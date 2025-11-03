HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Đồng hành, hết lòng với người lao động

Thanh Nga

Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn, chị Ngô Thị Phương Thảo đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng chế độ, chính sách cho NLĐ

 Nhiều năm là cán bộ Công đoàn, nhất là những ngày tháng cùng ăn ở, lo toan cho công nhân (CN) khi làm việc "3 tại chỗ" vào thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, chị Ngô Thị Phương Thảo - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam (phường Tây Thạnh, TP HCM) - cảm nhận sâu sắc vai trò, ý nghĩa của công tác Công đoàn.

Đồng hành, hết lòng với người lao động - Ảnh 1.

Chị Ngô Thị Phương Thảo (bìa trái) được LĐLĐ TP HCM tuyên dương .Ảnh: DUY PHÚ

Vừa là phó quản đốc phân xưởng gạo với hàng trăm CN vừa là chủ tịch Công đoàn Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam, công việc bề bộn nhưng chị Thảo lúc nào cũng tận tâm, hết lòng với người lao động (NLĐ). Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn, chị đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng chế độ, chính sách cho NLĐ, như điều chỉnh lương sớm cho hơn 1.000 người từ ngày 1-7-2025 (mức tăng 7% - 10%), tăng tiền thâm niên hằng tháng…

Làm việc tại doanh nghiệp có đông lao động nữ nên chị Thảo rất chú trọng hoạt động nữ công. Chị đã chủ động đề xuất các chính sách thiết thực như: lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được hỗ trợ thêm 150.000 đồng/tháng; phụ nữ có thai được bồi dưỡng thêm trong khẩu phần ăn; trang bị cabin sữa hỗ trợ nữ CN trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ…

Chị Thảo và Công đoàn công ty còn phối hợp với lãnh đạo DN chăm lo chu đáo cho nữ CN và con em NLĐ, như tặng quà nhân các dịp 8-3, 20-10, tổ chức các cuộc thi làm bánh truyền thống; cắm hoa; tặng quà Tết Trung thu, phối hợp với phòng marketing tổ chức đêm hội trăng rằm, tặng quà cho thiếu nhi, tặng Học bổng Nguyễn Đức Cảnh…

Chị Thảo cùng với Ban Chấp hành Công đoàn công ty đã triển khai, thực hiện nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho CN khó khăn, điển hình là chương trình "Tương trợ nội bộ". Để thực hiện chương trình này, hằng năm, Công đoàn vận động ban giám đốc và NLĐ đóng góp, với mức tùy theo thu nhập. Khoản tiền thu được dành để chăm lo cho CN không may bị tai nạn nhưng người thân ở xa, khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ…

Với những hoàn cảnh đặc biệt, chị Thảo cùng Công đoàn công ty còn vận động NLĐ trong phân xưởng đóng góp ủng hộ thêm với tinh thần tương thân tương ái. Chỉ tính riêng năm 2020-2025, chị đã vận động hơn 400 triệu đồng giúp đỡ 5 trường hợp.

Gần đây, chị Nguyễn Thị Tuyến, CN vệ sinh của công ty, phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, buộc phải tạm ngưng công việc để điều trị. Hiểu được khó khăn ấy, chị Thảo cùng Ban Chấp hành Công đoàn đã vận động hỗ trợ chị Tuyến 60 triệu đồng. Đến nay, sức khỏe chị Tuyến đã dần ổn định và đi làm trở lại.

"Giúp được NLĐ có cuộc sống tốt hơn, nhất là đồng hành với họ trong lúc ngặt nghèo, chính là niềm vui và hạnh phúc với người làm công tác Công đoàn" - chị Thảo tâm sự.

Với những đóng góp tích cực cho hoạt động Công đoàn nói chung và nữ công nói riêng tại doanh nghiệp, mới đây, chị Thảo đã được LĐLĐ TP HCM vinh danh là gương điển hình trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" giai đoạn 2020-2025.

Tin liên quan

KHI DOANH NGHIỆP LÀ NHÀ, LÀ ĐIỂM TỰA (*): Những ông, bà chủ hết lòng với công nhân

KHI DOANH NGHIỆP LÀ NHÀ, LÀ ĐIỂM TỰA (*): Những ông, bà chủ hết lòng với công nhân

Bên cạnh có chính sách lương, chế độ phúc lợi tốt, các chủ doanh nghiệp còn luôn quan tâm đến sức khỏe, đời sống của người lao động

Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2024): Hết lòng với đoàn viên - lao động

Với bản lĩnh, sự nhạy bén và tinh thần tận tụy, những cán bộ Công đoàn đạt Giải thưởng Nguyễn Văn Linh luôn là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên - lao động

NÂNG BƯỚC NGƯỜI LAO ĐỘNG: Hết lòng với người đồng hương

Ngoài góp phần lan tỏa văn hóa Việt, người phụ nữ ấy còn hết lòng hỗ trợ đồng hương

