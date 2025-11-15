Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo thời tiết TPHCM và Nam Bộ hôm nay, 15-11, có mây, ngày nắng, có gió nhẹ. Nhiều nơi ở Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi về chiều tối và đêm, TPHCM đêm không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết TPHCM hôm nay chủ yếu ngày có nắng

Ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dự báo dù ngày có nắng nhưng bầu trời TP HCM khá âm u, khả năng có mưa rất thấp, chỉ khoảng 6%.

Khu vực Nam Bộ bắt đầu chuyển tiết se lạnh hơn do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường. Gió Đông Bắc cũng đang hoạt động mạnh dần trên các vùng biển phía Nam.

Cũng trong hôm nay, thời tiết trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động; sóng cao 2-4 m.

Ngoài ra, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.