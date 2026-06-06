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Thể thao

Vinicius và cuộc chuyển giao quyền lực ở tuyển Brazil

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Việc Neymar chưa bình phục hoàn toàn có thể là cơ hội để Vinicius chiếm được lòng tin của người hâm mộ Brazil.

Những tên tuổi mang tính biểu tượng

Trong nhiều năm qua, bóng đá Brazil luôn gắn liền với những tên tuổi mang tính biểu tượng, từ Pele, Romario cho tới Ronaldo de Lima hay Neymar. Nhưng khi World Cup 2026 đang đến gần, câu hỏi lớn nhất với người hâm mộ xứ Samba lại xoay quanh việc liệu Vinicius Junior có đủ sức trở thành biểu tượng mới của "Selecao" hay không.

Vinicius và cuộc chuyển giao quyền lực ở tuyển Brazil - Ảnh 1.

Vinicius chưa có sự nghiệp quốc tế tương xứng với thành công ở Real Madrid (Ảnh: Real Madrid FC)

Ở cấp CLB, Vinicius là một trong những cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến giúp anh trở thành mũi nhọn khó thay thế tại Real Madrid. Tuy nhiên, khi khoác áo đội tuyển quốc gia Brazil, mọi thứ lại không diễn ra theo cách tương xứng.

Dù vẫn đóng góp vào các pha lập công nhưng tần suất bùng nổ của anh chưa đủ ổn định để thuyết phục hoàn toàn cổ động viên. Ra mắt "Selecao" từ năm 2019, trải qua 48 trận đấu, tiền đạo sinh năm 2000 chỉ có vỏn vẹn 9 bàn thắng, đạt hiệu suất 0,19 bàn/trận.

Thậm chí, sau thất bại 1-2 trước tuyển Pháp ở trận giao hữu tháng 3 vừa qua, chương trình bình luận bóng đá lâu đời của Brazil là Linha de Passe thẳng thắn đặt ra câu hỏi: "Liệu Vinicius có nên bị loại khỏi đội hình (dự World Cup 2026) hay không?".

Bước ngoặt cho sự nghiệp của Vinicius

Áp lực dành cho Vinicius còn đến từ phong cách thi đấu giàu cảm xúc và đôi khi mang tính khiêu khích đối thủ. Những màn ăn mừng cuồng nhiệt thường xuyên bị người hâm mộ chỉ trích, khiến hình ảnh của anh trở nên không mấy thân thiện.

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World Cup 2026 có thể là thời điểm chuyển giao quyền lực giữa Neymar (phải) và Vinicius (Ảnh: ESPN)

Dù vậy, không thể phủ nhận ngôi sao của Real Madrid đang là gương mặt đại diện của bóng đá Brazil. Vinicius có đến 14 hợp đồng thương mại nhằm quảng bá World Cup 2026, nhiều hơn bất kỳ tuyển thủ Brazil nào khác đợt này. Song cầu thủ 25 tuổi vẫn chưa thể tạo được mối liên kết cảm xúc mạnh mẽ với công chúng yêu bóng đá nước nhà như Neymar.

Cách đây 3 tháng, vì Rodrygo dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và không thể đến Bắc Mỹ mùa hè này, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đã trao chiếc áo số 10 danh giá cho Vinicius. Nhưng khi Neymar trở lại đội tuyển Brazil, chiếc áo số 10 nhanh chóng quay về với tiền đạo của Santos FC.

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Giờ đây, Neymar tiếp tục là niềm kỳ vọng lớn của người dân Brazil về giấc mơ lần thứ 6 bước lên đỉnh cao thế giới. Tuy nhiên, chân sút 34 tuổi vẫn chưa thể ra sân tập luyện cùng toàn đội nhằm chuẩn bị cho trận giao hữu với Ai Cập sáng 7-6 (giờ Việt Nam). 

Đây có thể là bước ngoặt tái định nghĩa sự nghiệp quốc tế của Vinicius. Khi "số 10" truyền thống không còn đảm bảo vai trò thủ lĩnh như trước, trách nhiệm dẫn dắt hàng công Brazil nhiều khả năng sẽ dồn lên vai cầu thủ Real Madrid.

Tất nhiên, vấn đề của Vinicius không chỉ nằm ở bản thân anh mà còn ở cách đội tuyển Brazil vận hành. Ở Real Madrid, tiền đạo sinh năm 2000 được đặt trong một hệ thống ổn định, giúp anh có đủ không gian để phát huy tốc độ và khả năng một đấu một. 

Trong khi đó, nhịp độ thi đấu không thường xuyên tại tuyển quốc gia khiến Vinicius khó duy trì cảm giác bóng tốt nhất.

Song những "vũ công Samba" đang trong giai đoạn tái thiết dưới thời HLV Carlo Ancelotti, cũng là người gắn bó với Vinicius thời gian dài tại Real Madrid. Chính vì vậy, World Cup 2026 là cơ hội để anh thay đổi cách mọi người nhìn nhận về mình.

"Mọi người bàn tán nhiều về tôi vì tôi đã có 5 hoặc 6 mùa giải thành công tại Real Madrid cùng nhiều năm thi đấu cạnh những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Điều đó đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn. Và đó là trách nhiệm mà tôi muốn, bởi vì tôi biết mình có thể làm được nhiều hơn cho đội tuyển Brazil" - Vinicius chia sẻ với BBC.

Nếu có thể bùng nổ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Vinicius hoàn toàn có thể bước ra khỏi những tranh cãi kéo dài nhiều năm để trở thành biểu tượng mới của bóng đá Brazil.

Vinicius và cuộc chuyển giao quyền lực ở tuyển Brazil - Ảnh 3.

 

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