Khai mạc Gala Điện ảnh Hồng Kông - Trung Quốc tại TP HCM

Chương trình do Viện Hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á (AFAA) phối hợp với Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông tại Singapore tổ chức, với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Sáng tạo Văn hóa Hồng Kông (CCIDAHK), Quỹ Phát triển Điện ảnh Hồng Kông và sự đồng hành của Trigger Academy - đối tác tại Việt Nam. Mang chủ đề "Together We Dare to be Powerful", chương trình tôn vinh hình ảnh người làm phim Hồng Kông bứt phá những giới hạn, mở rộng khả năng vô tận của điện ảnh châu Á bằng lòng can đảm và sự sáng tạo.

TS Vương Anh Vĩ - Chủ tịch AFAA kiêm Chủ tịch Cục Phát triển Điện ảnh Hồng Kông - cho biết mục tiêu chính của gala là đưa điện ảnh Hồng Kông vươn ra thị trường quốc tế. Ông nhìn nhận thị trường điện ảnh Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ nhờ cơ cấu dân số trẻ và kinh tế ngày càng được cải thiện, dẫn đến nhu cầu giải trí bằng phim ảnh tăng cao. Ông cũng đánh giá cao sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam, với nhiều tác phẩm, đề tài và diễn viên xuất sắc. Một trong những mục tiêu quan trọng của gala lần này là tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa hai nền điện ảnh.

TS Vương Anh Vĩ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á kiêm Chủ tịch Cục Phát triển Điện ảnh Hồng Kông - Trung Quốc (phải), tại buổi giao lưu với báo giới sáng 6-11

Với phim "Cửu Long Thành Trại: Vi thành" được chọn chiếu khai mạc gala, 2 ngôi sao điện ảnh Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo được mời đến TP HCM tham dự chương trình và giao lưu. Bên cạnh đó, đạo diễn Lương Quán Thuấn - phim "Kẻ đóng thế" sẽ có mặt ngày 7-11, gặp gỡ và giao lưu với người làm phim tại Việt Nam. Tối cùng ngày, đạo diễn Lương Quán Thuấn sẽ có mặt sau buổi chiếu phim "Kẻ đóng thế" lúc 19 giờ, trò chuyện cùng khán giả về tác phẩm này.

Diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình gala. Đạo diễn Trần Thanh Huy, tác giả phim "Ròm" - chủ nhân giải thưởng New Currents tại Liên hoan Phim quốc tế Busan 2019, là khách mời giao lưu trong chương trình.

Gala Điện ảnh Hồng Kông kéo dài từ ngày 6 đến 8-11 tại cụm rạp Galaxy Thiso Mall Sala.



