Gần 10.000 sinh viên và người lao động "săn" việc tại ngày hội việc làm

Sáng 1-11, Trường ĐH Công thương TP HCM (phường Tây Thạnh) tổ chức "Ngày hội việc làm – HUIT Talent Day 2025".

Ngày hội việc làm – HUIT Talent Day 2025 thu hút đông đảo sinh viên các trường ĐH - CĐ tại TP HCM tham gia.

Từ sáng sớm, đã có rất đông sinh viên đến Trường ĐH Công thương TP HCM để "săn" việc làm

Ngày hội năm nay thu hút gần 10.000 lượt sinh viên, người lao động trên địa bàn TP cùng hơn 70 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn 2.000 việc làm phù hợp với các ngành đào tạo của trường.

Chương trình gồm nhiều chuỗi hoạt động được thiết kế phong phú như: Giao lưu doanh nghiệp – sinh viên; phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp; phỏng vấn thử; chỉnh sửa CV cùng chuyên gia nhân sự; hội thảo "Đào tạo theo nhu cầu xã hội: Giải pháp hợp tác bền vững giữa nhà trường và doanh nghiệp"; hội thảo về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp năm 2025...

Nữ sinh Trường ĐH Công thương TP HCM tự tin bước vào vòng phỏng vấn 1:1 với doanh nghiệp

Đây cũng là dịp để sinh viên hiểu thêm về thị trường lao động, nhu cầu của doanh nghiệp... từ đó, trang bị thêm nhiều kỹ năng trước khi tốt nghiệp

Ngoài ra, ngày hội còn trao nhiều suất học bổng hỗ trợ sinh viên vượt khó trong học tập

500 suất học bổng tiếng Anh được trao tặng tại ngày hội

Theo TS Thái Doãn Thanh, những năm gần đây, nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khẳng định vị thế là đại học nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo, tiên phong trong nhiều lĩnh vực.

"Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, nhà trường kiên định định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn, đưa doanh nghiệp vào trường và đưa sinh viên đến gần doanh nghiệp thông qua hệ sinh thái thực tập, kiến tập, nghiên cứu, khởi nghiệp và chuyển giao tri thức" - lãnh đạo Trường ĐH Công thương nhấn mạnh.