Điểm nóng xung đột ngày 5-10: Ukaine tung "đòn hiểm" vào ngành năng lượng Nga

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 5-10: Ukaine tung "đòn hiểm" vào ngành năng lượng Nga

Cao Lực

(NLĐO) - Thị trường bán lẻ nhiên liệu Nga dường như đang suy yếu, trong bối cảnh Ukraine liên tục không kích cơ sở chế biến dầu của quốc gia này.

Sau vài tuần thăm dò và tấn công hệ thống phòng không của Nga, ngày 2-8, lực lượng máy bay không người lái (UAV), tình báo quân sự và đặc nhiệm của Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công tầm xa bằng UAV, chủ yếu nhắm vào nhà máy lọc dầu Nga.

Tính đến nay, theo thống kê của Kyiv Post, UAV cảm tử của Ukraine đã thực hiện ít nhất 55 cuộc tấn công có thể xác định được vào cơ sở hạ tầng chế biến nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Số lượng và loại máy bay được sử dụng thay đổi theo từng nhiệm vụ, nhưng trung bình, các nhà hoạch định Ukraine dường như tung từ 10-20 chiếc vào một mục tiêu.

Số lượng tương tự cũng được triển khai vào không phận xung quanh như mồi nhử hoặc để bão hòa hệ thống phòng thủ.

Ngành năng lượng Nga nguy kịch vì đòn hiểm của Ukaine? - Ảnh 1.

Nổ lớn sau khi Ukraine tấn công Nga bằng máy bay không người lái ở Engels, tỉnh Saratov, ngày 20-3. Ảnh: Astra/Telegram

Cuộc tấn công lớn nhất được biết đến diễn ra vào ngày 2-8, khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 332 UAV trong một đêm.

Hầu hết các chỉ số ngành năng lượng Nga đều cho thấy tình trạng giảm công suất.

Đầu tháng 9, sau một tháng tấn công, giới thương nhân và chuyên gia quốc tế đánh giá Nga đã mất 17%-25% công suất lọc dầu. Một tháng sau, con số được ước tính là 38%-40%.

Khoảng 75% tổng công suất lọc dầu của Nga nằm trong tầm bắn 1.800-2.000 km của UAV Ukraine.

Kết quả là sau hai tháng, Ukraine đã đánh sập gần 50% nhà máy lọc dầu Nga có thể bị tấn công, trong đó có nhiều nhà máy bị tấn công 2-3 lần trong một tháng để đảm bảo chúng bị tê liệt.

Một tác động nghiêm trọng là giá bán lẻ xăng dầu tăng 20%–30% trên toàn nước Nga, có nơi lên đến 40%. Trên Sàn giao dịch St. Petersburg, trong tháng 9, khối lượng giao dịch xăng giảm 5%, dầu diesel mùa hè giảm 11%, giá tăng 5%.

Đòn đánh nghiêm trọng nhất đã làm ngừng hoạt động nhà máy lọc dầu Kinef (lớn thứ hai Nga) và Ryazan (thứ năm).

Nguồn cung xăng bán lẻ vì vậy thấp hơn 20% so với nhu cầu, tạp chí Kommersant đưa tin.

Theo Kyiv Post, hàng triệu người Nga phải trực tiếp trải nghiệm tình trạng thiếu nhiên liệu trong 60 ngày qua: xếp hàng nhiều km ở trạm xăng, bình nhiên liệu gần cạn, hoặc nhận phiếu hạn mức mua.

Tệ nhất là Crimea (2,4 triệu dân). Cuối tháng 9, các trạm xăng trên bán đảo cạn sạch nhiên liệu hơn một tuần. Trạm xăng mở lại hôm 1-10, bán với mức giá cao nhất liên bang, giới hạn 30 lít/khách hàng, sau đó hạ xuống còn 20 lít.


Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 4-10: Mỹ tính toán vũ khí cho Ukraine

Điểm nóng xung đột ngày 4-10: Mỹ tính toán vũ khí cho Ukraine

(NLĐO) - Khả năng Washington cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine rất thấp do kho dự trữ hiện tại chủ yếu dành cho hải quân Mỹ và các nhiệm vụ khác.

Điểm nóng xung đột ngày 3-10: Ukraine trình làng tên lửa tầm xa mới

(NLĐO) - Ukraine vừa tiết lộ thông số kỹ thuật chính thức của tên lửa hành trình RK-360L dành cho cho hệ thống tấn công mặt đất tầm xa Neptune-D.

Đòn tấn công của Ukraine khiến Nga "khủng hoảng nhiên liệu", lan sang cả Crimea

(NLĐO) - Đòn tấn công UAV của Ukraine làm tê liệt 38% công suất lọc dầu Nga, gây ra khủng hoảng nhiên liệu lan tới bán đảo Crimea, theo truyền thông Ukraine.

Ukraine Nga UAV xăng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo