Gần 140 đội với 700 thí sinh tranh tài học sinh, sinh viên giỏi nghề

Sáng 27-3, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (phường Cầu Kiệu, TPHCM), Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần 16 - năm 2026 đã khai mạc, quy tụ thí sinh 37 trường trung cấp, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tham gia tranh tài.

Hội thi do Thành Đoàn phối hợp cùng Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức, nhằm phát hiện, tôn vinh các học sinh, sinh viên có tay nghề xuất sắc, đồng thời tạo môi trường học thuật năng động, khơi dậy tinh thần sáng tạo và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho người học.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, nhấn mạnh: “Tiếp nối và phát huy kết quả từ các kỳ hội trước, hội thi năm nay tiếp tục khẳng định ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề, cổ vũ phong trào học tập, rèn luyện tay nghề trong học sinh, sinh viên”.

Ông Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ rằng hội thi góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng, bản lĩnh, kỹ năng và khả năng thích ứng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.



Hội thi năm 2026 được tổ chức với tinh thần kế thừa, đổi mới và thích ứng với yêu cầu thực tiễn. Điểm mới đáng chú ý là sự tham gia của 2 hội đồng thi lần đầu đăng cai gồm Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, góp phần mở rộng mạng lưới phối hợp và nâng cao chất lượng tổ chức.

Bên cạnh đó, sau khi hợp nhất địa giới hành chính các địa phương, hội thi ghi nhận thêm sự tham gia của các đơn vị trước đây thuộc tỉnh Bình Dương, gồm Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An. Việc mở rộng này không chỉ tăng cường giao lưu, kết nối mà còn góp phần nâng cao mặt bằng tay nghề của học sinh, sinh viên, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho toàn thành phố.

Hội thi năm nay ghi nhận nhiều đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức và mở rộng đơn vị tham gia, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Nội dung thi tiếng Anh được thiết kế theo hướng 100% Anh văn giao tiếp xã hội, giúp thí sinh nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ trong môi trường làm việc thực tiễn, phù hợp với bối cảnh hội nhập.

Theo ban tổ chức, hội thi năm nay thu hút 138 đội đăng ký tham gia, trong đó có 118 đội thi cá nhân và 20 đội thi đội, đến từ 37 trường trung cấp, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp. Các đội sẽ tranh tài ở 14 nghề với 8 hội đồng thi.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các trường có thí sinh tham gia Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2026.

Không chỉ là sân chơi chuyên môn, hội thi còn tạo điều kiện để học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Qua đó, góp phần phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh những nhân tố trẻ có tay nghề giỏi - lực lượng sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tương lai.

Thí sinh Nguyễn Nhất Huy (sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, đại diện thí sinh tham gia hội thi), chia sẻ Hội thi không chỉ là dịp kiểm tra kiến thức, kỹ năng mà còn là cơ hội học hỏi, giao lưu và trải nghiệm thực tiễn để nâng cao tay nghề.

Ngay sau lễ khai mạc, hội thi đã chính thức khởi động bằng việc bốc thăm các đội thi và tổ chức nội dung thi nghề Kế toán doanh nghiệp, bao gồm phần thi tiếng Anh và thi thực hành, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 23-4-2026.

Không khí khai mạc phấn khởi của các thí sinh trước khi bước vào tranh tài.

Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” năm 2026 diễn ra từ ngày 27-3 đến ngày 23-4, gồm 2 bảng thi: Bảng A (dành cho học sinh hệ 9+ đã tốt nghiệp THCS) với 8 nghề: Phát triển website, Thiết kế đồ họa, Lắp cáp mạng thông tin, Phục vụ phòng, Kế toán doanh nghiệp, Cơ điện tử, Điều khiển tự động, Chăm sóc sắc đẹp (nghề mới). Bảng B (dành cho học sinh, sinh viên hệ 12+ đã tốt nghiệp THPT) với 11 nghề: Thiết kế đồ họa, Phát triển website, Quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin, Thiết kế kỹ thuật cơ khí, Hướng dẫn viên du lịch, Phục vụ nhà hàng, Phục vụ phòng, Kỹ thuật chế biến món ăn, Kế toán doanh nghiệp, Điều khiển tự động, Tiện. Chương trình tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 23-4 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM.



