Để TP HCM xứng danh "Thành phố điện ảnh" của Việt Nam và khu vực, cần có kế hoạch phát triển đồng bộ từ đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đến cơ chế chính sách hỗ trợ.

Đô thị điện ảnh chuyên nghiệp

Theo nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm, để làm được những điều vừa nêu trên, cần sự chung tay của cả hệ thống từ cơ quan quản lý, giới nghệ sĩ, nhà làm phim đến các tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Trong 4 năm tới - giai đoạn thực thi chiến lược phát triển theo tiêu chí của UNESCO, TP HCM cần có kế hoạch hành động cụ thể, phát huy lợi thế, đồng thời hoàn thiện các điều kiện cần thiết để trở thành trung tâm điện ảnh tầm khu vực.

Nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo và được đào tạo bài bản chính là nền tảng để TP HCM phát triển thành đô thị điện ảnh chuyên nghiệp, năng động và đầy sức sống. Bên cạnh mảng phim thương mại đang phát triển mạnh, thành phố cần quan tâm hơn đến phim nghệ thuật, phim độc lập và nhà làm phim trẻ. "Đây là lực lượng sáng tạo tiềm năng, góp phần đưa phim Việt ra thế giới. Thành phố nên có cơ chế, quỹ hỗ trợ hoặc không gian sáng tạo để các bạn trẻ có điều kiện thử nghiệm, sản xuất và quảng bá tác phẩm" - ông Lê Hồng Lâm đề xuất.

Nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Hồng Ánh cho rằng yếu tố cốt lõi trong hành trình xây dựng "Thành phố điện ảnh" phải bắt đầu từ học đường. "Cần đưa điện ảnh vào học đường, để từ lứa tuổi học sinh, các em đã được tiếp cận, học cách xem phim, hiểu phim và dần hình thành thẩm mỹ nghệ thuật, hiểu biết về ngôn ngữ điện ảnh. Khi điện ảnh được coi là một phần của giáo dục thẩm mỹ, chúng ta mới có thể nuôi dưỡng thế hệ công chúng và nhà làm phim tương lai có nền tảng vững chắc" - Hồng Ánh chia sẻ.

Dàn diễn viên “Lật mặt 7: Một điều ước” giao lưu với khán giả trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế TP HCM 2024 (HIFF). (Ảnh do BTC cung cấp)

Đồng quan điểm, đạo diễn - NSƯT Nguyễn Thành Vinh nói rằng thế hệ tương lai rất quan trọng trong chặng đường phát triển bền vững của thành phố điện ảnh nói riêng, điện ảnh Việt nói chung. Những nước có nền điện ảnh phát triển như Hàn Quốc đã từng cử một lượng lớn người trẻ ra nước ngoài học tập ở tất cả các khâu từ đạo diễn, biên kịch, quay phim, âm thanh, ánh sáng, sản xuất, hậu kỳ...

Khi những người này trở về, họ đã góp phần chung tay giúp điện ảnh Hàn Quốc phát triển mạnh, đồng bộ. Họ cũng liên tục đào tạo để có lực lượng trẻ kế thừa. Nguồn nhân lực trẻ, nhiệt huyết là tương lai, góp phần quan trọng trong tiến trình giúp định hình một thành phố điện ảnh chuyên nghiệp, đầy sức sống.

Lan tỏa tình yêu điện ảnh

Bà Dương Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP HCM, cho rằng thành phố cần có cơ chế riêng về chính sách bảo hộ điện ảnh để phát triển hoạt động sản xuất phim Việt Nam, như ưu tiên cho việc chiếu phim Việt Nam; thu thuế ở mức thấp đối với phim Việt Nam, ngân hàng dành lãi suất ưu đãi cho những nhà làm phim trong nước vay vốn...

"Trong bối cảnh mới, điện ảnh muốn phát triển phải có những chuyển đổi phù hợp với xu hướng và quy luật khách quan để đáp ứng yêu cầu đề cao giá trị tốt đẹp của đất nước, con người và dân tộc Việt Nam, vừa làm nhiệm vụ phục vụ chính trị, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh của công chúng, đồng thời phải tính đến việc bán các tác phẩm điện ảnh cho nước ngoài, trở thành một sản phẩm hàng hóa" - bà Dương Cẩm Thúy nêu ý kiến.

Nhà phê bình Lê Hồng Lâm bổ sung: "TP HCM cần linh hoạt hơn trong cấp phép, kiểm duyệt và hợp tác quốc tế. Việc ưu tiên, hỗ trợ đoàn phim quốc tế đến quay tại TP HCM không chỉ mang lại nguồn thu mà còn tạo hiệu ứng quảng bá mạnh mẽ, đưa hình ảnh thành phố xuất hiện trên màn ảnh toàn cầu".

Nhiều nhà chuyên môn đã nhiệt tình hiến kế cho mục tiêu xây dựng TP HCM thành "Thành phố điện ảnh xứng tầm". Nhà sản xuất, đạo diễn - diễn viên Hồng Ánh nhấn mạnh: "Cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp và nhà sản xuất tư nhân tham gia đầu tư, đồng thời tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hợp tác quốc tế". Nhà sản xuất Hoàng Quân đề xuất: "Thành lập Trung tâm hỗ trợ sản xuất phim - nơi kết nối, tư vấn pháp lý, hỗ trợ bối cảnh, hậu cần và quảng bá TP HCM như điểm đến quay phim quốc tế. Đầu tư một phim trường theo chuẩn quốc tế, xây dựng quỹ điện ảnh, chương trình đồng sản xuất và chính sách ưu đãi tài chính để khuyến khích sáng tạo, phát triển IP bản địa và hợp tác quốc tế". Đạo diễn Nguyễn Thành Vinh kiến nghị thành lập tiểu ban hỗ trợ phim, giúp các đoàn phim dễ dàng thực hiện thủ tục, cấp phép, bảo đảm quá trình quay diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.

Ông Lê Hồng Lâm cũng gợi mở việc xây dựng Bảo tàng điện ảnh TP HCM hoặc Trung tâm nghiên cứu, Viện phim - nơi lưu giữ và giới thiệu di sản điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là các bộ phim về Sài Gòn - TP HCM qua các thời kỳ. Đây cũng sẽ là không gian để công chúng và người làm nghề có cơ hội tương tác, học hỏi và lan tỏa tình yêu điện ảnh.

UBND TP HCM đã ban hành Đề án "Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa TP HCM đến năm 2030" trên 8 lĩnh vực, trong đó có điện ảnh. Tăng cường quảng bá và gắn kết phát triển du lịch, cùng với các ngành công nghiệp văn hóa được kỳ vọng sẽ đóng góp 7,2% GRDP năm 2030 để tạo thêm nhiều việc làm mới, tạo sinh kế cho cư dân đô thị. TP HCM cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã hợp tác xây dựng ấn phẩm "Cẩm nang hướng dẫn quay phim tại TP HCM" với mục tiêu không chỉ là tài liệu chuyên ngành hữu ích dành cho các nhà sản xuất phim, mà còn là thể hiện cam kết của thành phố về phát triển điện ảnh gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, phù hợp với Chiến lược phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

