Xây dựng thành phố điện ảnh xứng tầm (*): Hình thành "Kho phim quốc gia" gắn kết các địa phương

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường đánh giá việc TP HCM được UNESCO công nhận là "Thành phố điện ảnh" đầu tiên của Đông Nam Á, là một dấu mốc lịch sử không chỉ của riêng thành phố mà còn của ngành điện ảnh Việt Nam.

"Tam giác điện ảnh"

"Đây là sự ghi nhận của quốc tế đối với những nỗ lực bền bỉ của TP HCM trong việc phát triển văn hóa, sáng tạo và đặc biệt là lĩnh vực điện ảnh - nơi hội tụ đội ngũ nghệ sĩ, nhà sản xuất, hệ thống rạp chiếu và khán giả năng động nhất cả nước. Danh hiệu này không chỉ khẳng định vị thế của TP HCM trên bản đồ điện ảnh thế giới mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo và hội nhập" - Cục trưởng Cục Điện ảnh nhấn mạnh.

Bộ phim lịch sử, chiến tranh “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã thu về hơn 172 tỉ đồng. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Ông Đặng Trần Cường cũng cho rằng với danh hiệu này, sẽ tạo cơ hội xây dựng chiến lược phát triển điện ảnh Việt Nam trên nền tảng quốc tế, trong đó TP HCM đóng vai trò "đầu tàu". Khi TP HCM trở thành điểm đến của các đoàn làm phim, các nhà sản xuất phim quốc tế và những dự án hợp tác đa quốc gia, điện ảnh Việt Nam sẽ được tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và cách làm chuyên nghiệp hơn. Đây cũng là động lực để nâng cao năng lực sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và hình thành hệ sinh thái công nghiệp điện ảnh bền vững.

Sau hợp nhất, TP HCM hiện nay có nhiều tiềm năng. Trong đó, khu vực TP HCM cũ là trung tâm sáng tạo, nhân lực và thị trường; khu vực Bình Dương cũ có khu công nghiệp, trường quay và hạ tầng kỹ thuật hiện đại; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ có cảnh quan biển đa dạng, phù hợp làm bối cảnh điện ảnh. Sự kết hợp này sẽ tạo thành "tam giác điện ảnh" lý tưởng cho việc phát triển sản xuất phim, du lịch và dịch vụ hậu kỳ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về những chính sách của TP HCM để thu hút các nhà đầu tư, nhà làm phim trong và ngoài nước, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP HCM - cho rằng thành phố hướng đến những chính sách phù hợp với nhu cầu của các nhà làm phim. "Những sự kiện như Liên hoan Phim (LHP) Việt Nam sẽ là cơ hội để chúng ta tìm hiểu, hiểu nhau, để gỡ những cơ chế, chính sách còn vướng mắc trên quan điểm tuân thủ quy định pháp luật và cơ chế địa phương cho phép" - Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết.

Gắn với quy hoạch tổng thể công nghiệp văn hóa

Theo các nhà chuyên môn, điện ảnh Việt Nam đang có sự bứt phá trong việc thực hiện những bộ phim hay, chinh phục khán giả. TP HCM là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của cả nước. Thành phố hiện có nhiều lợi thế không chỉ ở lĩnh vực điện ảnh mà còn ở các lĩnh vực văn hóa nói chung khác. "Vì vậy với danh hiệu "Thành phố điện ảnh", tin rằng TP HCM sẽ sớm có những cơ chế đột phá, phù hợp để hỗ trợ các nhà sản xuất, các đoàn làm phim trong cả nước khi làm phim" - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông bày tỏ.

PGS-TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, cho hay ông rất mừng khi TP HCM được công nhận là "Thành phố điện ảnh" đầu tiên ở Việt Nam. Qua đó, sẽ có thêm nền tảng thuận lợi giúp TP HCM phát triển nhanh hơn ở lĩnh vực điện ảnh cùng những lĩnh vực phụ khác có liên quan. Từ đó hướng tới mục tiêu TP HCM sẽ là trung tâm điện ảnh của châu Á hay khu vực.

Những người trong cuộc cho rằng "Thành phố điện ảnh" không chỉ là tổ chức thường xuyên các LHP trong nước và quốc tế, không chỉ là sự hợp tác với các nhà sản xuất phim, chiếu phim mà còn phải thực hiện nhiều nội dung khác như bảo tàng điện ảnh, trung tâm đào tạo, hệ sinh thái điện ảnh như trường quay, công viên điện ảnh, thư viện điện ảnh… tạo một cơ sở dữ liệu về điện ảnh đủ lớn cho nhu cầu tham khảo và tạo động lực phát triển ở các địa phương.

Để điện ảnh TP HCM phát triển hiệu quả và bền vững, ông Đặng Trần Cường cho biết Cục Điện ảnh sẽ đồng hành và hỗ trợ TP HCM thông qua các giải pháp cụ thể. Có thể kể đến là việc hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển "thành phố điện ảnh" gắn với quy hoạch tổng thể công nghiệp văn hóa quốc gia. Cục Điện ảnh cũng sẽ đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư, sản xuất và phát hành phim tại TP HCM, phối hợp tổ chức LHP quốc tế, tuần phim và sự kiện điện ảnh quốc gia tại TP HCM để khẳng định thương hiệu.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh chuyển đổi số và hình thành "Kho phim quốc gia" gắn kết các địa phương và doanh nghiệp điện ảnh, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, đặc biệt là thế hệ đạo diễn, nhà sản xuất phim trẻ…

"Với tư cách là Cục trưởng Cục Điện ảnh, tôi mong muốn TP HCM không chỉ là "Thành phố điện ảnh" của UNESCO mà còn là trung tâm sáng tạo điện ảnh của khu vực châu Á, sớm góp phần đưa điện ảnh Việt Nam vươn tầm thế giới" - ông Đặng Trần Cường nhấn mạnh.

Kế hoạch lớn UBND TP HCM đặt văn hóa vào trọng tâm của sự phát triển, trong đó lĩnh vực điện ảnh sẽ hiện thực hóa tầm nhìn, giúp nâng cao vai trò trung tâm dẫn dắt kết nối Việt Nam với các làn sóng đổi mới của thế giới; thiết lập quan hệ hợp tác, thúc đẩy giao lưu văn hóa, trao đổi năng lực sáng tạo hợp tác liên văn hóa với các thành viên UCCN (Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO); nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng làm phim chuyên nghiệp, cung cấp không gian cho việc sáng tạo điện ảnh; xây dựng nguồn nhân lực điện ảnh chuyên sâu; phát triển thương hiệu LHP thường niên xứng tầm quốc tế; tạo sự bình đẳng trong xã hội trong việc được tiếp cận, thụ hưởng và sáng tạo nghệ thuật, đặc biệt là ở những vùng ngoại thành, những người yếu thế như trẻ em, người khuyết tật, công nhân, người lao động phổ thông…



