Nghệ sĩ sân khấu: Hứa hẹn nhiều bất ngờ

Ba hạng mục Giải Mai Vàng năm 2025 liên quan mảng sân khấu - Nam diễn viên sân khấu, Nữ diễn viên sân khấu và Diễn viên hài - hội tụ những gương mặt tiêu biểu cho nhiều khuynh hướng sáng tạo khác nhau.

Nam diễn viên sân khấu: Nghiêm túc, khát vọng

Năm gương mặt lọt vào vòng bầu chọn hạng mục Nam diễn viên sân khấu gồm: Đình Toàn, Hoàng Hải, Hùng Vương, Trọng Nhân và Trương Hạ đã phản ánh một bức tranh đa dạng của sân khấu TP HCM năm 2025. Mỗi người đại diện cho một con đường nghệ thuật riêng, hệ mỹ cảm riêng, song cùng gặp nhau ở điểm chung: tinh thần lao động nghiêm túc và khát vọng làm mới bản thân.

Nhà báo Hoàng Kim (Báo Thanh Niên) dự đoán: "Với vai Hồ Tôn Hiến trong vở "Dưới bóng giai nhân", Đình Toàn tạo ra một hình tượng quyền lực đầy bất an, lạnh lùng mà phức tạp. Tôi dự đoán anh sẽ chạm tay đến tượng Mai Vàng năm nay".

Nghệ sĩ Đình Toàn

Theo NSƯT Ca Lê Hồng, vai diễn Hồ Tôn Hiến của Đình Toàn là "lát cắt sắc lạnh của quyền lực", đòi hỏi diễn viên phải xử lý bằng chiều sâu tâm lý hơn là phô diễn hình thức. Ưu điểm đó sẽ mang lại cho anh nhiều cơ hội sở hữu Giải Mai Vàng.

Ở một sắc thái khác, nghệ sĩ Hoàng Hải với vai Chơn trong vở "Tiếng hò sông Hậu" mang đến một hình tượng người nông dân Nam Bộ mộc mạc, giàu nghĩa khí và thức tỉnh trong khói lửa đấu tranh. NSND Phượng Loan ví von: "Hoàng Hải bước ra sân khấu như mang theo cả mùi phù sa. Cách diễn của anh mộc mạc mà thấm, giản dị mà đau đáu. Theo dự đoán của tôi, năm nay anh sẽ đoạt Giải Mai Vàng".

Nghệ sĩ Hoàng Hải. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhà báo Thùy Trang (Báo Văn Hóa) cũng đánh giá cao nghệ sĩ Hoàng Hải. Chị nhận xét: "Hoàng Hải lọt vào vòng bầu chọn là tín hiệu lạc quan đối với lực lượng trẻ của Nhà hát Trần Hữu Trang. Tôi dự đoán anh sẽ gây bất ngờ".

Với nghệ sĩ Hùng Vương, vai Tiết Giao trong vở "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo" là một minh chứng cho sức sống mới của sân khấu cải lương tuồng cổ xã hội hóa. NSƯT Ca Lê Hồng cho rằng đây là vai diễn hội tụ đầy đủ tiết tấu, hình thể, giọng ca và khí chất của tuồng cổ. "Nhiều khả năng Hùng Vương sẽ chạm tay đến Giải Mai Vàng năm nay" - bà dự đoán.

Nghệ sĩ Hùng Vương. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Theo NSND Việt Anh, Sân khấu Thiên Long đang khẳng định vị thế nhờ những nghệ sĩ như Hùng Vương - vừa giữ được truyền thống vừa dám làm mới. "Với nhân vật Tiết Giao, Hùng Vương không chỉ gây ấn tượng về kỹ thuật mà còn mở ra khả năng trẻ hóa tuồng cổ trong bối cảnh mới. Tôi tin bạn đọc và khán giả sẽ chọn anh ấy".

Với vai Khương Linh Tá trong vở "San Hậu", nghệ sĩ Trọng Nhân được xem là gương mặt tiêu biểu cho xu hướng đưa tuồng cổ đến gần khán giả trẻ hơn. Nhà báo Nguyễn Đình Khiêm (HTV) đánh giá Trọng Nhân có phong thái tuồng cổ chuẩn mực nhưng vẫn giữ được năng lượng hiện đại.

