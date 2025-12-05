Du khách nước ngoài hòa trong không khí Lễ giỗ Bà Phi Yến

Sáng 5-12 (nhằm ngày 16-10 âm lịch), tại Di tích An Sơn Miếu, Đặc khu Côn Đảo (TPHCM), Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240 khai mạc trong không khí trang nghiêm nhưng rộn ràng sắc thái lễ hội biển đảo. Tham dự lễ có lãnh đạo đặc khu cùng đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2022, Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa - tâm linh của Côn Đảo mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất lịch sử, giàu bản sắc, thân thiện và hiếu khách đến bạn bè trong và ngoài nước.

Khai mạc Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến thứ 240 năm 2025

Ngay từ sớm, khu vực An Sơn Miếu và các tuyến đường lân cận đã trở nên nhộn nhịp. Người dân địa phương cùng du khách háo hức về dự lễ, dâng hương tưởng niệm Bà Phi Yến - người phụ nữ trong truyền thuyết gắn với lòng trung trinh, đức hy sinh và tình yêu nước, đã trở thành biểu tượng văn hóa, tâm linh đặc biệt của Côn Đảo.

Sau nghi thức khai mạc, 240 người dân và du khách cùng tham gia hội thi kéo co tập thể, hoạt động mang tính biểu tượng cho lễ giỗ lần thứ 240. Đây cũng là sự kiện "mở màn" cho chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mang đậm sắc màu bản địa.

Lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo tặng những phần quà cho gia đình khó khăn tại Côn Đảo

Tại khu vực diễn ra hội thi, du khách quốc tế và người dân địa phương cùng hòa mình vào không khí rộn rã. Nhiều du khách nước ngoài hào hứng nắm chặt sợi dây, cùng đội của mình kéo hết sức trong tiếng reo hò cổ vũ. Không phân biệt ngôn ngữ hay quốc tịch, tất cả như hòa chung vào nhịp vui của lễ hội truyền thống lâu đời nhất Côn Đảo.

Anh Damian, du khách Bỉ, nói: "Đây là cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ và kết nối với người dân địa phương. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được mời tham dự".

Đứng ngay bên cạnh, anh Stefan - du khách đến từ CHLB Đức vẫn còn hào hứng sau phần thi kéo co tập thể. Anh chia sẻ rằng chưa từng tham gia hoạt động truyền thống nào đông vui như vậy: "Thật tuyệt vời khi tôi không chỉ đứng xem mà được trở thành một phần của lễ hội. Mọi người rất thân thiện và bầu không khí thì thật năng lượng. Tôi rất ấn tượng" - anh Stefan bộc bạch.

Rất đông du khách nước ngoài cùng tham gia hoạt động kéo co tại lễ hội

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 5 đến 7-12 với nhiều hoạt động sôi nổi như: Trò chơi dân gian, thi làm bánh, hội thi cắm hoa, biểu diễn văn nghệ và các chương trình giao lưu cộng đồng. Phần lễ là điểm nhấn với những nghi thức truyền thống; các nghi lễ chính diễn ra vào 10 giờ ngày 7-12 tại An Sơn Miếu.

Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Bà Phi Yến là một trong những Lễ hội truyền thống văn hóa lớn nhất tại Côn Đảo diễn ra hàng năm, bắt nguồn từ truyền thuyết về bà Phi Yến, có tên riêng là Lê Thị Răm, vợ vua triều Nguyễn, người từng can gián vua không cầu viện ngoại bang. Bà mất năm 1783 và ngôi miếu do dân làng An Hải xưa lập nên để thờ cúng người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, giàu lòng thủy chung và tình yêu nước đã dám vượt qua những ràng buộc của lễ giáo để ngăn chồng bán nước cầu vinh.