Giáo dục

Đứng dậy để bước tiếp

Kim Phương - Thùy Liên

Nhiều bạn trẻ không ngần ngại rẽ hướng để tìm kiếm con đường phù hợp với bản thân thay vì lựa chọn giải pháp an toàn

"Tôi không do dự khi chuyển sang làm bếp. Đầu tư cho việc học không nên sợ thất bại và học ở độ tuổi nào cũng không là quá muộn" - Vũ Anh Duy (32 tuổi, quê TP HCM) chia sẻ về quyết định trở thành đầu bếp chuyên nghiệp sau nhiều lần do dự.

Lắng nghe chính mình

Duy từng theo học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường tại một đại học ở TP HCM với mong muốn được đóng góp sức mình vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, sớm nhận ra đây không phải lĩnh vực thật sự phù hợp với bản thân, Duy quyết định đi du học ngành Ngôn ngữ Trung. Điều thú vị là chính trong những ngày làm thêm tại các nhà hàng ở Đài Loan (Trung Quốc), Duy đã nhận ra tình yêu đích thực từ thời thơ ấu vẫn chưa bao giờ tàn lụi, đó chính là ẩm thực. Ngày bé, tình yêu với việc làm bếp đã được nhen nhóm trong cậu bé Anh Duy mỗi khi xem chương trình "Yan Can Cook" của Martin Yan. "Tôi nhận ra đam mê của mình rõ nét hơn khi làm thêm nơi xứ người. Những trải nghiệm thực tế giúp tôi củng cố niềm tin, rằng bản thân đủ khả năng theo đuổi ước mơ lớn của đời mình" - Duy kể.

Đứng dậy để bước tiếp- Ảnh 1.

Với Phan Trung Kiên, thanh xuân là cơ hội quý để sống hết mình và chính sự va vấp là đòn bẩy giúp nhiều bạn trẻ nhận ra giá trị đích thực của bản thân.Ảnh: THÙY LIÊN

Hiện, Duy đang học chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường CĐ Du lịch Sài Gòn - nơi có nhiều thầy cô giỏi, tận tâm cùng bạn học chung chí hướng. Duy gặp không ít khó khăn khi sử dụng dao, kiểm soát lửa đến việc chuẩn bị nguyên liệu rồi làm việc nhóm. Tuy vậy, Duy hạnh phúc khi được tiếp cận kiến thức và rèn giũa những kỹ năng cần thiết để có thể trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Anh đặt mục tiêu ghi dấu ấn trong mảng món Âu, đồng thời góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế trong tương lai. Duy tự hào vì đã chọn một nghề mang niềm vui đến cho thực khách qua những món ăn chỉn chu và ấm áp.

Đứng dậy để bước tiếp- Ảnh 2.

Anh Duy (phải) và thầy Nguyễn Ngọc Thông tại trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn

"Không ai bị ràng buộc suốt đời bởi một định hướng. Trái lại, nên nhạy bén, chủ động nắm bắt mọi cơ hội để thích nghi với hoàn cảnh" - Duy nhấn mạnh. Với Duy, mỗi quyết định trong đời đều đúng ở thời điểm nó được chọn. Kiến thức là vô hạn, chỉ có ham học và kiên trì mới giúp người trẻ trưởng thành. Cuộc sống không bằng phẳng, nên tự thân mỗi cá nhân cần liên tục rèn luyện, kiên định với hệ giá trị của mình. Học qua nhiều nghề tuy vất vả nhưng lại mở ra những lựa chọn mới, phù hợp và đúng đắn hơn.

Tìm lối đi riêng

Ba năm sau khi tốt nghiệp THPT, Phan Trung Kiên (24 tuổi, quê Lâm Đồng) mới tiếp tục con đường học vấn. Kiên đang là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Hoa Sen (HSU). Trước đó, ngày còn là học sinh trung học, Kiên từng chứng kiến nhiều người giỏi quanh mình có đời sống bấp bênh, nên anh suy nghĩ cần xây dựng nền tảng tài chính sớm. Năm 2019, Kiên từ bỏ chuyện nhập học ở Trường ĐH Đà Lạt và tìm cách khẳng định bản thân trên con đường riêng.

Dịch COVID-19 ập đến khiến Kiên mất phương hướng, thiếu vốn đầu tư và trở thành gánh nặng cho gia đình. Anh nhớ lại ngày không vào đại học, bà ngoại từng mất ngủ vì lo lắng cho tương lai của cháu. Trong gia đình giàu truyền thống hiếu học, Kiên luôn được cha động viên không ngừng học tập và vươn lên.

Ngoài giờ học trên giảng đường, Kiên bận rộn với nhiều công việc: cố vấn xây dựng doanh nghiệp, khởi nghiệp dự án chăm sóc cơ thể và tóc, đồng thời là chuyên gia tư vấn - huấn luyện về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe chủ động. "Cú sốc tài chính như hồi chuông thức tỉnh, khiến tôi nhận ra rằng chỉ có học tập, cùng lý tưởng và hoài bão mới là lối đi bền vững" - Kiên bày tỏ. Thật vậy, việc học cũng là cách để anh điều chỉnh lựa chọn, đồng thời dung hòa giữa đam mê và nền tảng tri thức chính thống. Anh ấp ủ ước mơ học lên tiến sĩ để có chiều sâu tri thức, mở rộng quy mô ảnh hưởng, đảm nhận vai trò lớn hơn gắn với trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Bên cạnh học tập và công việc, Kiên vẫn giữ thói quen rèn luyện thể thao. Cột mốc đáng nhớ của anh là tham dự Giải VinFast IRONMAN 70.3 Việt Nam 2024 tại Đà Nẵng - nơi quy tụ gần 2.000 vận động viên từ 52 quốc gia. Sau 8 giờ vượt qua chặng bơi 1,9 km, đạp xe 90 km và chạy 21,1 km, Kiên bật khóc tại vạch đích. Dù chỉ tập luyện vài tháng nhưng nhờ duy trì lối sống lành mạnh, ăn chay trường, anh vẫn đủ sức bứt phá. Không chỉ là lối sống, đó còn là minh chứng cho sức khỏe, ý chí và sự trưởng thành của Kiên. 


Tin liên quan

Triển lãm đa giác quan mê hoặc giới trẻ

Triển lãm đa giác quan mê hoặc giới trẻ

Không còn giới hạn ở chuyện bước chậm rãi, ngắm tranh trong các phòng trưng bày, giới trẻ ngày nay thưởng lãm nghệ thuật theo nhiều kiểu độc đáo hơn

Điểm hẹn thân quen của giới trẻ

"Đổi sách lấy cây" là hành trình chứa đựng sức trẻ, nỗ lực sáng tạo và tinh thần phụng sự cộng đồng

Vượt qua giới hạn bản thân

Trân trọng mọi cơ hội và luôn nỗ lực hết sức mình là chìa khóa giúp Gen G bước khỏi vùng an toàn để làm nên nhiều điều có ích

chăm sóc sức khỏe ô nhiễm môi trường tốt nghiệp THPT vận động viên Trường Cao đẳng vốn đầu tư đặt mục tiêu Ẩm thực Việt Nam trách nhiệm xã hội chế biến món ăn làm việc nhóm Giáo dục - Đào tạo truyền thống hiếu học
