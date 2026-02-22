HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Đề xuất mới của Iran có đủ sức ngăn cản nguy cơ xung đột tại Trung Đông?

Huệ Bình

(NLĐO) – Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét đề xuất từ phía Iran, trong đó để Iran duy trì mức làm giàu uranium “tượng trưng”.

Thông tin trên do trang Axios đăng tải ngày 21-2, trích dẫn từ một số quan chức cấp cao của Mỹ. Nói như báo Jerusalem Post, sự nhượng bộ tiềm năng này sẽ là bài kiểm tra cho những giới hạn trong yêu cầu lâu nay của Mỹ. Đó là chương trình hạt nhân của Iran phải bảo đảm không còn bất kỳ con đường nào dẫn tới việc chế tạo bom hạt nhân.

Theo kịch bản được vạch ra, Washington sẽ đánh giá đề xuất bằng văn bản từ phía Iran. Trong đó, Tehran sẽ duy trì năng lực làm giàu uranium ở mức tối thiểu nhưng đi kèm các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt.

Thông tin này cho thấy vẫn còn một cơ hội ngoại giao mong manh để hai bên thỏa hiệp, dù nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột đang lớn dần.

Đề xuất mới của Iran có đủ sức ngăn cản nguy cơ xung đột tại Trung Đông? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tại một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 29-1. Ảnh: AP

Công khai mà nói, giới chức Mỹ vẫn duy trì quan điểm mức làm giàu uranium bằng không vẫn là tiêu chuẩn cho bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran.

Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận nói với Axios rằng Washington sẵn sàng thỏa hiệp ở mức độ nhất định, miễn là có thể xác minh được bất kỳ hoạt động làm giàu uranium nào cũng chỉ phục vụ mục đích dân sự thuần túy và không thể dùng làm bàn đạp để phát triển vũ khí hạt nhân.

Về phía Tehran, lập trường về việc làm giàu uranium dường như đã có sự thay đổi trong các cuộc đàm phán gần đây.

Mặc dù vẫn giữ thái độ cứng rắn và tuyên bố không áp lực bên ngoài nào có thể tác động đến đàm phán, các quan chức Iran đã ra tín hiệu sẵn sàng giảm mức độ và có lẽ là cả độ tinh khiết của lượng uranium đã được làm giàu tới ngưỡng 60% (mức cao hơn nhiều so với nhu cầu điện hạt nhân dân dụng nhưng vẫn dưới ngưỡng vũ khí).

Đề xuất mới của Iran có đủ sức ngăn cản nguy cơ xung đột tại Trung Đông? - Ảnh 2.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln và máy bay B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ trong cuộc tập trận chung trên biển Ả Rập vào năm 2019. Ảnh: AP

Cách tiếp cận này sẽ phụ thuộc vào sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã gặp người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc, ông Rafael Grossi, trước thềm các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran.

Vài ngày sau, trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Joe Scarborough của kênh MS NOW, ông Araghchi khẳng định Iran sẵn sàng thực hiện các "biện pháp xây dựng lòng tin" để "bảo đảm chương trình của Iran không bị chuyển hướng sang các mục đích phi hòa bình".

Axios đưa tin Iran được cho là đang chuẩn bị một đề xuất phản hồi bằng văn bản để gửi cho Washington sau khi được giới lãnh đạo cấp cao trong nước phê duyệt. Thời gian và chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ ràng nhưng các nhà ngoại giao cho biết đề xuất có thể phác thảo giới hạn về số lượng máy ly tâm và mức độ làm giàu uranium.

Giới chức Mỹ đã trình lên Tổng thống Donald Trump một loạt phương án tác chiến nhằm vào Iran nếu ngoại giao thất bại, bao gồm phương án phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và hạt nhân của nước này.

Theo Axios, ông Donald Trump thậm chí có kế hoạch ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và con trai ông, Mojtaba, người được coi là người kế nhiệm tiềm năng, cùng các thành viên khác trong giới lãnh đạo tôn giáo.

Donald Trump Iran làm giàu uranium
