Chủ nhà lạnh nhạt với World Cup 2026?

Ảm đạm hơn so với kỳ vọng

Người hâm mộ toàn cầu đang chờ đợi thời khắc World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ trong ít ngày tới. Tuy nhiên, ngay tại 2 quốc gia đồng chủ nhà Mỹ và Mexico, bầu không khí lại tương đối ảm đạm hơn so với kỳ vọng.

World Cup có thể không phải là ưu tiên hàng đầu của người dân Mỹ (Ảnh: FIFA)

Ở Mỹ, tinh thần ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn còn khá mờ nhạt. Nguyên nhân một phần đến từ đặc trưng thể thao của quốc gia này, nơi bóng bầu dục và bóng rổ mới thực sự là ưu tiên số một của đa số người dân.

Theo thống kê, trận chung kết Super Bowl 2025 thu hút tới 127,7 triệu lượt xem qua truyền hình, nhiều hơn toàn bộ dân số Việt Nam.

Vòng play-off NBA cũng đang bước vào giai đoạn kịch tính nhất. Vì vậy, World Cup dù mang tầm vóc thế giới vẫn chỉ là một trong nhiều lựa chọn giải trí thể thao khác.

Ngay cả với các tuyển thủ Mỹ, cảm giác "World Cup 2026 đang đến gần" cũng không xuất hiện một cách tự nhiên. Không ít cầu thủ thừa nhận rằng họ chỉ thực sự cảm nhận rõ áp lực và ý nghĩa của giải đấu khi mùa giải cấp CLB khép lại.

Tiền vệ Tyler Adams của Bournemouth chia sẻ với tờ The Guardian: "Tuần trước, tôi vẫn còn thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Tôi nghĩ cảm giác "World Cup 2026 đang đến gần" sẽ đến khi chúng tôi bắt đầu tập luyện đúng nghĩa để chuẩn bị cho World Cup 2026".

Nhiều thành phố đăng cai bị ảnh hưởng

Mặt khác, đồng chủ nhà Mexico đang đối diện với những thách thức riêng khi nhiều thành phố đăng cai bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xã hội. Đầu tuần này, cuộc biểu tình của các giáo viên và thẩm phán về hưu tại Thành phố Mexico đã tạo ra khung cảnh hỗn loạn ở quốc gia Bắc Mỹ này.

Các hình nộm trang trí nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026 bị những người biểu tình tại Mexico phá hoại (Ảnh: The Guardian)

Dù họ không trực tiếp nhắm tới giải đấu sắp diễn ra nhưng khẩu hiệu "Nếu không có mức lương hưu tốt hơn, quả bóng sẽ không lăn" khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Thậm chí, Liên đoàn Điều phối Quốc gia Công nhân Giáo dục Mexico (CNTE) đe dọa sẽ biểu tình quy mô lớn tại trận đấu khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi trên sân vận động Azteca.

Bóng đá là môn thể thao đẹp nhất thế giới

Trái ngược hoàn toàn với sự lạnh nhạt ở Bắc Mỹ, bóng đá ở nhiều quốc gia Nam Mỹ còn mang ý nghĩa vượt xa một môn thể thao đơn thuần. Cổ động viên Argentina, Brazil hay Chile xem tình yêu với trái bóng tròn là một phần của bản sắc, niềm tin và đời sống tinh thần.

Trận siêu kinh điển giữa River Plate và Boca Juniors tại Argentina luôn thu hút đông đảo người hâm mộ (Ảnh: AP)

Ở quê hương của Lionel Messi, niềm đam mê bóng đá thường được thừa hưởng qua nhiều thế hệ và lòng trung thành với các CLB ngày càng bền chặt. Giáo hoàng Francis, vị Giáo hoàng được sinh ra ở Argentina và là người ủng hộ CLB San Lorenzo, từng cho biết ông đồng ý với quan điểm bóng đá là môn thể thao đẹp nhất thế giới.

Còn tại Brazil, bóng đá trở thành niềm vui tập thể sau thời gian làm việc vất vả mỗi ngày. Đồng thời, nó còn gắn liền với những nghi lễ mang tính biểu tượng.

Chiếc máy bay chở đội tuyển Brazil đến Bắc Mỹ mới đây được LĐBĐ Brazil (CBF) chấp thuận cho "rửa tội" trước khi khởi hành.

Người hâm mộ "Selecao" tin rằng nghi thức này sẽ giúp thầy trò HLV Carlo Ancelotti gặp nhiều may mắn tại World Cup 2026.

Máy bay chở đội tuyển Brazil dự World Cup 2026 được “rửa tội” trước khi cất cánh