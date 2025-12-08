HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

FPT Play phát sóng Giải Ngoại hạng Anh từ năm 2026

Tường Phước

(NLĐO) - FPT Play trở thành đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền giải Ngoại Hạng Anh từ năm 2026 tại Việt Nam, đánh dấu một giai đoạn mới.

Với định hướng phát triển các nội dung thể thao chất lượng cao để mang đến khán giả cả nước, FPT Play chính thức trở thành đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng và truyền thông giải Ngoại Hạng Anh (Premier League) tại Việt Nam bắt đầu từ 1-1-2026.

Thời hạn này sẽ kéo dài từ giữa mùa giải 2025-2026 đến hết mùa giải 2030-2031, trên các hạ tầng gồm truyền hình mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, quyền trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội…

Như vậy, người hâm mộ giải Ngoại Hạng Anh tại Việt Nam tiếp tục hòa nhịp, thưởng thức hàng nghìn trận đấu bóng đá đỉnh cao. Trong đó, có gần 200 trận thuộc mùa giải 2025-2026 và 1.900 trận của 5 mùa từ 2026-2027 đến hết 2030-2031. Tất cả các trận đấu này sẽ được FPT Play phát sóng trên đa nền tảng với bình luận chuyên môn tiếng Việt chuyên nghiệp.

FPT Play phát sóng Ngoại Hạng Anh từ năm 2026 - Ảnh 1.

Trong đó, rất nhiều trận được sản xuất với chất lượng hình ảnh 4K sống động.Thực hiện thương vụ bản quyền này, FPT Play đã hợp tác chiến lược cùng Jasmine International Public Company Limited (JAS) và Monomax, đơn vị sở hữu chính thức và độc quyền bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh tại thị trường các nước Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Cột mốc này đánh dấu bước tiến lớn của JAS và Monomax trong việc mở rộng phạm vi sở hữu bản quyền phát sóng sang thị trường Việt Nam. Chia sẻ nhân sự kiện, ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Telecom, Tập đoàn FPT - cho biết: “Ngoại Hạng Anh là một trong số ít các giải đấu bóng đá có mặt từ rất sớm và có sức ảnh hưởng bậc nhất tại Việt Nam. Là đơn vị dẫn đầu trong ngành dịch vụ truyền hình, với lợi thế về hạ tầng phát sóng và nền tảng công nghệ sẵn có, FPT Play sẽ mở ra một chương mới trong trải nghiệm xem Premier League, dễ tiếp cận và mang đậm tính cá nhân hóa với từng người hâm mộ trong nước. Với chúng tôi, khách hàng luôn là trung tâm trong mỗi hành động!”.

Đáng chú ý, sự kiện FPT Play sở hữu bản quyền Ngoại Hạng Anh diễn ra thành công sau khi CLB Chelsea, một trong những biểu tượng của giải, công bố thiết lập quan hệ hợp tác toàn cầu với Tập đoàn FPT vào tháng 4-2025. Ông Hoàng Việt Anh cũng cho biết hai sự kiện diễn ra đều để lại dấu ấn trong những lĩnh vực khác nhau của Tập đoàn FPT (công nghệ chuyển đổi số và bản quyền truyền hình). Tất cả đều góp phần tạo ra một tác động toàn diện, mang tính bổ trợ, giúp FPT Play tiếp tục đến gần hơn khách hàng cả nước.

FPT Play phát sóng Ngoại Hạng Anh từ năm 2026 - Ảnh 2.

Để mang đến trải nghiệm toàn diện cho khán giả, FPT Play cũng đã lên kế hoạch cập nhật các tính năng mới bên cạnh cách tính năng nổi bật sẵn có như Live Chat, “thả” cảm xúc, bình luận đa luồng… Đơn vị dự kiến nâng cấp tính năng cá nhân hóa dành riêng cho các fan của từng đội bóng. Điển hình như sau khi thiết lập CLB yêu thích, tên người dùng trên Live Chat sẽ hiển thị cùng với huy hiệu đội bóng. Điều này không chỉ giúp người hâm mộ nêu cao “màu cờ sắc áo” mà còn hỗ trợ đắc lực cho việc kết nối cộng đồng fan khi xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh.

