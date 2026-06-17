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Thời sự

Diễn biến mới nhất về dự án toà nhà CNTT Huế mà nhà thầu "chạy làng"

Q.Nhật

(NLĐO) - Sau hơn một năm tạm dừng thi công do, dự án xây dựng toà nhà công nghệ thông tin TP Huế đang được đấu thầu lại để tái khởi động.

Ngày 17-6, ông Lê Vĩnh Chiến, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) TP Huế, cho biết đơn vị vừa tổ chức mời thầu lại phần thi công còn dang dở của dự án xây dựng tòa nhà CNTT TP Huế sau khi nhà thầu trước đó bỏ chạy.

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Dự án xây dựng tòa nhà Trung tâm CNTT TP Huế dừng thi công hơn 1 năm nay sau khi nhà thầu "chạy làng".

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu đang được mời thầu công khai là gói thầu số 16 – chi phí xây lắp và thiết bị còn lại chưa thực hiện của gói thầu số 12, với giá hơn 26,5 tỉ đồng. Thời điểm đóng thầu dự kiến vào ngày 22-6.

Ngoài gói thầu này, Trung tâm CNTT TP Huế cũng đang triển khai mời thầu thêm 4 gói khác liên quan đến việc hoàn thiện công trình.

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Toà nhà CNTT TP Huế đang dang dở.

Dự án xây dựng tòa nhà CNTT TP Huế được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021 và điều chỉnh vào năm 2025. Công trình được xây dựng trên diện tích 3.569 m² tại phường Thanh Thủy, với tổng mức đầu tư 50,5 tỉ đồng, do Trung tâm CNTT TP Huế làm chủ đầu tư.

Trước đó, gói thầu số 12 – hạng mục xây lắp và thiết bị đợt 1 – có giá gần 41 tỉ đồng, bao gồm thi công khối nhà làm việc, nhà bảo vệ, nhà để xe hai bánh, hệ thống cấp điện, phòng chống mối mọt và lắp đặt thiết bị công trình.

Tháng 12-2023, liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành – Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát trúng thầu với giá gần 34,6 tỉ đồng. Công ty Công Thành đảm nhận phần xây dựng cơ bản, còn Công ty Hoàng Nhật Phát phụ trách hạng mục phòng cháy chữa cháy. Hợp đồng dự kiến hoàn thành vào ngày 30-6-2025.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện khoảng 44% khối lượng hợp đồng (bao gồm phần phát sinh), Công ty Công Thành không còn đủ năng lực tài chính để tiếp tục thi công. Ngày 18-7-2025, Trung tâm CNTT TP Huế đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với liên danh nhà thầu.

Theo chủ đầu tư, đến thời điểm chấm dứt hợp đồng đã giải ngân khoảng 18,68 tỉ đồng, tương đương 54% giá trị hợp đồng. Trong đó, phần thanh toán cho khối lượng hoàn thành chiếm khoảng 70,3%, phần còn lại là giá trị tạm ứng.

Hai nhà thầu cũng bị xử phạt do chậm tiến độ, thông tin vi phạm được đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia và bị tịch thu hơn 1 tỉ đồng tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Ông Lê Vĩnh Chiến cho biết việc tổ chức đấu thầu lại sẽ không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Dự án hiện đã được gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2026.

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