Dự báo thời tiết hôm nay, 19-11: TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo thời tiết hôm nay, 19-11, ở TPHCM và Nam Bộ có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ được dự báo có mưa

Trong khi đó, ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết hôm nay khu vực có mưa rào hoặc mưa rải rác vào ban ngày và đêm, mây sẽ che phủ bầu trời. Theo đó, khả năng mưa vào ban ngày là 70%, và vào ban đêm là 55%.

Cũng hôm nay, thời tiết trên vùng biển từ Gia Lai đến TPHCM có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, độ cao sóng từ 3-5 m.



Ngoài ra, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.