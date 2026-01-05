Xúc động Tết của bà con Việt kiều ở Nhật

"Xuân quê hương - Tết đại đoàn kết 2026"

Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa dịp đầu năm nhằm kết nối, giữ gìn nét đẹp truyền thống của người Việt tại Nhật Bản

Mới đây, tại công viên Ikuno (Osaka, Nhật Bản), chương trình "Xuân quê hương - Tết đại đoàn kết 2026" thu hút hơn 1.000 người tham dự, bao gồm cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, cùng đông đảo bạn bè Nhật Bản yêu mến văn hóa Việt Nam.

Lần đầu tiên, 20 hội đoàn người Việt từ khắp các vùng trên đất nước Nhật Bản cùng hội tụ, tạo nên một không khí đoàn kết, rộn ràng và đầy ý nghĩa.

Chương trình do Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai chủ trì tổ chức, được bảo trợ bởi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và chính quyền quận Ikuno, với sự tham dự của nhiều nghị sĩ Nhật Bản, đại diện các cơ quan, tổ chức và hội đoàn hai nước.

Bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, Trưởng Ban Tổ chức chương trình, cho biết "Xuân quê hương - Tết đại đoàn kết là hoạt động văn hóa cộng đồng có ý nghĩa thiết thực, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt xa quê, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản".

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật phong phú đã được tổ chức, nổi bật là triển lãm tranh, ảnh giới thiệu văn hóa và du lịch Việt Nam do Hội nhiếp ảnh TP HCM và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ ngoại giao) hỗ trợ thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Dấu ấn Việt ở Nhật Bản

Tết của người Việt ở Nhật Bản

Với các bạn trẻ những hoạt động gói bánh chưng, viết thư pháp và trình diễn áo dài, cổ phục luôn để lại ấn tượng sâu sắc. Nhiều bạn đi xa hơn 100km tới tham dự và thích thú khi được góp phần lưu giữ nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc giúp các bạn vơi đi nỗi nhớ nhà khi đang học tập xa nhà.

Chương trình còn có các hoạt động giao lưu ẩm thực với mâm cơm Tết Việt, biểu diễn Việt phục, giao lưu văn nghệ cộng đồng, cùng hoạt động chiếu phim "Mưa đỏ", góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Năm nay, sự kiện còn đặc biệt ghi nhận việc ra mắt Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam tại Nhật Bản, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động cộng đồng và kinh tế của người Việt tại nước ngoài.

Ông Ngô Trịnh Hà - Tổng lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Osaka - chia sẻ "Xuân Quê hương - Tết đại đoàn kết không chỉ là ngày hội đón Tết cổ truyền, mà còn là dịp để cộng đồng người Việt tại Nhật Bản cùng hướng về cội nguồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, góp phần xây dựng hình ảnh người Việt năng động, đoàn kết và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế".

"Xuân Quê Hương - Tết Đại Đoàn Kết 2026" khép lại trong niềm vui, sự xúc động và tinh thần gắn kết, để lại dấu ấn đẹp về một cái Tết Việt trọn vẹn giữa lòng Osaka, nơi cộng đồng người Việt cùng nhau gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.