Không dừng lại ở đó, FPT Play còn dự kiến triển khai tính năng Jump Back, giúp người dùng dễ dàng “nhảy” đến và xem lại chính xác những khoảnh khắc đáng nhớ vừa bỏ lỡ trong trận đấu, mang đến sự tiện lợi trong trải nghiệm thưởng thức. Song song, về mặt nội dung, FPT Play dự kiến triển khai nhiều chương trình đồng hành đa dạng, có sự góp mặt của các tên tuổi bình luận viên hàng đầu, gắn liền với bóng đá đỉnh cao.

Đơn vị tiếp tục sản xuất các bản tin tường thuật, bàn tròn bình luận… với sự tham gia của các chuyên gia, bình luận viên nổi tiếng được yêu thích, cầu thủ và phóng viên nổi tiếng, trong đó có nhiều gương mặt trẻ và người hâm mộ, không chỉ cập nhật thông tin mới nhất về giải đấu, phân tích những điểm thú vị trong từng trận đấu mà còn giúp các nội dung gần gũi với khán giả cả nước. Cùng với việc sở hữu bản quyền giải đấu, gói dịch vụ Ngoại Hạng Anh cũng chính thức được ra mắt, giúp giải đấu trở nên dễ tiếp cận với chi phí hợp lý dành cho mọi gia đình Việt.

Với đầy đủ các trận đấu, khách hàng có thể đăng ký gói cước mới trực tuyến tại ứng dụng FPT Play hoặc website http://fptplay.vn.

FPT Play dành ưu đãi đặc biệt mua sớm với gói cước VVIP 1 và VVIP 2 với mức giá ưu đãi chỉ từ 100.000 đồng/tháng, tiết kiệm đáng kể so với giá chính thức sẽ áp dụng từ ngày 1-1-2026. Đặc biệt, với khách hàng mua gói Ngoại Hạng Anh dành cho Combo - gói tích hợp Internet FPT tốc độ cao và giải đấu Premier League trên FPT Play, sẽ được xem Ngoại Hạng Anh với giá ưu đãi chỉ từ 59.000 đồng/tháng dành cho khách hàng đăng ký mới hoặc nâng cấp.

Gói Combo này sẽ là tiện ích “2 trong 1” cho phép khách hàng vừa tận hưởng trọn vẹn giải đấu, vừa trải nghiệm đường truyền tốc độ cao lên đến 10 Gbps, đảm bảo liền mạch trong mọi trải nghiệm. Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký hoặc nâng cấp gói tại website https://fpt.vn/ngoai-hang-anh.

FPT Play phát sóng Ngoại Hạng Anh từ năm 2026 - Ảnh 3.

Cũng trong tháng 12-2025, khách hàng khi đăng ký mới hoặc nâng cấp gói Combo Ngoại Hạng Anh sẽ được tặng thêm 1 tháng miễn phí xem Ngoại Hạng Anh (áp dụng từ 1-1-2026). Trước đó tại thị trường dịch vụ truyền hình, FPT Play đã tiên phong đầu tư vào hạ tầng công nghệ, mở rộng hệ sinh thái nội dung thể thao, sẵn sàng đưa nhiều giải đấu lớn của khu vực và thế giới như FIFA Club World Cup 2025™, các giải thuộc hệ thống Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Giải Bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, eSports World Cup 2025, PPA Tour Asia 2025 hay SEA Games Thailand 2025… đến với khán giả nội địa.

Việc sở hữu bản quyền Ngoại Hạng Anh là bước đi tiếp theo, không chỉ giúp kết nối sâu sắc với cộng đồng người hâm mộ thông qua những trải nghiệm sống động và khác biệt khi sử dụng dịch vụ mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển nội dung cao cấp của FPT Play.

