Khai mạc Gala Điện ảnh Hồng Kông - Trung Quốc tại TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Khai mạc Gala Điện ảnh Hồng Kông - Trung Quốc tại TP HCM

Tin-ảnh: M.Khuê

Gala Điện ảnh Hồng Kông - Trung Quốc đã khai mạc tối 6-11 tại cụm rạp Galaxy Thiso Mall Sala, TP HCM.

Chương trình do Viện Hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á (AFAA) phối hợp với Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông tại Singapore tổ chức, với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Sáng tạo Văn hóa Hồng Kông (CCIDAHK), Quỹ Phát triển Điện ảnh Hồng Kông và sự đồng hành của Trigger Academy - đối tác tại Việt Nam. Mang chủ đề "Together We Dare to be Powerful", chương trình tôn vinh hình ảnh người làm phim Hồng Kông bứt phá những giới hạn, mở rộng khả năng vô tận của điện ảnh châu Á bằng lòng can đảm và sự sáng tạo.

TS Vương Anh Vĩ - Chủ tịch AFAA kiêm Chủ tịch Cục Phát triển Điện ảnh Hồng Kông - cho biết mục tiêu chính của gala là đưa điện ảnh Hồng Kông vươn ra thị trường quốc tế. Ông nhìn nhận thị trường điện ảnh Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ nhờ cơ cấu dân số trẻ và kinh tế ngày càng được cải thiện, dẫn đến nhu cầu giải trí bằng phim ảnh tăng cao. Ông cũng đánh giá cao sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam, với nhiều tác phẩm, đề tài và diễn viên xuất sắc. Một trong những mục tiêu quan trọng của gala lần này là tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa hai nền điện ảnh.

Khai mạc Gala Điện ảnh Hồng Kông - Trung Quốc tại TP HCM - Ảnh 1.

TS Vương Anh Vĩ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á kiêm Chủ tịch Cục Phát triển Điện ảnh Hồng Kông - Trung Quốc (phải), tại buổi giao lưu với báo giới sáng 6-11

Với phim "Cửu Long Thành Trại: Vi thành" được chọn chiếu khai mạc gala, 2 ngôi sao điện ảnh Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo được mời đến TP HCM tham dự chương trình và giao lưu. Bên cạnh đó, đạo diễn Lương Quán Thuấn - phim "Kẻ đóng thế" sẽ có mặt ngày 7-11, gặp gỡ và giao lưu với người làm phim tại Việt Nam. Tối cùng ngày, đạo diễn Lương Quán Thuấn sẽ có mặt sau buổi chiếu phim "Kẻ đóng thế" lúc 19 giờ, trò chuyện cùng khán giả về tác phẩm này.

Diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình gala. Đạo diễn Trần Thanh Huy, tác giả phim "Ròm" - chủ nhân giải thưởng New Currents tại Liên hoan Phim quốc tế Busan 2019, là khách mời giao lưu trong chương trình.

Gala Điện ảnh Hồng Kông kéo dài từ ngày 6 đến 8-11 tại cụm rạp Galaxy Thiso Mall Sala.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo