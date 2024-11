Doanh nghiệp nào đang dẫn đầu top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam?

Anphabe công bố kết quả bảng xếp hạng (BXH) được mong chờ 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024®. Năm 2024, tổng hợp từ kết quả bình chọn khách quan của 65.000 người đi làm có kinh nghiệm trên toàn quốc đánh giá hơn 700 doanh nghiệp uy tín trong 18 ngành chủ lực, bảng xếp hạng tôn vinh top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam – khối doanh nghiệp lớn và top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam – khối doanh nghiệp vừa là các môi trường làm việc hấp dẫn dẫn nhất với người lao động.

Bên cạnh đó, Anphabe cũng kết hợp phỏng vấn chuyên sâu 253 CEO và giám đốc nhân sự để đưa ra báo cáo độc quyền ONTO THE NEXT – BƯỚC NHẢY THỜI CUỘC cập nhật những xu hướng và thực hành cấp tiến nhất về nhân tài, nguồn nhân lực và môi trường làm việc tại Việt Nam.

Năm thứ 2 liên tiếp, vị trí số 1 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2024 - Khối Doanh nghiệp vừa xướng tên Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam. Là doanh nghiệp luôn đề cao giá trị con người và phát triển bền vững, PepsiCo Food Việt Nam hướng tới xây dựng một môi trường làm việc năng động, sáng tạo, cởi mở, khuyến khích phát triển sự nghiệp và cá nhân thông qua nhiều chương trình đào tạo, phúc lợi và gắn kết, củng cố đội ngũ tận tâm và đoàn kết.

Bên cạnh đó, BXH cũng ghi nhận các doanh nghiệp lần đầu tiên nằm trong top đầu ngành (Khối doanh nghiệp vừa) như: Công ty TNHH LEGO Manufacturing Việt Nam (sản xuất/công nghiệp chế biến, chế tạo); Công ty CP Dược Phẩm IMEXPHARM (dược/thiết bị y tế/chăm sóc sức khỏe); McDonald's Việt Nam (bán lẻ/bán sỉ/thương mại), Capitaland Development (Việt Nam) (bất động sản/dịch vụ bất động sản), Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam (điện tử/công nghệ cao/thiết bị phụ trợ)…

Vị trí số 1 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2024 (Khối doanh nghiệp lớn) toàn thị trường thuộc về Unilever Việt Nam. Gần 3 thập kỷ có mặt tại Việt Nam, với triết lý con người là cốt lõi của kinh doanh, Unilever luôn tiên phong trong việc phát triển nguồn nhân lực với các chương trình giá trị như học tập trọn đời, phát triển khả năng lãnh đạo và tập trung xây dựng văn hóa làm việc linh hoạt và tinh thần gắn kết nhân viên để giúp các cá nhân làm việc tại đây có thể theo đuổi sứ mệnh và phát triển hết tiềm năng của mình.

Bên cạnh những doanh nghiệp nhiều năm trong top đầu ngành (Khối doanh nghiệp lớn) bao gồm: Unilever Vietnam (hàng tiêu dùng thực phẩm và phi thực phẩm), Vietcombank (ngân hàng), Honda Việt Nam (sản xuất/công nghiệp chế biến, chế tạo), VIETTEL GROUP (viễn thông/hạ tầng), AEON Việt Nam (bán lẻ/bán sỉ/thương mại), Tập đoàn FPT (công nghệ thông tin/phần mềm và ứng dụng/thương mại điện tử), Deloitte Việt Nam (dịch vụ tài chính), De Heus Việt Nam (nông nghiệp/lâm nghiệp/thủy sản)…

Khảo sát Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® không chỉ đặt mục tiêu vinh danh các doanh nghiệp được yêu thích nhất mà quan trọng hơn là cung cấp các báo cáo chuyên sâu, giúp doanh nghiệp đo lường được điểm mạnh, điểm yếu một cách khoa học theo 5 giai đoạn thu hút nhân tài (từ nhận biết, quan tâm, ứng tuyển, khát khao đến ưu tiên chọn).

Khung tiêu chí hình ảnh "Nơi làm việc lý tưởng" theo mô hình khảo sát của Anphabe cũng trở thành chuẩn mực được các doanh nghiệp thường xuyên sử dụng để đánh giá và định hướng chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài.

Bà Thanh Nguyễn, Giám đốc Điều hành và Truyền cảm hứng Hạnh phúc tại Anphabe, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2024, chia sẻ bảng xếp hạng top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® hằng năm luôn thu hút sự tham gia đông đảo của các thương hiệu uy tín và phản ánh kỳ vọng chân thực từ cộng đồng người đi làm. Cùng với BXH hàng năm.

"Anphabe cam kết luôn là cầu nối để nhân rộng các chiến lược và thực hành giữa các doanh nghiệp mạnh để cùng phát triển cộng đồng doanh nghiệp và nguồn nhân lực Việt bền vững" - bà Thanh Nguyễn nhấn mạnh.