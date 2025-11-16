HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đề xuất 9 nhóm giấy tờ người dân không phải mang đi khi làm thủ tục hành chính

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Tư pháp đề xuất người dân và doanh nghiệp khi làm thủ tục hành chính sẽ không phải mang theo 9 nhóm giấy tờ.

Bộ Tư pháp đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định xử lý khó khăn, vướng mắc trong đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Đề xuất 9 nhóm giấy tờ không cần nộp khi làm thủ tục hành chính - Ảnh 1.

Đề xuất 9 nhóm giấy tờ người dân không phải mang đi khi làm thủ tục hành chính (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Tư pháp, kết quả khảo sát thực tế cho thấy, còn không ít cán bộ, công chức được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có tâm lý "e dè" việc sử dụng cơ sở dữ liệu khi giải quyết, vẫn yêu cầu người dân nộp giấy tờ để lưu hồ sơ, tránh các vấn đề phức tạp sau này do chưa có cơ sở pháp lý đủ mạnh cho việc thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu.

Do đó, việc ban hành Nghị quyết nhằm bảo đảm thể chế đầy đủ quan điểm chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tạo cơ sở pháp lý để triển khai việc cắt giảm tài liệu, hồ sơ của thủ tục hành chính và sử dụng dữ liệu để thực hiện thủ tục hành chính.

Đồng thời, giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành; chỉ yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu dữ liệu chưa có hoặc chưa liên thông. Việc này nhằm khắc phục thực trạng người dân nhiều lần cung cấp lại thông tin mà Nhà nước đã thu thập.

Dự thảo Nghị quyết nêu 9 nhóm loại giấy tờ mà người dân, doanh nghiệp không phải nộp lại khi thực hiện thủ tục hành chính, gồm:

- Thông tin dân cư: Gồm căn cước công dân, nhân thân, nơi cư trú… Nếu dữ liệu đã có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ quan phải tự khai thác khi giải quyết thủ tục.

- Thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Thay thế cho các giấy tờ như xác nhận tham gia bảo hiểm, quá trình đóng bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế…

- Giấy phép lái xe, đăng ký xe: Cơ quan xử lý hồ sơ tự khai thác dữ liệu trên hệ thống của ngành giao thông vận tải.

- Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký phương tiện, đăng ký lưu hành: Thay thế giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký phương tiện tàu thuyền, giấy lưu hành thiết bị…

- Thông tin hộ tịch: Bao gồm giấy khai sinh, đăng ký kết hôn, tình trạng hôn nhân, khai tử và các thông tin hộ tịch khác

- Thông tin về nuôi con nuôi, quốc tịch: Cơ quan giải quyết thủ tục không yêu cầu nộp lại giấy tờ nếu dữ liệu đã có trên hệ thống.

- Thông tin an toàn thực phẩm: Thay thế các giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Luật An toàn thực phẩm.

- Thông tin về dược, thú y, y tế: Thay thế các nhóm giấy tờ về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, thú y, giấy phép nhập khẩu thuốc... thuộc Luật Dược và Luật Thú y.

- Thông tin kế toán, du lịch, xuất bản: Bao gồm giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, giấy phép lữ hành quốc tế, giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán…

Các nhóm giấy tờ trên tương ứng với dữ liệu đang được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc hệ thống thông tin của bộ, ngành. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm khai thác, sử dụng dữ liệu thay vì yêu cầu người dân cung cấp hồ sơ giấy.

Bên cạnh đó có 741 thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực có thành phần hồ sơ thay thế bằng dữ liệu. 9 thủ tục hành chính có thành phần hồ sơ cắt giảm, 18 thủ tục sẽ được bãi bỏ hoàn toàn vì không cần thiết nữa khi thực hiện theo cơ chế mới.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, chuyển sang quy trình số; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trước 1-1-2026; rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan để bảo đảm thống nhất và đồng bộ.

căn cước công dân bảo hiểm xã hội thủ tục hành chính Bộ Tư pháp dự thảo nghị quyết cơ sở dữ liệu quốc gia
