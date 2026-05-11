Đề xuất cán bộ tại đặc khu Trường Sa và đặc khu Hoàng Sa có hệ số phụ cấp khu vực cao nhất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đề xuất cán bộ tại đặc khu Trường Sa và đặc khu Hoàng Sa có hệ số phụ cấp khu vực cao nhất

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi một số quy định liên quan đến thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLTBNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5-1-2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo).

Đề xuất phụ cấp khu vực cao nhất cho cán bộ tại đặc khu Trường sa và Hoàng Sa - Ảnh 1.

Hệ số 0,5 và 0,7 tại các xã ở tỉnh Tuyên Quang theo đề xuất của Bộ Nội vụ

Theo quy định hiện hành, phụ cấp khu vực được quy định chủ yếu theo địa giới hành chính xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã). Các cơ quan, đơn vị, công ty nhà nước đóng trên địa bàn xã nào thì hưởng theo mức phụ cấp khu vực của xã đó. Một số trường hợp đặc biệt đóng xa dân hoặc giáp ranh với nhiều xã được xem xét để quy định mức phụ cấp khu vực riêng.

Dự thảo thông tư lần này sẽ sửa đổi một số nội dung để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, thay thế cụm từ "xã, phường, thị trấn" bằng cụm từ "xã, phường, đặc khu" trong toàn bộ nội dung của thông tư.

Về mức tiền phụ cấp khu vực, quy định hiện hành nêu rõ: Mức tiền phụ cấp khu vực = Hệ số phụ cấp khu vực x Mức lương tối thiểu chung. Tại dự thảo mới, Bộ Nội vụ đề xuất thay thế cụm từ "Mức lương tối thiểu chung" bằng cụm từ "Mức lương cơ sở".

Như vậy, công thức tính mức tiền phụ cấp khu vực mới sẽ như sau: Mức tiền phụ cấp khu vực = Hệ số phụ cấp khu vực x Mức lương cơ sở.

Hệ số phụ cấp khu vực được quy định gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0. Hệ số này hiện được xác định dựa vào các yếu tố về địa lý tự nhiên, các khu vực xa xôi, hẻo lánh có hệ số cao hơn.

Trong phụ lục kèm theo dự thảo thông tư, Bộ Nội vụ đã đề xuất hệ số khu vực cho từng xã, phường của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, hệ số cao nhất 1,0 được đề xuất áp dụng tại đặc khu Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) và đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà). Các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai có hệ số phổ biến là 0,5 và 0,7 do nhiều xã nằm ở khu vực miền núi, biên giới.

Với hệ số phụ cấp khu vực là 0,7, một cán bộ sẽ nhận được mức tiền phụ cấp khu vực là 1.638.000 đồng/tháng (0,7 x 2.340.000 đồng).

Theo lý giải của Bộ Nội vụ, việc sửa đổi thông tư nhằm đảm bảo đồng bộ với hệ thống phát luật hiện hành, không làm thay đổi chính sách và phù hợp với thực tiễn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, góp phần khắc phục những bất cập, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện phụ cấp khu vực, đảm bảo nguyên tắc công bằng, tương quan giữa các địa bàn và ngăn ngừa việc mở rộng đối tượng, điều chỉnh không đúng định hướng, phát sinh gánh nặng ngân sách nhà nước. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, thống nhất để các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện, bảo đảm tính ổn định, minh bạch và đúng quy định.

Tin liên quan

Nhìn lại 10 lần tăng lương cơ sở từ năm 2010, tăng mạnh 30% vào năm nào?

Nhìn lại 10 lần tăng lương cơ sở từ năm 2010, tăng mạnh 30% vào năm nào?

(NLĐO)- Trong 10 lần lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ năm 2010 đến nay, có năm tăng mạnh tới 30%.

Bộ Nội vụ nói về mức tăng lương cơ sở dự kiến lên 2,53 triệu đồng/tháng

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đã thông tin về phương án tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026.

Nguồn kinh phí nào để tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1-7?

(NLĐO)- Dự thảo nghị định của Chính phủ đã nêu rõ các nguồn kinh phí được sử dụng để thực hiện điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1-7-2026.

Công chức lương cơ sở Bộ Nội vụ Viên chức phụ cấp khu vực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo