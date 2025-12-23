Xây dựng thương hiệu du lịch thể thao biển tầm cỡ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Xây dựng thương hiệu du lịch thể thao biển tầm cỡ

Bài và ảnh: Ngọc Giang

Hồ Tràm sở hữu nhiều điều kiện lý tưởng để phát triển thể thao biển

Hồ Tràm (TP HCM) sở hữu nhiều điều kiện tự nhiên được giới chuyên môn đánh giá lý tưởng cho phát triển thể thao biển. Theo ghi nhận của phóng viên, vào các dịp cuối tuần, bãi biển Hồ Tràm không còn đơn thuần là nơi "đi dạo - tắm biển - nghỉ dưỡng". Thay vào đó là hình ảnh những nhóm bạn trẻ, gia đình, khách quốc tế sẵn sàng chi trả cho các gói trải nghiệm thể thao biển trong ngày.

Tuy nhiên, để bứt phá và định vị thương hiệu du lịch thể thao biển ở tầm khu vực, Hồ Tràm vẫn đang thiếu một "cú hích" đủ mạnh. Các hoạt động hiện nay chủ yếu mang tính tự phát, quy mô nhỏ, phụ thuộc vào từng doanh nghiệp, thiếu sự liên kết và dẫn dắt chung. Chính khoảng trống này khiến tiềm năng du lịch thể thao biển chưa được khai thác tương xứng, làm chậm quá trình xây dựng thương hiệu và khả năng lan tỏa hình ảnh của Hồ Tràm trên bản đồ du lịch khu vực.

Xây dựng thương hiệu du lịch thể thao biển tầm cỡ - Ảnh 1.

Các trò chơi thể thao trên biển luôn thu hút lượng khách, nhất là dòng khách thích trải nghiệm

Giới chuyên gia du lịch cho rằng, sự kiện không chỉ là cuộc chơi ngắn hạn mà còn là công cụ marketing hiệu quả, giúp định vị hình ảnh điểm đến. Một giải đấu được tổ chức bài bản, duy trì thường niên sẽ tạo thói quen cho du khách, thu hút truyền thông và kích thích chi tiêu cho lưu trú, ẩm thực, mua sắm. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp tại Hồ Tràm thừa nhận mong muốn tổ chức sự kiện lớn nhưng còn e dè vì chi phí cao và thiếu sự phối hợp đồng bộ. "Nếu mỗi doanh nghiệp làm riêng lẻ thì rất khó. Chúng tôi cần một chiến lược chung, có sự dẫn dắt của ngành du lịch và chính quyền địa phương để chia sẻ rủi ro, tối ưu nguồn lực" - đại diện một resort chia sẻ.

Ông Nguyễn Túc, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Tràm, cho biết các quy hoạch du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồ Tràm nhiệm kỳ 2025-2030 đều xác định mục tiêu xây dựng Hồ Tràm trở thành trung tâm du lịch biển đẳng cấp quốc tế, điểm đến "an toàn - thân thiện - hấp dẫn". Về định hướng thời gian tới, lãnh đạo UBND xã Hồ Tràm cho hay địa phương đặt mục tiêu thu hút 8-10 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó 30%-40% là khách quốc tế; xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, xanh, bền vững. Song song đó, sẽ tổ chức các sự kiện lễ hội âm nhạc quốc tế, thể thao, giải golf chuyên nghiệp, lễ hội ẩm thực biển; đầu tư mạnh vào các hoạt động thể thao như lướt ván, lặn biển, đua thuyền… Trong thời gian tới, Hồ Tràm sẽ phối hợp với ngành du lịch TP HCM, các hiệp hội chuyên môn và doanh nghiệp để từng bước tổ chức các giải thể thao biển quy mô phù hợp, tiến tới xây dựng những sự kiện thường niên như festival thể thao biển, tuần lễ trải nghiệm thể thao - du lịch, các giải đấu mở rộng có yếu tố quốc gia và quốc tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo