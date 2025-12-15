Được giao quản lý trạm y tế, lãnh đạo phường lo dễ xảy ra sai phạm

Chiều 15-12, Sở Y tế TP Huế tổ chức hội nghị bàn giao các trạm y tế thuộc trung tâm y tế về UBND các xã, phường quản lý. Đây là bước triển khai cụ thể quyết định của Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn về việc chuyển giao 40 trạm y tế trên địa bàn thành phố về cho chính quyền cấp xã, phường trực tiếp quản lý kể từ ngày 16-12.

Ông Trịnh Đức Nhu, Chủ tịch UBND phường Phong Dinh bày tỏ nhiều lo lắng khi thực hiện việc tiếp quản trạm y tế.

Theo đó, ngành y tế đã bàn giao nguyên trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hồ sơ, đội ngũ y – bác sĩ, người lao động để UBND cấp xã quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, PGS-TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế, khẳng định vai trò của trạm y tế trong giai đoạn mới là hết sức quan trọng. Không chỉ dừng lại ở chức năng khám, chữa bệnh ban đầu, trạm y tế còn là trung tâm quản lý sức khỏe cộng đồng, chủ động phòng, chống dịch bệnh và đồng hành cùng người dân trong chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Sau khi hoàn tất bàn giao, Sở Y tế và các Trung tâm Y tế vẫn tiếp tục giữ vai trò quản lý chuyên môn, hướng dẫn, giám sát và kiểm tra nghiệp vụ; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trong đào tạo nhân lực, triển khai các chương trình y tế, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị theo lộ trình của thành phố.

Tại hội nghị, nhiều lãnh đạo xã, phường và trạm trưởng trạm y tế băn khoăn về việc thực hiện mô hình trạm y tế theo Thông tư 43/2025/TT-BYT là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc UBND cấp xã, có giám đốc và các phó giám đốc, kế toán trưởng; có các khoa phòng khám chữa bệnh ban đầu.

Việc khám chữa bệnh thì phải đảm bảo có chứng chỉ hành nghề nhưng liệu đội ngũ bác sĩ trạm y tế có đáp ứng được hay không? Dễ xảy ra sự cố y khoa. Công tác quản lý cũng gặp khó khăn vì "việc của cấp xã làm không xuể".

Đặc biệt là vấn đề khám chữa bệnh BHYT, đấu thầu thuốc, phải xuất hóa đơn, hạch toán, chi thường xuyên… vì từ trước đến nay việc này do trung tâm y tế cấp huyện làm nên khi trạm y tế triển khai sẽ rất dễ xảy ra sai phạm.

PGS-TS Trần Kiêm Hảo khẳng định các thông tư, quy định đã hướng dẫn rõ về việc xây dựng trạm y tế do cấp xã quản lý. Các quy định cũng nói rõ danh mục kỹ thuật nào được phép thực hiện. Đây có thể là điểm tiếp nhận, thăm khám ban đầu để chuyển tuyến phù hợp.

Việc bổ nhiệm kế toán trưởng trạm y tế, đại diện Sở Y tế TP Huế cũng nói rõ Thông tư 01 Bộ Nội vụ quy định cấp nào bổ nhiệm chức danh phó giám đốc thì được quyền bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng. Trước mắt, Sở Y tế sẽ hỗ trợ tối đa cho cấp xã trong vận hành, xây dựng đội ngũ của trạm y tế.