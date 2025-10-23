Giải mai vàng

Các vở như: "Lệ Chi Viên - Bí mật vườn Lệ Chi", "Sâu đêm", "Một cuộc chiến khác", "Rồi 30 năm sau", "Ghen", "Hạc Vỹ Lan", "Bút máu", "Cuộc đoàn tụ cảm xúc", "Dưới bóng giai nhân", "Hàn Mặc Tử", "Gánh cỏ sông Hàn", "Bức ngôn đồ Đại Việt", "Tiếng hò sông Hậu", "Câu thơ yên ngựa"… được bạn đọc, khán giả đề cử các vai nữ xuất sắc.

Những "chị đẹp" tài sắc vẹn toàn

Thu hút khán giả đến phòng vé là những "chị đẹp" sân khấu, họ đã tạo sự chú ý trong năm 2025 qua các nhân vật nặng ký. Trong vở "Ghen" của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM có Lê Bê La (vai Chi); NSND Mỹ Uyên và NSƯT Hạnh Thúy (vai Nga) đã tạo sức hút với câu chuyện bảo vệ hạnh phúc gia đình nhưng được kể với góc nhìn rất thú vị của đạo diễn Hạnh Thúy.

Trong đó, Lê Bê La thể hiện xuất sắc số phận người phụ nữ cứ sợ mình bị mất chồng, lột tả được hình ảnh người vợ ghen quá mức, khiến cho không khí ngôi nhà căng thẳng. Mỹ Uyên và Hạnh Thúy cùng đóng vai Nga, cả hai được giới chuyên môn nhận xét có nhiều đột phá trong diễn xuất, nhất là luôn yểm trợ các diễn viên trẻ tỏa sáng.

Diễn viên Lê Bê La (trái) và NSƯT Hạnh Thúy trong vở “Ghen”

Ấn tượng không kém trong vở "Hạc Vỹ Lan" (Sân khấu Thiên Đăng) là Trang Tuyền vai ca sĩ Bích Hà. Cô là chất xúc tác cho mọi cao trào giúp các tuyến nhân vật chạm đến cảm xúc của khán giả. Tình yêu của cô dành cho Thái - một ảo thuật gia - được thể hiện rất chân thật.

Trên Sân khấu Kịch Hồng Vân, trong vở "Một cuộc chiến khác", Lâm Vỹ Dạ lột xác khi diễn vai bi trong nhân vật bác sĩ Hoa. Cô đã làm khán giả xúc động. Cô là hạt nhân truy tìm ra kẻ chủ mưu của những bi kịch đằng sau cuộc chiến chống tham nhũng trong ngành y tế.

Trên Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh, nghệ sĩ Bình Tinh ghi đậm dấu ấn với vai Thùy Dương - một đội trưởng mạnh mẽ nhưng cũng đầy tình cảm. Vai diễn này được cô thể hiện nhiều cảm xúc, lúc mạnh mẽ, lúc dạt dào thương cảm của một người đội trưởng mang nhiều nỗi niềm khi tham gia phá một vụ án giết người. Cô làm bật lên hình tượng người chiến sĩ công an kiên định.

Nghệ sĩ Bình Tinh vai Thùy Dương trong vở “Cuộc đoàn tụ cảm xúc”

Năm nay, nghệ sĩ Việt Hương thể hiện xuất thần vai bà Phán trong vở "Rồi 30 năm sau" (Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh). Cô diễn tinh tế, làm bật nỗi đau và sự hối hận của một người đàn bà đi tìm sự thật về cái chết của chồng. Việt Hương làm khán giả khóc thật nhiều khi xem vở diễn này.

Nghệ sĩ Việt Hương trong vở “Rồi 30 năm sau”

Nghệ sĩ Cát Phượng năm nay có vai hay trong vở kịch "Xóm trọ lắm trò". Vai bà Bích cho thuê phòng trọ đã cưu mang nhiều mảnh đời bất hạnh, vừa chịu thương, chịu khó, nhân vật tạo cảm xúc với người xem.

