Lao động

ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC CỦA CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG (*): Củng cố nội lực, khẳng định vai trò

MAI CHI - THANH NGA - HUỲNH NHƯ

Đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực phục vụ là kỳ vọng lớn của đoàn viên trước thềm Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Từ ngày 3 đến 5-6, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ diễn ra với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức. Đại hội có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng hoạt động Công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ), đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng giai cấp công nhân (CN) Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Thích ứng với thách thức

Gửi gắm kỳ vọng đến đại hội, ông Trần Thanh Hải, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho rằng nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn hiện nay là kế thừa những giá trị đã được khẳng định, đồng thời tìm ra động lực phát triển mới để tăng sức hấp dẫn đối với CN, NLĐ.

Theo ông Hải, sau gần 100 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn có những động lực khác nhau qua từng giai đoạn, từ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đến chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi NLĐ. Trong bối cảnh mới, động lực phát triển cần hướng đến việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh từ bên trong, đủ năng lực thích ứng với thách thức và tạo sự gắn kết giữa đoàn viên, cán bộ Công đoàn và người sử dụng lao động.

ĐIỂM TỰA VỮNG CHẮC CỦA CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG (*): Củng cố nội lực, khẳng định vai trò - Ảnh 1.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao quà cho đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ phường Tân Tạo .Ảnh: MAI CHI

Ông Hải cho rằng tinh thần "cấp trên phục vụ cấp dưới, Công đoàn phục vụ đoàn viên" được xác lập từ Đại hội XII vẫn còn nguyên giá trị và cần tiếp tục được phát huy. Trong đó, các cấp Công đoàn cần tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu với sự hỗ trợ của khoa học - công nghệ.

Ông đề xuất LĐLĐ các tỉnh, thành, đặc biệt ở những địa phương tập trung đông CN, cần xây dựng lực lượng đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên; chủ động khởi kiện doanh nghiệp (DN) vi phạm pháp luật lao động, Luật Công đoàn hoặc có hành vi phân biệt đối xử với cán bộ Công đoàn và NLĐ.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung cho toàn hệ thống nhằm giảm áp lực công việc hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ đoàn viên. Hệ thống này cần cung cấp các nguồn dữ liệu đáng tin cậy về tiền lương, việc làm, thị trường lao động, an toàn - vệ sinh lao động và những tác động mới của quá trình phát triển kinh tế đến NLĐ.

Theo ông Hải, đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách cũng cần được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp hơn, sát cơ sở, gần gũi CN và có năng lực nghiên cứu, tham mưu chính sách. Các chương trình, kế hoạch hoạt động cần được thiết kế theo mục tiêu cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét về đời sống, môi trường làm việc và điều kiện sinh hoạt của NLĐ.

Đẩy mạnh thi đua, chia sẻ sáng kiến

Ở góc độ đoàn viên, chị Dương Thị Ngọc Hân, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin Công ty CP Cấp nước Trung An, kỳ vọng tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số.

Theo chị Hân, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và các mô hình việc làm mới đang tạo ra nhiều thay đổi trong môi trường lao động. Vì vậy, Công đoàn cần tăng cường các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số và năng lực thích ứng cho đoàn viên.

Chị đề xuất tổ chức Công đoàn phối hợp với DN và các cơ sở đào tạo để mở các khóa học miễn phí hoặc chi phí thấp về kỹ năng số, ứng dụng AI, chuyển đổi số và sử dụng công cụ công nghệ trong công việc. Đây sẽ là điều kiện quan trọng giúp NLĐ nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn cần duy trì thường xuyên các phong trào thi đua lao động sáng tạo, tạo môi trường để NLĐ chia sẻ sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật và nâng cao năng suất lao động.

"Tôi mong Công đoàn tổ chức nhiều hơn các cuộc thi sáng kiến, hội thi tay nghề, ngày hội đổi mới sáng tạo trong DN. Đồng thời, có cơ chế ghi nhận, khen thưởng kịp thời những sáng kiến mang lại hiệu quả. Nhất là cần nghiên cứu xây dựng quỹ hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của NLĐ" - chị Hân bày tỏ.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng, cho rằng chuyển đổi số, tự động hóa và công nghệ mới đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỹ năng nghề.

Để đáp ứng nhu cầu này, DN phải thường xuyên đào tạo, đào tạo lại và nâng cao tay nghề cho NLĐ. Tuy nhiên, chi phí đào tạo vẫn là áp lực đối với nhiều DN. Ông Hùng kỳ vọng thời gian tới tổ chức Công đoàn sẽ có thêm các cơ chế hỗ trợ tài chính, đặc biệt là những chương trình tín dụng ưu đãi hoặc nguồn vốn vay dành cho DN đầu tư vào hoạt động đào tạo nguồn nhân lực.

"Đây là giải pháp thiết thực giúp DN chủ động xây dựng đội ngũ lao động chất lượng cao, đồng thời tạo điều kiện để NLĐ tiếp cận các chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu công việc trong giai đoạn mới" - ông Hùng đề xuất.

Những kiến nghị này cho thấy kỳ vọng lớn của đoàn viên và NLĐ đối với vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn trong quá trình chuyển đổi số, không chỉ bảo vệ quyền lợi mà còn hỗ trợ nâng cao năng lực nghề nghiệp, giúp NLĐ thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động. 

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 1-6

Nâng cao vai trò của các nghiệp đoàn

Ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân (TP HCM), cho biết trước thềm Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đoàn viên nghiệp đoàn mong muốn Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục tăng cường các chương trình chăm lo dài hạn, thiết thực hơn đối với lao động yếu thế và lao động khu vực phi chính thức.

Theo ông Lưu, tổ chức Công đoàn cần có thêm giải pháp nâng cao vai trò của các nghiệp đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, nhất là những người làm việc thông qua các nền tảng số. Bên cạnh đó, Công đoàn cần tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, hoàn thiện các quy định pháp luật để tài xế công nghệ được công nhận là "NLĐ", từ đó có cơ hội tiếp cận các chính sách bảo hiểm và an sinh xã hội phù hợp.

Trong khi chờ các quy định pháp lý hoàn thiện, đoàn viên mong được hỗ trợ nhiều hơn để tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và các chương trình phúc lợi khác. Đồng thời, cần tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật, kết nối đoàn viên với các trung tâm hỗ trợ pháp lý để kịp thời được trợ giúp khi phát sinh tranh chấp hoặc khó khăn trong công việc.


Công đoàn phải là điểm tựa vững chắc của CNVC-LĐ

Công đoàn phải là điểm tựa vững chắc của CNVC-LĐ

Trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, tổ chức Công đoàn phải mạnh, vận hành thông suốt để phục vụ tốt nhất cho đoàn viên - lao động

Điểm tựa vững chắc

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, sau khi hợp nhất 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới có 52 KCN, với hơn 2.200 Công đoàn cơ sở và khoảng 750.000 đoàn viên

Điểm tựa vững chắc của công nhân - lao động

Với hàng loạt chương trình chăm lo, bảo vệ, đồng hành kịp thời, thiết thực, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc của NLĐ

