Điện ảnh kỳ vọng nguồn nhân lực mới

Khi TP HCM trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh, đó không chỉ là niềm tự hào của giới làm nghề mà còn đòi hỏi ngành công nghiệp văn hóa phải phát triển bền vững hơn. NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, đã chia sẻ những kỳ vọng về vai trò của thế hệ làm phim trẻ trong chiến lược phát triển điện ảnh của thành phố.

Phát triển cộng đồng làm phim trẻ

Trong hành trình hiện thực hóa những cam kết với UNESCO, một trong những vấn đề được lãnh đạo ngành văn hóa - thể thao TP HCM đặc biệt quan tâm là xây dựng nguồn nhân lực điện ảnh trẻ. Vì vậy, Liên hoan Phim ngắn TP HCM không đơn thuần là một cuộc thi hay sân chơi nghệ thuật, mà còn là nơi gieo những hạt giống cho tương lai điện ảnh thành phố.

Theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, danh hiệu Thành phố Sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực điện ảnh là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà làm phim và những người hoạt động văn hóa tại TP HCM. Quan trọng hơn, danh hiệu ấy đòi hỏi thành phố phải chứng minh năng lực sáng tạo bằng những hành động cụ thể. Trong đó, việc phát triển cộng đồng làm phim trẻ được xem là nhiệm vụ mang tính chiến lược.

Đạo diễn trẻ Hùng Trần (phải) khi thực hiện phim “Lầu chú Hỏa”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Liên hoan Phim ngắn TP HCM năm nay đã cho thấy tín hiệu đáng mừng khi thu hút đông đảo nhà làm phim chuyên nghiệp lẫn không chuyên đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Điều khiến ban tổ chức bất ngờ không chỉ là số lượng tác phẩm tham gia mà còn là chiều sâu tư duy của nhiều tác giả trẻ.

Nhiều bộ phim không còn dừng lại ở việc kể những câu chuyện đời thường hay cảm xúc cá nhân, mà bắt đầu đặt ra các vấn đề xã hội, văn hóa, môi trường, gia đình, trách nhiệm công dân... Đó là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành trong nhận thức của một thế hệ làm phim mới.

Từ góc nhìn của những người làm công tác quản lý văn hóa, đây chính là nguồn lực quý giá để xây dựng nền điện ảnh TP HCM trong tương lai.

Đưa điện ảnh vào học đường

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy nhấn mạnh một trong những nội dung quan trọng trong mục tiêu tạo nền cho một thế hệ điện ảnh mới là chương trình "Điện ảnh học đường". Chương trình này đang được Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội Điện ảnh TP HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở đào tạo chuyên ngành triển khai.

Khác với quan niệm thông thường - xem điện ảnh chỉ là hoạt động giải trí, chương trình "Điện ảnh học đường" hướng đến việc giúp học sinh tiếp cận điện ảnh như một loại hình nghệ thuật mang giá trị giáo dục. Từ những bộ phim hoạt hình dành cho tuổi nhỏ đến các tác phẩm giàu tính nhân văn, học sinh sẽ được làm quen với khả năng cảm thụ cái đẹp, nhận diện các giá trị chân - thiện - mỹ và hình thành tư duy sáng tạo thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Xa hơn nữa, chương trình kỳ vọng sẽ phát hiện những em có năng khiếu để phát triển thành các hạt nhân sáng tạo trong tương lai. Những câu lạc bộ điện ảnh trong trường học được định hướng hình thành không chỉ là nơi nuôi dưỡng niềm đam mê mà còn là môi trường để các em học cách kể câu chuyện của chính mình bằng hình ảnh, cảm xúc và trách nhiệm xã hội.

Liên hoan Phim ngắn TP HCM vừa qua có thể nói là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực điện ảnh trẻ. Trong bối cảnh công nghệ số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách thức sản xuất và phát hành phim, khoảng cách giữa người yêu điện ảnh với người làm điện ảnh ngày càng được thu hẹp. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc các thiết bị cơ bản, nhiều bạn trẻ đã có thể kể những câu chuyện đầy sáng tạo và giàu cảm xúc. Song, điều họ cần hơn cả là môi trường để học hỏi, cọ xát, được lắng nghe và được trao cơ hội.

Liên hoan Phim ngắn TP HCM chính là nơi kết nối những giấc mơ ấy. Thông qua các tác phẩm dự thi, những tài năng trẻ có thể được phát hiện, được định hướng nghề nghiệp và từng bước tham gia hệ sinh thái điện ảnh chuyên nghiệp của thành phố.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, với những chương trình như Liên hoan Phim ngắn, không dừng lại ở việc tìm kiếm các bộ phim chất lượng hay tổ chức một mùa liên hoan thành công mà nhìn xa hơn, thành phố mong muốn xây dựng một cộng đồng sáng tạo trẻ năng động, bản lĩnh và giàu trách nhiệm xã hội. Họ sẽ là những người tiếp tục viết nên câu chuyện điện ảnh của thành phố trong nhiều thập niên tới.

Những người trong cuộc cho rằng danh hiệu Thành phố Sáng tạo UNESCO chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tiếp nối bằng thế hệ nghệ sĩ mới - những người mang trong mình khát vọng sáng tạo, tinh thần hội nhập và tình yêu sâu sắc dành cho điện ảnh TP HCM nói riêng, điện ảnh Việt Nam nói chung.



