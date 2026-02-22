HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Điều lệ “hà khắc”, giải đua ghe lại càng vui

Quang Nhật

(NLĐO) - Giải đua ghe đầu xuân ở xã Đan Điền (TP Huế) diễn ra an toàn, thành công

Tối 22-2 (mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), ông Phạm Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền (TP Huế), cho biết giải đua ghe trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao xã Đan Điền lần thứ nhất năm 2025-2026, đã diễn ra an toàn, thành công, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự.

Giải đua ghe Đan Điền 2026: Niềm vui và an ninh trong ngày hội thể thao - Ảnh 1.

Giải đua ghe sôi nổi, gay cấn nhưng đảm bảo an ninh trật tự.

Giải quy tụ 9 đội đua đến từ các thôn trên địa bàn xã, tranh tài tại hồ Đập Bao với nhiều nội dung sôi động như độ tiền, độ cúng. Không khí trên bờ lẫn dưới nước diễn ra sôi nổi nhưng trong khuôn khổ, không phát sinh mâu thuẫn hay xô xát giữa các đội đua và cổ động viên.

Giải đua ghe Đan Điền 2026: Niềm vui và an ninh trong ngày hội thể thao - Ảnh 2.

Rất đông khán giải xem nhưng khá trật tự.

Để chủ động phòng ngừa các tình huống phức tạp tại giải đua ghe, ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch giữ an ninh trật tự từ sớm. Khoảng 120-130 người gồm công an chính quy, lực lượng quân sự xã và an ninh cơ sở được huy động, triển khai đồng bộ phương án bảo đảm an toàn cả trên bờ lẫn dưới nước.

Đáng chú ý, ban tổ chức ban hành điều lệ giải đua ghe với nhiều quy định chặt chẽ. Vận động viên muốn tham gia phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tối thiểu 3 tháng tại thôn đăng ký thi đấu; trước giờ xuất phát phải xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Trường hợp phát hiện người không đủ điều kiện, đội đua sẽ bị loại ngay khỏi nội dung thi đấu đó.

Giải đua ghe Đan Điền 2026: Niềm vui và an ninh trong ngày hội thể thao - Ảnh 3.

Vận động viên các đội đua phải xuất trình giấy tờ trước khi vào đường đua.

Trong quá trình tranh tài, nếu vận động viên có hành vi hăm dọa, khiêu khích, giơ chầm hoặc gây nguy hiểm cho ghe đội bạn sẽ bị tước quyền thi đấu toàn giải, đồng thời bị cấm tham gia các giải đua ghe khác trong vòng 5 năm. Ngoài ra, đội vi phạm còn bị tịch thu 2 triệu đồng tiền hỗ trợ hạ nề và 7 triệu đồng tiền đội quỵ đã nộp trước giải.

Trên bờ, các hành vi kích động, gây rối hoặc đe dọa an toàn của vận động viên và người xem cũng sẽ bị lực lượng công an xử lý kịp thời.

Trước đó, ngày 19-2, UBND TP Huế ban hành công văn yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm an ninh trật tự và giữ gìn bản sắc văn hóa tại các lễ hội truyền thống dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu xuân Bính Ngọ 2026. 

Hoạt động đua ghe được xác định là nội dung trọng tâm cần rà soát, chấn chỉnh, sau khi từng xảy ra một số vụ việc mất an ninh trật tự, ảnh hưởng hình ảnh lễ hội địa phương.

Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình hình phức tạp hoặc tổ chức giải đua ghe không bảo đảm đầy đủ điều kiện, thủ tục theo quy định. 


Tin liên quan

Đua ghe mất trật tự, chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm

Đua ghe mất trật tự, chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm

(NLĐO) - Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình hình phức tạp hoặc giải đua ghe do xã tổ chức không đảm bảo các điều kiện, thủ tục quy định.

CLIP: Các vận động viên đánh nhau náo loạn lễ hội đua ghe ở Huế

(NLĐO) - Các vận động viên của hai đội đua ghe đã dùng mái chèo, vật cứng tấn công lẫn nhau, khiến nhiều người phải bỏ chạy.

Người dân TPHCM vây kín 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc xem đua ghe ngo

(NLĐO) - Tại phường Xuân Hòa, hoạt động đua ghe ngo tạo không khí đoàn kết; lan tỏa tinh thần thể thao cũng như hình ảnh năng động, thân thiện của địa phương

đua ghe Ngo đua ghe đua ghe kịch tính đua ghe truyền thống
    Thông báo