Festival quốc tế U14 Gia Lai: Chung kết trong mơ của bóng đá trẻ Việt Nam

Ba trong bốn đội vào bán kết là đại diện Việt Nam, và sau hai trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở, Hà Nội cùng SLNA đã tạo nên trận chung kết thuần Việt tại Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026.

U14 Hà Nội vượt "chung kết sớm" trước Malaysia

Trận bán kết giữa Hà Nội và Học viện bóng đá Malaysia được xem như trận chung kết sớm của giải, và thực tế trên sân Pleiku đã diễn ra đúng như kỳ vọng.

Các cầu thủ Hà Nội vui mừng sau chiến thắng trên chấm luân lưu 11m.

Đội bóng Malaysia nhỉnh hơn về thể chất, thể hình và sức mạnh, trong khi Hà Nội chơi tỉnh táo, tổ chức tốt và giữ được sự cân bằng trong thế trận. Hiệp một khép lại với tỉ số 0-0, phản ánh đúng sự giằng co giữa hai đội.

Sang hiệp hai, Malaysia liên tục tổ chức tấn công và tạo sức ép lớn hơn. Nhưng đúng vào lúc đối thủ mải dâng cao, Hà Nội tung đòn phản công sắc bén khiến trung vệ Malaysia buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm phạt đền, đại diện Việt Nam mở tỉ số 1-0. Tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay Hà Nội thì đúng ở giây cuối cùng của phút bù giờ cuối cùng, Malaysia ghi bàn gỡ hòa 1-1. Ngay sau khi Hà Nội giao bóng, trọng tài nổi còi mãn cuộc, đẩy trận đấu vào loạt sút luân lưu 11m đầy áp lực.

Ở loạt đấu súng, thủ môn Hà Nội trở thành người hùng khi cản phá thành công hai cú sút của Malaysia ở lượt thứ hai và thứ ba. Hà Nội thắng chung cuộc 4-2 sau bốn lượt sút để giành vé vào chung kết.

Một trong hai pha cản phá thành công của thủ môn Hà Nội trước cú sút của cầu thủ Malaysia

SLNA và bản lĩnh của lò đào tạo giàu truyền thống

Trận bán kết còn lại giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và PVF cũng căng thẳng không kém. Hai đội tạo ra thế trận cân bằng suốt thời gian thi đấu chính thức và hòa nhau 0-0 sau 60 phút.

Giây phút chiến thắng của SLNA

Sự giằng co tiếp tục kéo dài ở loạt sút luân lưu. Sau năm lượt đầu tiên, hai đội hòa 3-3 và phải bước vào những lượt sút cân não tiếp theo. Chỉ đến lượt sút thứ 9, SLNA mới giành chiến thắng 7-6 khi PVF đá hỏng. Đó là chiến thắng mang đậm bản lĩnh của một trong những lò đào tạo trẻ giàu truyền thống nhất Việt Nam.

Việc Hà Nội, PVF và SLNA chiếm tới 3/4 suất bán kết không phải câu chuyện bất ngờ. Đáng chú ý, cả ba trung tâm đào tạo này cũng đang đóng vai trò nòng cốt ở đội U17 Việt Nam vừa giành vé dự World Cup U17. Trong 23 tuyển thủ U17 quốc gia, riêng Hà Nội và PVF cùng đóng góp 6 cầu thủ, còn SLNA là 3.

Không chỉ cung cấp cầu thủ, Hà Nội còn đóng góp HLV trưởng Cristiano Roland cùng hai trợ lý Nguyễn Đại Đồng và Lê Sỹ Phương cho đội tuyển U17 Việt Nam.

Những con số ấy phần nào lý giải vì sao các đội bóng của ba học viện này đang tạo ưu thế rõ rệt ở Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai năm nay. Đó không chỉ là ưu thế về chuyên môn, mà còn là thành quả của quá trình đào tạo bài bản, liên tục và có chiều sâu.

Chờ trận chung kết giàu tốc độ và bản lĩnh

Trận chung kết giữa Hà Nội và SLNA hứa hẹn sẽ là màn so tài rất đáng xem giữa hai phong cách đào tạo khác nhau.

Niềm vui của các cổ động viên SLNA

Hà Nội nổi bật với khả năng tổ chức, kiểm soát bóng và sự kỷ luật chiến thuật. Trong khi đó, SLNA luôn mang đến tinh thần thi đấu máu lửa, quyết liệt và giàu năng lượng.

Sau hai trận bán kết đều kéo dài đến loạt luân lưu, yếu tố thể lực và tâm lý sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Hà Nội có phần nhỉnh hơn về khả năng tổ chức lối chơi, nhưng SLNA lại thường rất nguy hiểm ở những trận đấu đòi hỏi bản lĩnh và tinh thần chiến đấu.

Ở trận tranh hạng ba, PVF bị đánh giá thấp hơn Học viện bóng đá Malaysia dù PVF có nhỉnh hơn về chất lượng kỹ thuật và khả năng phối hợp nhóm. Tuy nhiên, đội bóng Malaysia lại cho thấy họ là đối thủ rất khó chịu với nền tảng thể lực tốt, không ngại va chạm và tinh thần thi đấu như những chiến binh.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, Festival quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang sở hữu một thế hệ giàu tiềm năng, được đào tạo ngày càng bài bản và đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực.

HLV Park Hang-seo dự lễ bế mạc Festival U14 Gia Lai Nguyên HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã có mặt tại Pleiku chiều 14-5 để dự khán lễ bế mạc Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 vào sáng 15-5. Ông Park Hang-seo đã có mặt ở Pleiku chiều 14-5 Theo kế hoạch, ông Park sẽ theo dõi trực tiếp trận tranh hạng ba giữa Học viện bóng đá Malaysia và PVF lúc 8 giờ 30, trước khi dự khán trận chung kết giữa Hà Nội và SLNA diễn ra lúc 10 giờ tại sân Pleiku Arena.



