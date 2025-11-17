Đợt tuyển nữ lao động sang Nhật gây chú ý

Trung tâm Lao động ngoài nước vừa công bố kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM Japan đợt 3-2025 với nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực.



Chương trình IM Japan đợt 3-2025 mở ra cơ hội cho 15 nữ lao động trẻ học tập và rèn luyện tại Nhật Bản

Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), Bộ Nội vụ vừa thông báo tổ chức tuyển chọn thực tập sinh nữ sang Nhật Bản theo Chương trình IM Japan đợt 3-2025. Đây là hoạt động thực hiện theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Tổ chức Phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) về chương trình tiếp nhận thực tập sinh kỹ thuật.

Đợt tuyển chọn lần này được triển khai trên phạm vi toàn quốc, hướng đến các ứng viên nữ từ 18 đến 30 tuổi (sinh từ năm 1995 đến 2007), có nguyện vọng làm việc trong lĩnh vực sản xuất chế tạo và chế biến thực phẩm. Tổng chỉ tiêu tuyển chọn là 15 người. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 25-11-2025; đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời điểm xác nhận sẽ căn cứ theo dấu bưu điện ngày gửi.

Thực tập sinh Việt Nam tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật trước khi xuất cảnh sang Nhật Bản theo Chương trình IM Japan

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển dự kiến được tổ chức trong tháng 12-2025 tại cơ sở đào tạo của Colab, đặt tại Thôn Do Hạ, xã Mê Linh, TP Hà Nội. Tham gia chương trình, ứng viên được hỗ trợ tối đa khi hầu hết các chi phí đều được đài thọ, bao gồm đào tạo tiếng Nhật, chỗ ở ký túc xá, vé máy bay khứ hồi và miễn phí dịch vụ, giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho người lao động.

Colab hiện là đơn vị duy nhất được Bộ Nội vụ giao nhiệm vụ phối hợp với Tổ chức IM Japan tổ chức kỳ thi tuyển tại Việt Nam. Trong quá trình triển khai, Văn phòng IM Japan tại Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Trung tâm để bảo đảm công tác tuyển chọn diễn ra minh bạch, đúng quy định. Thông tin chi tiết về điều kiện dự tuyển được đăng tải đầy đủ trên website của Colab tại địa chỉ colab.moha.gov.vn để ứng viên thuận tiện tra cứu.