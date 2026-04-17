Lao động

Điều kiện để người lao động tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia?

MAI CHI

(NLĐO) - Người lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được xét nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ đãi ngộ khác theo công việc

Theo Nghị định 138/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về phát triển kỹ năng nghề vừa được ban hành, kỹ năng nghề là năng lực thực hiện công việc của người lao động, được thể hiện qua việc vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng, năng lực tổ chức công việc và thái độ nghề nghiệp trong bối cảnh, điều kiện cụ thể để đạt được kết quả công việc đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và thị trường lao động.

Việc đánh giá kỹ năng nghề quốc gia được tổ chức định kỳ trong năm theo lịch trình do UBND cấp tỉnh công bố vào tháng 12 của năm trước đó, cụ thể đối với các bậc trình độ kỹ năng nghề từ bậc 3 trở lên được tổ chức 4 kỳ trong năm; bậc 1 và bậc 2 được tổ chức nhiều kỳ trong năm.

Điều kiện để người lao động tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia? - Ảnh 1.

Người lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia sẽ được hưởng nhiều quyền lợi

Người lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

- Được người sử dụng lao động xem xét ưu tiên trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng lao động ở vị trí việc làm phù hợp với nghề, bậc trình độ kỹ năng nghề đã được cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

- Được xét hưởng mức lương, trả công, chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ đãi ngộ theo công việc hoặc chức danh tương ứng với bậc trình độ kỹ năng nghề đã được công nhận theo quy định của pháp luật về lao động, về thỏa thuận trong hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động theo quy định của pháp luật.

- Được xét công nhận năng lực, ưu tiên trong tuyển dụng, sử dụng, xét nâng bậc lương, phụ cấp, trợ cấp, thăng tiến nghề nghiệp khi có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc cao hơn.

- Được xét ưu tiên, tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

- Được xét công nhận tín chỉ, học phần, hoặc miễn trừ một số học phần, trong chương trình đào tạo nghề nghiệp, giáo dục đại học theo quyết định của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học; tham gia các chương trình đào tạo liên thông, chuyển đổi để tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, phù hợp yêu cầu chuyên môn nghề nghiệp hoặc bậc trình độ kỹ năng nghề trong Khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật.

- Người đạt chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia xuất sắc được xem xét, tôn vinh, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

- Được ưu tiên giới thiệu việc làm, hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động thông qua hệ thống dịch vụ việc làm.

- Được xem xét công nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ khác về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được cấp theo quy định tại Nghị định này.

Dưới đây là điều kiện đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia theo các bậc trình độ kỹ năng nghề:
Điều kiện để người lao động tham gia đánh giá kỹ năng nghề quốc gia? - Ảnh 2.

Kinh phí hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng nghề từ năm 2026 chi trả ra sao?

Hàng triệu lao động nông thôn sắp được đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề

(NLĐO)- Người lao động được hỗ trợ học phí, tiền ăn khi tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 6 tháng

Chuẩn hóa chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

(NLĐO)- Công tác đào tạo nghề hướng theo yêu cầu của thị trường lao động, phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

Chuẩn hóa chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Quy định về việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cần được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của đất nước

thị trường lao động kỹ năng nghề chế độ đãi ngộ nâng bậc lương người lao động
