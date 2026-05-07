Bạn đọc

DU KHÁCH NƯỚC NGOÀI THUÊ XE MÁY TỰ LÁI: Tiềm ẩn không ít rủi ro

KỲ NAM

Tình trạng người nước ngoài lái xe ẩu, thậm chí gây tai nạn nghiêm trọng tại Khánh Hòa đang trở thành vấn đề đáng quan ngại

Ngày 6-5, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), cho biết đã yêu cầu cơ quan chức năng siết chặt quản lý, xử lý nghiêm tình trạng người nước ngoài thuê xe máy tự lái nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người dân và du khách.

Nhiều vụ tai nạn

Trước đó, rạng sáng 4-5-2026, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Trần Phú, đoạn đối diện Quảng trường 2 Tháng 4. Người đàn ông nước ngoài được xác định là Smoliakov Konstantin (sinh năm 1991, quốc tịch Nga) sau khi uống rượu đã điều khiển xe máy với tốc độ cao, không làm chủ tay lái, tông trực diện vào một cụ bà khoảng 70 tuổi đang qua đường.

Cú tông mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của người này lên tới 268,8 mg/100 ml, vượt xa mức cho phép. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận bởi tính chất đặc biệt nguy hiểm và hậu quả nghiêm trọng.

Công an phường Nha Trang cho biết đang tạm giữ Smoliakov Konstantin để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

DU KHÁCH NƯỚC NGOÀI THUÊ XE MÁY TỰ LÁI: Tiềm ẩn không ít rủi ro - Ảnh 1.

Công an phường Nha Trang tạm giữ hình sự Smoliakov Konstantin (sinh năm 1991, quốc tịch Nga) gây tai nạn chết người. (Ảnh do Công an phường Nha Trang cung cấp)

Trước đó không lâu, vào tháng 8-2025, cũng trên tuyến đường ven biển Trần Phú, một thanh niên quốc tịch Nga khác là Khafizov Artur (sinh năm 2007) điều khiển xe máy trong tình trạng có sử dụng rượu bia đã gây tai nạn với người phụ nữ địa phương. Đáng nói, sau va chạm, thay vì hợp tác với lực lượng chức năng, người này còn có hành vi chống đối, thậm chí đánh vào mặt cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc không chỉ dừng lại ở vi phạm giao thông mà còn có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, buộc cơ quan chức năng phải khởi tố để xử lý theo quy định.

Một trường hợp khác xảy ra vào chiều 17-4-2025 trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, tuyến đường kết nối sân bay Cam Ranh với trung tâm Nha Trang. Một phụ nữ quốc tịch Nga, Panteleeva Dmitry, khi điều khiển xe máy chở theo con gái đã không chú ý quan sát, tự tông vào trụ đèn bên đường.

Hậu quả, con gái bị chấn thương sọ não nặng; người điều khiển xe bị gãy tay và chân. Dù không va chạm với phương tiện khác, vụ việc vẫn cho thấy sự chủ quan, thiếu kỹ năng xử lý tình huống của một bộ phận người nước ngoài khi tham gia giao thông.

Không chỉ dừng lại ở các vụ tai nạn đã xảy ra, lực lượng chức năng tại Khánh Hòa còn ghi nhận nhiều trường hợp người nước ngoài điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, biểu diễn mô tô… trên các tuyến đường trung tâm như Trần Phú, Phạm Văn Đồng, đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Một số trường hợp bị người dân ghi lại, phản ánh trên mạng xã hội nhưng gặp khó khăn trong xử lý do người vi phạm đã rời khỏi địa phương hoặc xuất cảnh trước khi cơ quan chức năng kịp xác minh.

Chấn chỉnh dịch vụ cho thuê

Thực tế cho thấy điểm chung của nhiều vụ việc là người vi phạm có sử dụng rượu bia, không nắm rõ hoặc coi nhẹ quy định pháp luật giao thông tại Việt Nam. Trong khi đó, việc thuê xe máy tại các khu du lịch lại khá dễ dàng, thiếu kiểm soát.

Nhiều cơ sở cho thuê xe không yêu cầu hoặc không kiểm tra chặt chẽ giấy phép lái xe hợp lệ, dẫn đến tình trạng du khách nước ngoài vẫn có thể điều khiển phương tiện dù không đủ điều kiện theo quy định.

Liên quan vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Nha Trang yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe máy, nhất là trường hợp cho người nước ngoài thuê xe tự lái khi không đủ điều kiện.

Đồng thời, đề nghị tăng cường tuyên truyền để người dân không cho thuê, cho mượn phương tiện đối với người không có bằng lái hợp lệ, tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Khánh Hòa và Phòng Cảnh sát giao thông được đề nghị xây dựng chế tài cụ thể, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vào ban đêm trên các tuyến đường ven biển.

Nha Trang là điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách quốc tế. Nhưng để giữ gìn hình ảnh một đô thị du lịch an toàn, thân thiện, việc lập lại trật tự giao thông, nhất là với nhóm người nước ngoài vi phạm, là yêu cầu cấp thiết.

Những vụ tai nạn đã xảy ra là lời cảnh báo rõ ràng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ cơ quan chức năng cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông. Việc xử lý nghiêm, kể cả áp dụng biện pháp mạnh như trục xuất đối với trường hợp cố tình vi phạm, được xem là cần thiết để răn đe.

Thượng tá Đào Xuân Trường, Trưởng Công an phường Nha Trang, cho biết thời gian tới sẽ xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cho người nước ngoài thuê xe máy tự lái khi không đủ điều kiện. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. 

Xôn xao mạng xã hội: Du khách nước ngoài quấn chuối quanh người để "hút" khỉ ở Sơn Trà

(NLĐO) - Clip du khách quấn chuối trêu khỉ hoang dã ở bán đảo Sơn Trà gây tranh cãi trên mạng xã hội, Ban quản lý đã vào cuộc xử lý

Bãi Sau Vũng Tàu bớt sâu biển, sứa thưa dần, du khách trở lại đông vui

(NLĐO) - Tình trạng sâu biển, sứa trôi dạt tại Bãi Sau, phường Vũng Tàu giảm rõ rệt, bãi tắm đông khách trở lại, nhiều du khách yên tâm vui chơi dịp lễ

Vũng Tàu công bố danh sách bãi giữ xe, nhà vệ sinh miễn phí phục vụ du khách, xem tại đây

(NLĐO)- Phường Vũng Tàu công bố danh sách các bãi giữ xe và nhà vệ sinh miễn phí, đồng thời tích hợp thông tin lên Google Maps để du khách thuận tiện tra cứu

