Điểm nóng xung đột ngày 16-5: Iran xoay xở giữa vòng phong tỏa của Mỹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 16-5: Iran xoay xở giữa vòng phong tỏa của Mỹ

Tường Như

(NLĐO) - Bị Mỹ siết phong tỏa tại eo biển Hormuz, Iran tăng tốc vận chuyển đường bộ, biển Caspi và đường sắt sang Trung Quốc để giữ mạch xuất khẩu dầu.

Theo nhiều báo cáo quốc tế, việc các tàu chiến Mỹ tuần tra dày đặc tại eo biển Hormuz và vịnh Oman khiến hoạt động hàng hải của Iran gần như tê liệt. 

Tehran buộc phải "xoay xở" nhằm giảm bớt sức ép kinh tế, kéo dài khả năng chống chịu trước các biện pháp siết chặt từ Washington.

Iran vẫn còn lợi thế đáng kể về địa lý. Quốc gia Trung Đông này có hơn 6.000 km đường biên giới trên bộ với 7 nước láng giềng và gần 700 km bờ biển dọc biển Caspi, tạo điều kiện để hàng hóa tiếp tục lưu thông, bao gồm xuất khẩu dầu và nhập các mặt hàng thiết yếu cùng linh kiện quân sự.

Iran "xoay sở" dòng chảy thương mại giữa vòng phong tỏa Mỹ - Ảnh 1.

Các tàu chở dầu neo ngoài khơi eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng các tuyến thay thế khó có thể bù đắp hoàn toàn vai trò của các cảng phía Nam vốn là đầu mối xuất khẩu chủ lực của Iran trước khi bị phong tỏa.

Bà Rosemary Kelanic, Giám đốc Chương trình Trung Đông thuộc tổ chức nghiên cứu Defense Priorities (Mỹ), nhận định Iran có nhiều cách để giảm tác động của phong tỏa, chẳng hạn đưa hàng hóa qua biên giới bằng xe tải từ các nước láng giềng, dù hiệu quả không thể thay thế hoàn toàn.

Khoảng hai tuần sau khi Mỹ áp đặt phong tỏa các cảng Iran hôm 13-4, Pakistan mở 6 tuyến đường bộ vận chuyển hàng hóa qua biên giới Iran. Nhờ đó, các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt và sữa bột trẻ em tiếp tục được đưa vào nước này.

Song song đó, Iran cũng thúc đẩy hợp tác đường sắt với Pakistan nhằm gia tăng khối lượng hàng hóa vận chuyển.

Ở phía Tây, cửa khẩu Kapikoy-Razi nối Iran với Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một mắt xích quan trọng. Các công ty vận tải tại Istanbul ghi nhận lượng hàng hóa tăng rõ rệt kể từ khi phong tỏa hải quân của Mỹ có hiệu lực. 

TIN LIÊN QUAN

Tehran hiện muốn Ankara nâng hạn mức xe tải Iran được qua biên giới mỗi ngày từ 200 lên 500 chuyến.

Ngoài đường bộ, biển Caspi đang nổi lên như một tuyến thương mại chiến lược của Iran, đặc biệt trong trao đổi với Nga.

Giới chức ngành thực phẩm Iran cho biết nước này đang điều chuyển mạnh hoạt động logistics qua 4 cảng ở biển Caspi, hoạt động gần như xuyên ngày đêm để giảm áp lực từ phong tỏa.

Một hướng khác được Iran tăng tốc là vận chuyển hàng hóa và dầu mỏ sang Trung Quốc bằng đường sắt xuyên Trung Á.

Trước chiến sự, Iran bán trung bình khoảng 1,38 triệu thùng dầu/ngày cho Trung Quốc. Tuy nhiên, xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng khi tuyến đường biển bị chặn.

Hiện nay, tuyến tàu hàng nối TP Tây An của Trung Quốc với Tehran đã tăng tần suất từ 1 tuần 1 chuyến lên khoảng 3-4 ngày/chuyến. Theo Bloomberg, công suất vận tải trên tuyến này trong tháng 5 gần như đã kín chỗ.

Đáng chú ý, lưu lượng hàng hóa tăng mạnh trên hành lang đường sắt Kazakhstan - Turkmenistan - Iran, tuyến kết nối then chốt giúp Tehran tiếp cận Trung Quốc mà không phụ thuộc vào đường biển. 

Ông Hamid Hosseini, người phát ngôn Hiệp hội Các nhà xuất khẩu dầu mỏ Iran, cho rằng trong bối cảnh hiện nay, xuất khẩu dầu bằng đường sắt là phương án "khả thi" để duy trì nguồn thu năng lượng cho nền kinh tế Iran. 

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump tuyên bố dứt khoát về đề xuất hòa bình mới của Iran

Tổng thống Donald Trump tuyên bố dứt khoát về đề xuất hòa bình mới của Iran

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15-5 cho rằng câu đầu tiên trong đề xuất mới của Iran “không thể chấp nhận được” .

Một tàu Ấn Độ chìm sau vụ tấn công gần Hormuz

(NLĐO) - Tàu hàng Ấn Độ bị tấn công gây hỏa hoạn rồi chìm ngoài khơi Oman đẩy tình hình quanh eo biển Hormuz thêm căng thẳng.

Loạt tuyên bố của ông Donald Trump sau hội đàm với ông Tập Cận Bình

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết không viện trợ quân sự cho Iran.

Mỹ đường sắt Iran lệnh phong tỏa eo biển Hormuz Biển Caspi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo