Đề xuất cán bộ tại đặc khu Trường Sa và đặc khu Hoàng Sa có hệ số phụ cấp khu vực cao nhất

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLTBNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5-1-2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo).

Hệ số 0,5 và 0,7 tại các xã ở tỉnh Tuyên Quang theo đề xuất của Bộ Nội vụ

Theo quy định hiện hành, phụ cấp khu vực được quy định chủ yếu theo địa giới hành chính xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã). Các cơ quan, đơn vị, công ty nhà nước đóng trên địa bàn xã nào thì hưởng theo mức phụ cấp khu vực của xã đó. Một số trường hợp đặc biệt đóng xa dân hoặc giáp ranh với nhiều xã được xem xét để quy định mức phụ cấp khu vực riêng.

Dự thảo thông tư lần này sẽ sửa đổi một số nội dung để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, thay thế cụm từ "xã, phường, thị trấn" bằng cụm từ "xã, phường, đặc khu" trong toàn bộ nội dung của thông tư.

Về mức tiền phụ cấp khu vực, quy định hiện hành nêu rõ: Mức tiền phụ cấp khu vực = Hệ số phụ cấp khu vực x Mức lương tối thiểu chung. Tại dự thảo mới, Bộ Nội vụ đề xuất thay thế cụm từ "Mức lương tối thiểu chung" bằng cụm từ "Mức lương cơ sở".

Như vậy, công thức tính mức tiền phụ cấp khu vực mới sẽ như sau: Mức tiền phụ cấp khu vực = Hệ số phụ cấp khu vực x Mức lương cơ sở.

Hệ số phụ cấp khu vực được quy định gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0. Hệ số này hiện được xác định dựa vào các yếu tố về địa lý tự nhiên, các khu vực xa xôi, hẻo lánh có hệ số cao hơn.

Trong phụ lục kèm theo dự thảo thông tư, Bộ Nội vụ đã đề xuất hệ số khu vực cho từng xã, phường của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, hệ số cao nhất 1,0 được đề xuất áp dụng tại đặc khu Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) và đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà). Các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai có hệ số phổ biến là 0,5 và 0,7 do nhiều xã nằm ở khu vực miền núi, biên giới.

Với hệ số phụ cấp khu vực là 0,7, một cán bộ sẽ nhận được mức tiền phụ cấp khu vực là 1.638.000 đồng/tháng (0,7 x 2.340.000 đồng).

Theo lý giải của Bộ Nội vụ, việc sửa đổi thông tư nhằm đảm bảo đồng bộ với hệ thống phát luật hiện hành, không làm thay đổi chính sách và phù hợp với thực tiễn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, góp phần khắc phục những bất cập, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện phụ cấp khu vực, đảm bảo nguyên tắc công bằng, tương quan giữa các địa bàn và ngăn ngừa việc mở rộng đối tượng, điều chỉnh không đúng định hướng, phát sinh gánh nặng ngân sách nhà nước. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, thống nhất để các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện, bảo đảm tính ổn định, minh bạch và đúng quy định.