Năm nay, NSND Hoàng Yến (vai vợ Trần Sinh) và Mia Minh Anh (vai Hương Duyên) là 2 vai xuất sắc trong vở kịch "Bút máu" của đạo diễn Minh Nguyệt. Đây là tác phẩm cảm tác từ truyện ngắn của nhà văn Vũ Hạnh. Cả hai nghệ sĩ diễn xuất chân thật, giàu biểu cảm.

Trên Sân khấu Nhà hát Kịch IDECAF năm nay, Thanh Thủy có 2 vai hay, đó là Thần phi Nguyễn Thị Anh trong vở "Lệ Chi Viên - Bí mật vườn Lệ Chi" và Hoạn Thư trong vở "Dưới bóng giai nhân". Hai vai 2 tính cách với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, được chị hóa thân thành công, tạc trong tâm trí khán giả về một Thanh Thủy đa năng.

Ngoài ra, một số nữ diễn viên khác như: Thúy Diễm (vở "Chạy đến ngày hôm qua" - Sân khấu Hoàng Thái Thanh), Mai Ka (vở "Đại náo khu "nhà giàu" - Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh), NSND Hồng Vân (vở "3D cung tâm kế" - Sân khấu Hồng Vân), Mộc Anh và Mỹ Thanh (vở nhạc kịch "Lôi Vũ - giai điệu tội lỗi" trên Sân khấu Quốc Thảo); NSƯT Tuyết Thu (vở kịch "Sâu đêm")… đã mang đến cho khán giả nhiều khoảng lặng sâu lắng.

Mỗi "chị đẹp" của các sân khấu đều biến hóa không ngừng với những sáng tạo nổi bật, hứa hẹn sẽ góp mặt trong tốp 5 vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 năm nay.

Đa dạng cung bậc tình cảm

Trên sân khấu cải lương, nghệ sĩ Lê Thanh Thảo đã tạo được dấu ấn khi diễn vai Ánh Mai trong vở "Bức ngôn đồ Đại Việt" (đạo diễn Hoa Hạ), từ đó khán giả thêm yêu thích bộ môn nghệ thuật tuồng cổ. Cũng như qua đêm diễn "Tâm hoa nghiệp Tổ", cô hóa thân nhiều vai khác nhau với đủ các tính cách: mùi, lẵng, đào võ…

Trong vở "Tiếng hò sông Hậu" - phiên bản mới của đạo diễn Hoa Hạ - các nữ diễn viên cũng đã thể hiện xuất sắc nhân vật của mình và để lại ấn tượng đẹp như: Hà Như, Cao Mỹ Châu, Nhã Thy, Thu Vân, tạo cho bức tranh "Tiếng hò sông Hậu" những gam màu đặc sắc.

Bên cạnh đó, trong vở cải lương "Hàn Mặc Tử", các nữ nghệ sĩ: Võ Ngọc Quyền, Kim Luận, Biện Thuy, Bích Trâm diễn xuất rất tốt vai chính, tạo dấu ấn đẹp với khán giả, tạo sức hút cho câu chuyện quá đẹp của soạn giả Viễn Châu do đạo diễn - NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng.

Với lợi thế ca diễn đầy nội lực, các nữ nghệ sĩ năm nay có nhiều khả năng được bạn đọc đề cử vào vòng bầu chọn và vào top 5 hạng mục nữ diễn viên sân khấu được yêu thích.

NSƯT Ngọc Đợi trong vở “Gánh cỏ sông Hàn”

NSND Quế Trân và NSƯT Tú Sương cũng thể hiện xuất sắc trong vở "Câu thơ yên ngựa", NSƯT Ngọc Đợi có vai diễn thật cảm xúc trong vở "Gánh cỏ sông Hàn". Cả ba là ứng viên sáng của mùa Giải Mai Vàng năm nay.

NSND Quế Trân (đứng, bìa trái), NSƯT Chí Linh (ngồi, bìa trái), NSƯT Tú Sương trong vở “Câu thơ yên ngựa”