Diễn đàn quốc tế ASIA CONNECT 2025 sắp diễn ra tại Tây Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Diễn đàn quốc tế ASIA CONNECT 2025 sắp diễn ra tại Tây Ninh

Thanh Thảo

(NLĐO) - Diễn đàn là bước đi chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo và năng động, kết nối Tây Ninh sâu hơn vào mạng lưới tri thức toàn cầu

Ngày 1-12, UBND tỉnh Tây Ninh thông tin về việc tỉnh sắp tổ chức Diễn đàn quốc tế ASIA CONNECT 2025, dự kiến đón hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Sự kiện do UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Trường Tài năng UEH.ISB – Đại học Kinh tế TPHCM, Viện Nghiên cứu và Phát triển châu Á và Báo Tuổi Trẻ tổ chức vào ngày 12-12 tới.

Diễn đàn quốc tế ASIA CONNECT 2025 tại Tây Ninh: Động lực phát triển kinh tế khu vực - Ảnh 1.

Tây Ninh là điểm đến hấp dẫn nhiều năm qua

Diễn đàn mở ra kỷ nguyên mới cho chiến lược phát triển dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh biên giới phía Nam.

Với chủ đề "Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – Động lực phát triển Tây Ninh kết nối vùng và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên vươn mình", sự kiện tạo không gian hội tụ giữa các nhà hoạch định chính sách, giới khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, kết nối Tây Ninh sâu hơn vào mạng lưới tri thức toàn cầu.

Điểm nhấn quan trọng là khẳng định vai trò then chốt của hoạt động nghiên cứu và phát triển đối với tăng trưởng kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Tây Ninh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các dự án ứng dụng công nghệ cao.

Khác với các diễn đàn truyền thống, ASIA CONNECT 2025 được thiết kế như một chuỗi hoạt động liên tục, tạo đà cho sự tương tác sâu rộng.

Chương trình nghiên cứu và tham vấn chuyên gia về chiến lược đầu tư tại địa phương sẽ giúp Tây Ninh định hình lộ trình cụ thể cho giai đoạn 2025-2030.

Đặc biệt, diễn đàn trực tuyến "Hiến kế giải pháp phát triển Tây Ninh trong kỷ nguyên vươn mình" diễn ra từ 11-11 đến 12-12 đã và đang thu hút sự tham gia tích cực từ cộng đồng khoa học và doanh nghiệp trong nước, quốc tế. Đây là kênh để các chuyên gia, nhà nghiên cứu đóng góp ý tưởng, giải pháp cho bài toán phát triển của Tây Ninh một cách mở và dân chủ.

Triển lãm kết nối chính quyền – nhà trường – doanh nghiệp cũng sẽ là không gian để các mô hình đổi mới sáng tạo, sản phẩm công nghệ và giải pháp phát triển bền vững được giới thiệu trực quan, tạo cơ hội hợp tác cụ thể giữa các bên.

Điểm nhấn đặc biệt của ASIA CONNECT 2025 là sự hội tụ của hơn 20 chuyên gia hàng đầu từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các diễn giả quốc tế đến từ Úc, Hàn Quốc, Singapore và châu Âu sẽ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mô hình phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số trong quản trị công và ứng dụng AI trong nông nghiệp công nghệ cao.

Đặc biệt, các bài học từ Singapore về chính sách thu hút đầu tư, mô hình "City Brain" của Hàn Quốc và chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn của EU sẽ được phân tích sâu để tìm ra giải pháp phù hợp với bối cảnh Tây Ninh...

Tin liên quan

Các khu công nghiệp của Tây Ninh thu hút hơn 2.500 dự án đầu tư

Các khu công nghiệp của Tây Ninh thu hút hơn 2.500 dự án đầu tư

(NLĐO) - Riêng 9 tháng đầu năm 2025, các KCN Tây Ninh thu hút 170 dự án mới, trong đó có 125 dự án FDI với tổng vốn cấp mới 750 triệu USD

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng ở Tây Ninh đứng đầu Đông Nam Bộ

(NLĐO) - Trong 9 tháng đầu năm 2025, tỉnh Tây Ninh thành lập mới 3.211 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 22.000 tỉ đồng

Tây Ninh khởi công dự án đường tỉnh hơn 1.850 tỉ đồng kết nối TP HCM

(NLĐO) – Dự án có tổng chiều dài gần 9km, tổng vốn đầu tư hơn 1.850 tỉ đồng, kết nối từ xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh đến ranh giới TP HCM

tỉnh Tây Ninh cộng đồng doanh nghiệp hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo Đại học Kinh tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo