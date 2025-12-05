Du khách nước ngoài hòa trong không khí Lễ giỗ Bà Phi Yến

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Du khách nước ngoài hòa trong không khí Lễ giỗ Bà Phi Yến

Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO)- Nhiều du khách nước ngoài cùng hòa vào dòng người tham gia các hoạt động đầu tiên của lễ hội, tạo nên không khí sôi động, gắn kết tại Đặc khu Côn Đảo

Sáng 5-12 (nhằm ngày 16-10 âm lịch), tại Di tích An Sơn Miếu, Đặc khu Côn Đảo (TPHCM), Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240 khai mạc trong không khí trang nghiêm nhưng rộn ràng sắc thái lễ hội biển đảo. Tham dự lễ có lãnh đạo đặc khu cùng đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2022, Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa - tâm linh của Côn Đảo mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất lịch sử, giàu bản sắc, thân thiện và hiếu khách đến bạn bè trong và ngoài nước.

Du khách nước ngoài háo hức được tham gia Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240 - Ảnh 1.

Khai mạc Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến thứ 240 năm 2025

Ngay từ sớm, khu vực An Sơn Miếu và các tuyến đường lân cận đã trở nên nhộn nhịp. Người dân địa phương cùng du khách háo hức về dự lễ, dâng hương tưởng niệm Bà Phi Yến - người phụ nữ trong truyền thuyết gắn với lòng trung trinh, đức hy sinh và tình yêu nước, đã trở thành biểu tượng văn hóa, tâm linh đặc biệt của Côn Đảo.

Sau nghi thức khai mạc, 240 người dân và du khách cùng tham gia hội thi kéo co tập thể, hoạt động mang tính biểu tượng cho lễ giỗ lần thứ 240. Đây cũng là sự kiện "mở màn" cho chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm sắc màu bản địa.

Du khách nước ngoài háo hức được tham gia Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240 - Ảnh 2.
Du khách nước ngoài háo hức được tham gia Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240 - Ảnh 3.

Lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo tặng những phần quà cho gia đình khó khăn tại Côn Đảo

Tại khu vực diễn ra hội thi, du khách quốc tế và người dân địa phương cùng hòa mình vào không khí rộn rã. Nhiều du khách nước ngoài hào hứng nắm chặt sợi dây, cùng đội của mình kéo hết sức trong tiếng reo hò cổ vũ. Không phân biệt ngôn ngữ hay quốc tịch, tất cả như hòa chung vào nhịp vui của lễ hội truyền thống lâu đời nhất Côn Đảo.

Anh Damian, du khách Bỉ, nói: "Đây là cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ và kết nối với người dân địa phương. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được mời tham dự".

Đứng ngay bên cạnh, anh Stefan - du khách đến từ CHLB Đức vẫn còn hào hứng sau phần thi kéo co tập thể. Anh chia sẻ rằng chưa từng tham gia hoạt động truyền thống nào đông vui như vậy: "Thật tuyệt vời khi tôi không chỉ đứng xem mà được trở thành một phần của lễ hội. Mọi người rất thân thiện và bầu không khí thì thật năng lượng. Tôi rất ấn tượng" - anh Stefan bộc bạch.

Du khách nước ngoài háo hức được tham gia Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240 - Ảnh 4.

Rất đông du khách nước ngoài cùng tham gia hoạt động kéo co tại lễ hội

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 5 đến 7-12 với nhiều hoạt động sôi nổi như: Trò chơi dân gian, thi làm bánh, hội thi cắm hoa, biểu diễn văn nghệ và các chương trình giao lưu cộng đồng. Phần lễ là điểm nhấn với những nghi thức truyền thống; các nghi lễ chính diễn ra vào 10 giờ ngày 7-12 tại An Sơn Miếu.

Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến là một trong những Lễ hội truyền thống văn hóa lớn nhất tại Côn Đảo diễn ra hàng năm, bắt nguồn từ truyền thuyết về bà Phi Yến, có tên riêng là Lê Thị Răm, vợ vua triều Nguyễn, người từng can gián vua không cầu viện ngoại bang. Bà mất năm 1783 và ngôi miếu do dân làng An Hải xưa lập nên để thờ cúng người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, giàu lòng thủy chung và tình yêu nước đã dám vượt qua những ràng buộc của lễ giáo để ngăn chồng bán nước cầu vinh.

Tin liên quan

TPHCM: Thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo

TPHCM: Thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo

(NLĐO)- Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo được thành lập trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, nhân sự từ Hạt Kiểm lâm Côn Đảo

Tin vui đến với Vườn Quốc gia Côn Đảo

(NLĐO)- Vườn Quốc gia Côn Đảo nhận chứng nhận Danh lục Xanh của IUCN, ghi nhận hiệu quả quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học tại đây

Vietjet Air thông báo nối lại các đường bay thẳng đến Côn Đảo từ ngày 25-11

(NLĐO)- Vietjet Air thông báo kế hoạch khai thác chuyến bay từ sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đến Côn Đảo vào cuối tháng 11, tăng tần suất từ tháng 12-2025

trò chơi dân gian khai mạc lễ hội Côn Đảo dâng hương tưởng niệm người dân địa phương du khách nước ngoài du khách quốc tế lễ hội truyền thống giỗ bà Phi Yến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo