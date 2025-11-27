Đêm kết nối C4IR hé lộ tương lai công nghệ Việt Nam

Tối 27-11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025, TP HCM tổ chức sự kiện "Đêm kết nối mạng lưới C4IR toàn cầu" trên du thuyền 5 sao Elite of Saigon.

Sự kiện nhằm tăng cường hợp tác song phương và đa phương giữa TP HCM và mạng lưới Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu, thúc đẩy chia sẻ nguồn lực, trao đổi chuyên gia và triển khai các sáng kiến công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển của thành phố.

"Đêm kết nối mạng lưới C4IR toàn cầu" có sự tham dự của các sở ngành, đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), lãnh đạo của 11 Trung tâm C4IR toàn cầu, hơn 40 trung tâm đổi mới sáng tạo và viện, trường quốc tế, các chuyên gia hàng đầu và các tập đoàn lớn của Việt Nam.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP HCM (HCMC C4IR), cho biết trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang định hình lại cấu trúc kinh tế toàn cầu, HCMC C4IR thực hiện chức năng cốt lõi là một nền tảng hợp tác công - tư tập trung vào việc kiến tạo chính sách và thiết lập cơ chế thí điểm cho các mô hình, giải pháp công nghệ đột phá.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc HCMC C4IR, phát biểu tại sự kiện

Trong đó, HCMC C4IR giữ vai trò cầu nối quan trọng, cung cấp cơ sở khoa học, thực tiễn và khuyến nghị chính sách nhằm hỗ trợ thành phố trong quá trình xây dựng mô hình thí điểm và hoàn thiện khung khổ quản trị liên quan đến đổi mới sáng tạo.

Từ định vị chiến lược này, nhu cầu hợp tác liên kết với mạng lưới C4IR toàn cầu trở thành yếu tố tiên quyết, xoay quanh ba trụ cột chính: thúc đẩy hợp tác chiến lược với WEF và các đối tác trong, ngoài nước.

Xây dựng các chính sách mang tính đột phá để thúc đẩy các giải pháp công nghệ đột phá, bền vững và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo cầu nối doanh nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup công nghệ trong nước nhằm giúp họ tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đổi mới từ hệ sinh thái toàn cầu.

Các khách mời trong và ngoài nước tham dự Đêm kết nối mạng lưới C4IR toàn cầu

Quá trình này giúp nâng tầm vị thế của Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thế hệ mới, đảm bảo các chính sách thúc đẩy phát triển công nghệ trong nước không chỉ bắt kịp mà còn tiệm cận với các tiêu chuẩn phát triển chung của thế giới.

"Ở chiều ngược lại, cơ chế hợp tác này định vị Việt Nam trở thành một điểm đến chiến lược cho mạng lưới C4IR toàn cầu" - ông Lê Trường Duy nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, trong khuôn khổ Diễn đàn, hội thảo Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc cũng đã chính thức diễn ra, mở ra cơ hội hợp tác mới giữa các doanh nghiệp hai nước.