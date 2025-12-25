HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Định vị điểm đến

TS Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế du lịch TP HCM

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu và nội địa phục hồi mạnh mẽ, Tết 2026 được dự báo là bước ngoặt khi du lịch nội địa vươn lên giữ vai trò chủ đạo.

Du lịch Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục với khoảng 20 triệu lượt khách quốc tế trong 11 tháng, dự kiến đạt 22 triệu lượt khách quốc tế và gần 140 triệu lượt khách nội địa trong cả năm.

Yếu tố giúp du lịch nội địa Tết 2026 giữ chân du khách nằm ở sự thuận tiện, chi phí hợp lý và chiều sâu trải nghiệm văn hóa. Khi du lịch quốc tế ngày càng đắt đỏ và tiềm ẩn rủi ro, tour trong nước trở thành lựa chọn an toàn, linh hoạt, trong khi sản phẩm đã chuyển mạnh sang nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe, du lịch xanh và trải nghiệm di sản, đáp ứng nhu cầu đoàn tụ và cảm xúc "Tết đúng nghĩa" của người Việt.

So với các năm trước, xu hướng này mang tính đặc biệt khi độ dài kỳ nghỉ không còn là yếu tố quyết định việc "đi xa hay đi gần", mà nhường chỗ cho câu hỏi "trải nghiệm có đáng giá hay không?".

Đây chính là lợi thế sân nhà của du lịch Việt Nam nếu biết khai thác đúng mức không khí lễ hội, ẩm thực Tết, phong tục truyền thống và bản sắc vùng miền - những giá trị mà du lịch nước ngoài khó có thể thay thế.

Để duy trì và nâng cao sức cạnh tranh trong các kỳ nghỉ Tết sắp tới, cả Tết dương lịch lẫn Tết Nguyên đán, du lịch Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào chất lượng dịch vụ, đổi mới sản phẩm theo hướng cá nhân hóa, kiểm soát tốt giá cả và nâng cao năng lực quản trị điểm đến.

Trọng tâm trước mắt là nâng cấp hệ sinh thái sản phẩm du lịch theo hướng gia tăng giá trị. Trong mùa cao điểm Tết, thay vì dàn trải khách ở các điểm đến quen thuộc, ngành du lịch cần tập trung phát triển các sản phẩm có khả năng kéo dài thời gian lưu trú và khuyến khích chi tiêu cao như du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe, du lịch golf, du lịch MICE kết hợp nghỉ lễ, cũng như các trải nghiệm văn hóa - lễ hội bản địa được thiết kế bài bản, có câu chuyện và chiều sâu.

Việc kiểm soát giá, hạn chế tình trạng quá tải, nâng cao kỹ năng phục vụ đa ngôn ngữ và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ từ lưu trú, vận chuyển đến điểm tham quan cũng là điều kiện bắt buộc để giữ hình ảnh điểm đến.

Đặc biệt, chiến lược xúc tiến và phân khúc thị trường cần được tinh chỉnh theo hướng chọn lọc và thông minh hơn. Thay vì chạy theo số lượng, Việt Nam cần ưu tiên các thị trường có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và khả năng quay lại nhiều lần, đồng thời đẩy mạnh truyền thông hình ảnh Tết Việt như một "mùa trải nghiệm độc bản" trên bản đồ du lịch châu Á. Việc kết hợp công nghệ số, dữ liệu lớn và các nền tảng du lịch trực tuyến để cá nhân hóa thông tin, gợi ý hành trình và kích thích tiêu dùng tại điểm đến sẽ là chìa khóa nâng cao hiệu quả chi tiêu trên mỗi lượt khách.

Quan trọng hơn cả, để vừa tăng lượng khách vừa nâng chất, du lịch Việt Nam cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và địa phương trong quản trị điểm đến mùa cao điểm. 

du lịch Tết Nguyên đán Tết 2026 du khách
