Diễn đàn quốc tế ASIA CONNECT 2025 sắp diễn ra tại Tây Ninh

Ngày 1-12, UBND tỉnh Tây Ninh thông tin về việc tỉnh sắp tổ chức Diễn đàn quốc tế ASIA CONNECT 2025, dự kiến đón hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Sự kiện do UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Trường Tài năng UEH.ISB – Đại học Kinh tế TPHCM, Viện Nghiên cứu và Phát triển châu Á và Báo Tuổi Trẻ tổ chức vào ngày 12-12 tới.

Tây Ninh là điểm đến hấp dẫn nhiều năm qua

Diễn đàn mở ra kỷ nguyên mới cho chiến lược phát triển dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh biên giới phía Nam.

Với chủ đề "Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – Động lực phát triển Tây Ninh kết nối vùng và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên vươn mình", sự kiện tạo không gian hội tụ giữa các nhà hoạch định chính sách, giới khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, kết nối Tây Ninh sâu hơn vào mạng lưới tri thức toàn cầu.

Điểm nhấn quan trọng là khẳng định vai trò then chốt của hoạt động nghiên cứu và phát triển đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Tây Ninh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các dự án ứng dụng công nghệ cao.

Khác với các diễn đàn truyền thống, ASIA CONNECT 2025 được thiết kế như một chuỗi hoạt động liên tục, tạo đà cho sự tương tác sâu rộng.

Chương trình nghiên cứu và tham vấn chuyên gia về chiến lược đầu tư tại địa phương sẽ giúp Tây Ninh định hình lộ trình cụ thể cho giai đoạn 2025-2030.

Đặc biệt, diễn đàn trực tuyến "Hiến kế giải pháp phát triển Tây Ninh trong kỷ nguyên vươn mình" diễn ra từ 11-11 đến 12-12 đã và đang thu hút sự tham gia tích cực từ cộng đồng khoa học và doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Đây là kênh để các chuyên gia, nhà nghiên cứu đóng góp ý tưởng, giải pháp cho bài toán phát triển của Tây Ninh một cách mở và dân chủ.

Triển lãm kết nối chính quyền – nhà trường – doanh nghiệp cũng sẽ là không gian để các mô hình đổi mới sáng tạo, sản phẩm công nghệ và giải pháp phát triển bền vững được giới thiệu trực quan, tạo cơ hội hợp tác cụ thể giữa các bên.

Điểm nhấn đặc biệt của ASIA CONNECT 2025 là sự hội tụ của hơn 20 chuyên gia hàng đầu từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các diễn giả quốc tế đến từ Úc, Hàn Quốc, Singapore và châu Âu sẽ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mô hình phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số trong quản trị công và ứng dụng AI trong nông nghiệp công nghệ cao.

Đặc biệt, các bài học từ Singapore về chính sách thu hút đầu tư, mô hình "City Brain" của Hàn Quốc và chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn của EU sẽ được phân tích sâu để tìm ra giải pháp phù hợp với bối cảnh Tây Ninh...