Nghệ sĩ Trọng Nhân. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

"Vai diễn của Trọng Nhân được ghi nhận về nỗ lực làm mới ngôn ngữ biểu diễn của lớp nghệ sĩ trẻ. Tôi dự đoán anh có nhiều khả năng đoạt Giải Mai Vàng năm nay" - nhà báo Nguyễn Đình Khiêm tin tưởng.

Trong khi đó, nghệ sĩ Trương Hạ là một ẩn số thú vị. Vai Nhân trong vở "Nơi kết thúc bắt đầu" cho thấy anh có khả năng biến hóa đa dạng, chạm đến cả bi lẫn hài.

Nghệ sĩ Trương Hạ. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Giới chuyên môn cho rằng sự thu hút của Trương Hạ đang góp phần tạo nên "sức nóng phòng vé" cho Sân khấu Thiên Đăng. Vai diễn của anh còn cho thấy sân khấu kịch đương đại vẫn tìm được những gương mặt có khả năng kết nối với khán giả.

Nữ diễn viên sân khấu: Mỗi người một vẻ

Năm gương mặt lọt vào vòng bầu chọn hạng mục Nữ diễn viên sân khấu - gồm: Bình Tinh, Hồng Ánh, Lâm Vỹ Dạ, Tú Sương, Việt Hương, mỗi người một vẻ. Họ đã tạo nên một bức tranh phong phú về diện mạo nữ diễn viên sân khấu năm 2025, từ kịch nói đến cải lương, chính kịch, tâm lý gia đình - xã hội.

Nghệ sĩ Bình Tinh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhà báo Hoàng Kim dự đoán nghệ sĩ Bình Tinh sẽ chạm tay đến Giải Mai Vàng năm nay. "Bình Tinh gây chú ý khi bước từ cải lương sang kịch nói với vai nữ chiến sĩ công an Thùy Dương trong vở "Cuộc đoàn tụ cảm xúc". Đó là một đột phá đáng trân trọng của cô" - nhà báo Hoàng Kim nhìn nhận.

NSND Trần Minh Ngọc và NSƯT Ca Lê Hồng cũng dự báo Bình Tinh sẽ chiếm số phiếu cao ở cuộc đua năm nay.

Nghệ sĩ Hồng Ánh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Một trong những vai diễn thử thách nhất của sân khấu kịch năm qua là Thúy Kiều trong vở "Dưới bóng giai nhân" do nghệ sĩ Hồng Ánh thể hiện. Nhà báo Nguyễn Đình Khiêm rất ấn tượng với khả năng kết hợp nội tâm và hình thể sân khấu của chị, trong đó có cảnh múa trống tạo dấu ấn mạnh. Anh dự đoán: "Tôi cho rằng Hồng Ánh sẽ đoạt Giải Mai Vàng lần này".

NSND Việt Anh phân tích: Nghệ sĩ Hồng Ánh đã "nội tâm hóa" nhân vật, để cảm xúc lan tỏa tự nhiên đến khán giả. Với vai diễn Thúy Kiều, chị được nhìn nhận như "chiếc neo thẩm mỹ" của toàn bộ vở kịch. Ông nhận định: "Tôi tin rằng Hồng Ánh sẽ làm nên chuyện tại Giải Mai Vàng lần thứ 31".

Nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nghệ sĩ Lâm Vỹ Dạ năm nay tạo bất ngờ với nhân vật bác sĩ Hoa trong vở "Một cuộc chiến khác" - vai diễn giúp chị giành HCV tại Liên hoan Sân khấu về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân năm 2025. NSƯT Ca Lê Hồng bày tỏ: "Tôi bất ngờ khi thấy cô ấy diễn bi rất sâu, đầy nội lực. Theo tôi, cô sẽ chiến thắng trong cuộc đua giành Giải Mai Vàng năm nay".

Nhà báo Hoàng Kim nhận xét vai bác sĩ Hoa là một trong những hình tượng phụ nữ đương đại giàu chiều sâu nhất của sân khấu năm 2025; đồng thời cho rằng Lâm Vỹ Dạ sẽ tạo được bất ngờ.

