Du khách hào hứng trải nghiệm tinh hoa nông sản Việt tại một phiên chợ đặc biệt

Giữa lòng đô thị náo nhiệt, không gian của phiên chợ Đặc sản bản địa – Tiêu dùng xanh như một bức tranh đa sắc, nơi những sản phẩm tinh túy từ khắp các vùng miền hội tụ, mang theo hơi thở của đất và tâm huyết của những người làm nông nghiệp tử tế.

Phiên chợ Đặc sản bản địa – Tiêu dùng xanh diễn ra từ ngày 29 đến 30-1 tại Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall (Phường Long Bình, TP HCM). Ảnh: Minh Quyên

Sự kiện do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) phối hợp cùng Công ty Tài nguyên xanh bản địa tổ chức từ ngày 29 đến 30-1, tại Trung tâm Thương mại Vincom Mega Mall (phường Long Bình, TPHCM).

Phiên chợ thu hút 40 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiêu biểu đến từ 18 tỉnh, thành trên cả nước, tạo nên một hệ sinh thái sản phẩm phong phú từ thực phẩm, dược liệu đến đồ thủ công mỹ nghệ.

Dạo bước qua các gian hàng rực rỡ sắc màu, anh Liam, du khách nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TPHCM, hào hứng trước sự đa dạng của các loại đặc sản. Theo anh Liam, phiên chợ không đơn thuần là địa điểm mua sắm, mà còn là một nét chấm phá văn hóa đầy thú vị, nơi gia đình anh có thể cùng nhau tìm hiểu về nguồn gốc, câu chuyện đằng sau mỗi sản phẩm bản địa và trải nghiệm những phong vị mới lạ hiếm nơi nào có được.

Toàn cảnh Phiên chợ Đặc sản bản địa – Tiêu dùng xanh.

Ông Nguyễn Thanh Việt, Đại diện Công ty TNHH Bánh Nhật Ngọc (Vĩnh Long), chia sẻ hội chợ là cơ hội quý để doanh nghiệp trong hệ thống Hàng Việt Nam chất lượng cao tiếp cận gần hơn với khách hàng mục tiêu tại những khu vực mới, đồng thời giới thiệu sâu rộng các sản phẩm OCOP đặc thù của địa phương.

Sự hiện diện của những sản phẩm bản địa thuần khiết tại đây không chỉ đơn thuần là hoạt động thương mại, mà còn mang ý nghĩa gửi gắm dư vị xuân ấm áp đến với cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, việc duy trì những phiên chợ xanh không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế bản địa mà còn định hình một phong cách tiêu dùng văn minh, nơi mỗi sản phẩm được trao đi đều mang theo cam kết về chất lượng và trách nhiệm với môi trường.