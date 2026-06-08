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Thể thao

Đồng chủ tịch West Ham rời CLB giữa tâm bão tranh cãi

Hoàng Hiệp

Đồng chủ tịch David Sullivan từ chức, khép lại một trong những chương gây tranh cãi bậc nhất lịch sử hiện đại của CLB West Ham.

Quyết định sai lầm

Sau 16 năm đảm nhận vị trí đồng chủ tịch West Ham, David Sullivan đã chính thức từ chức ngay trước khi chương trình BBC Panorama và tờ Times công bố kết quả điều tra về đời tư của ông. Dù Sullivan không tiết lộ chi tiết các cáo buộc nhưng ông tuyên bố sẽ dành "toàn bộ sức lực và sự tập trung" để chống lại những nội dung "sai sự thật".

Trên thực tế, sự ra đi của Sullivan không phải là điều gây bất ngờ đối với cổ động viên West Ham. Nhiều mùa giải gần đây, làn sóng phản đối ông ngày càng gia tăng, nhất là sau khi đội bóng sa sút nghiêm trọng và phải xuống chơi ở Giải hạng Nhất Anh mùa tới. Những dấu hiệu rạn nứt đã xuất hiện từ tháng 1-2022 dưới thời HLV David Moyes. Đội hình West Ham trở nên già cỗi và cần được trẻ hóa song khâu chiêu mộ cầu thủ lại không diễn ra đồng đều.

Đồng chủ tịch West Ham rời CLB giữa tâm bão tranh cãi - Ảnh 1.

West Ham đánh mất khoảng 100 triệu bảng Anh doanh thu vì rơi khỏi Premier League (Ảnh: WEST HAM FC)

Sau khi West Ham đoạt chức vô địch Conference League 2022-2023, Sullivan bổ nhiệm Tim Steidten làm giám đốc kỹ thuật tại London Stadium. Rốt cuộc, đây lại là một quyết định sai lầm vì West Ham đã đánh mất Declan Rice vào tay Arsenal trong kỳ chuyển nhượng đầu tiên của giám đốc người Đức.

Năm ngoái, đại diện thành London ghi nhận khoản lỗ 104,2 triệu bảng và mọi thứ sẽ càng tồi tệ khi West Ham thi đấu tại Championship. Theo dự kiến, "Búa tạ" cần bán một số cầu thủ chủ chốt mùa hè này để thu về 100 triệu bảng bù lỗ. Tình hình càng thêm xáo trộn do trưởng bộ phận tuyển dụng của CLB Max Hahn đã từ chức vào tuần trước.

Ranh giới giữa thể thao và kinh doanh

Dưới góc nhìn rộng hơn, câu chuyện của David Sullivan còn đặt ra một vấn đề đáng chú ý khác: làm thế nào một người từng gắn liền với ngành công nghiệp phim người lớn lại giữ vị trí cao đến vậy trong bóng đá hiện đại?

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Đồng chủ tịch David Sullivan của West Ham từ chức trước khi truyền thông Anh công bố kết quả điều tra (Ảnh: WEST HAM FC)

Vài thập kỷ qua, khi Premier League bùng nổ về mặt thương mại, ranh giới giữa thể thao và kinh doanh gần như bị xóa nhòa. Lúc này, các CLB trở thành tài sản đầu tư hấp dẫn, nơi giá trị thương hiệu, hợp đồng truyền hình và bất động sản quan trọng không kém thành tích trên sân cỏ. Vì vậy, năng lực tài chính và khả năng "xuống tiền" nhanh chóng thường có trọng lượng lớn hơn lý lịch cá nhân của nhà đầu tư.

Năm 2010, giữa lúc West Ham ở trong tình trạng tài chính bấp bênh, Sullivan xuất hiện như "vị cứu tinh" và mua lại CLB cùng đối tác quá cố David Gold. Nhu cầu vốn cấp bách của đội bóng khiến những tiêu chuẩn về danh tiếng cá nhân trở nên linh hoạt hơn.

Về phía các nhà chức trách, họ không thể ngăn cản doanh nhân 77 tuổi này tham gia sâu vào bóng đá chuyên nghiệp. Nguyên nhân là vì quy định của LĐBĐ Anh (FA) chỉ cấm những người từng gian lận tài chính hoặc tham nhũng, chứ không phải những người có lịch sử kinh doanh đáng ngờ về mặt đạo đức, sở hữu một CLB.

Dưới quyền điều hành của Sullivan, West Ham đăng quang Conference League 2022-2023, danh hiệu lớn đầu tiên của đội kể từ chức vô địch FA Cup 1979-1980. Song, thành tích bết bát tại Ngoại hạng Anh khiến người hâm mộ không hài lòng với vị đồng chủ tịch này. Đỉnh điểm là khi "Búa tạ" đứt mạch 14 năm liên tiếp chơi ở Premier League vào tháng trước, ông trở thành mục tiêu của làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cổ động viên. 

Đến nay, phó chủ tịch West Ham Karren Brady cũng đã từ chức. Doanh nhân Daniel Kretinsky, người đang nắm giữ 27% cổ phần của CLB, được cho là sẽ tiếp tục gia tăng cổ phần của mình để nắm quyền điều hành sau khi Sullivan rời đi.

Thông tin hậu trường cho biết trong tuần này, ban lãnh đạo West Ham sẽ thảo luận về việc thay đổi toàn bộ cơ cấu điều hành của đội bóng thành London.


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