Nghệ sĩ Tú Sương. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ở mảng cải lương, NSƯT Tú Sương với vai Nguyễn Phục trong vở "Bức ngôn đồ Đại Việt" được đánh giá cao về nội lực ca diễn và khí chất sử thi. Theo NSƯT Ca Lê Hồng, vai diễn này làm toát lên tinh thần của cố NSND Thanh Tòng và "có khả năng Tú Sương sẽ về đích".

Nhà báo Nguyễn Đình Khiêm nhấn mạnh sự liền mạch giữa ca - thoại - vũ đạo của NSƯT Tú Sương giúp những lớp diễn lịch sử trở nên mềm mại và thấm đẫm nhân văn. Do vậy, anh cũng nghiêng về khả năng đoạt Giải Mai Vàng của nghệ sĩ này.

Trong khi đó, nghệ sĩ Việt Hương với vai bà Phán trong vở "Rồi 30 năm sau" cho thấy một diện mạo trầm tĩnh, chín chắn. NSND Việt Anh nhìn nhận đây là vai diễn nhiều lớp cảm xúc dồn nén, đòi hỏi bản lĩnh nghề nghiệp và "nhiều khả năng Việt Hương sẽ tạo bứt phá để về đích".

Nghệ sĩ Việt Hương. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

NSƯT Minh Nhí cho rằng cách diễn của Việt Hương trong vai này "giản dị mà thấm thía". Việt Hương cũng cho thấy khi sân khấu cần, chị sẵn sàng có mặt với tất cả sự nghiêm túc. "Tôi tin Việt Hương sẽ đoạt giải" - ông khẳng định.

Đề cập hạng mục này, NSND Trần Minh Ngọc khái quát vai diễn của những nghệ sĩ nêu trên dù mang chuẩn mực biểu cảm riêng song đều giàu chất lượng nghệ thuật. Vì thế, rất khó nhận định chính xác ai sẽ được vinh danh.

Diễn viên hài: Cuộc đua gay cấn

Ở hạng mục Diễn viên hài, các gương mặt như Duy Khánh Zhou Zhou, BB Trần, Tự Long và Quốc Thịnh đại diện cho những màu sắc rất khác nhau của nghệ thuật gây cười đương đại.

Diễn viên Duy Khánh Zhou Zhou. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong đó, Duy Khánh từng tạm dẫn đầu trong một số giai đoạn bầu chọn, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong cách diễn trẻ trung, gần gũi khán giả. Nhà báo Hoàng Kim so sánh: "BB Trần lại tạo dấu ấn ở sân khấu kịch hài Nhà hát Thanh Niên với vở "Đảo hoa hậu". Vì thế, tôi cho rằng BB Trần sẽ đoạt giải".

Diễn viên BB Trần. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhà báo Nguyễn Đình Khiêm dự đoán NSND Tự Long sẽ được vinh danh. Anh giải thích: "NSND Tự Long vẫn giữ vị thế đặc biệt của mình với thương hiệu Táo quân. Năm nay, do chương trình Táo quân dừng sản xuất, khán giả sẽ tiếc nuối và dồn phiếu cho ông".

Diễn viên Tự Long. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Theo NSND Việt Anh, Quốc Thịnh sẽ "làm nên chuyện" với nét diễn duyên dáng, bám sát số phận nhân vật "Anh ấy là gương mặt quen thuộc với sân khấu phía Nam và đó là lợi thế" - ông lý giải.

Diễn viên Quốc Thịnh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Giới chuyên môn nhìn nhận ở hạng mục này, sự yêu mến của công chúng và dấu ấn cá nhân trong từng chương trình sẽ đóng vai trò quyết định không kém yếu tố nghề nghiệp.

Các nhà chuyên môn đều thống nhất rằng rất khó đưa ra dự đoán chính xác. Bởi lẽ, các gương mặt lọt vào vòng bầu chọn năm nay đều xứng đáng, mỗi vai diễn đều để lại dấu ấn riêng trong đời sống sân khấu. Chính sự cân bằng về chất lượng ấy sẽ khiến kết quả Giải Mai Vàng ở mảng sân khấu hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ thú vị, đúng như tinh thần mà giải luôn hướng tới: Tôn vinh những giá trị nghệ thuật thật sự chạm đến công chúng.



