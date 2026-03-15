Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 15-3: Chốt tuần giảm, Robusta thay thế Arabica càng nhiều

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay khép lại một tuần với xu hướng giảm; việc Robusta giảm giá tạo lợi thế cạnh tranh để thay thế Arabica

Hôm nay 15-3, không có giá cà phê tham chiếu trên các sàn London – Anh hay New York – Mỹ, giá cà phê trong nước mới nhất bình quân ở mức 90.600 đồng/kg, giảm 6.000 đồng/kg, tương đương giảm 6,2% so với tuần trước. 

Trong khi đó, giá Robusta tham chiếu hiện tại ở mức 3.455 USD/tấn, thấp hơn tuần trước 8,4% cho thấy cà phê nội địa giữ giá tốt hơn.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) vừa phát hành báo cáo tháng 2-2026 ghi nhận xu hướng thay thế cà phê Arabica bằng Robusta đang thúc đẩy việc tái cấu trúc các hỗn hợp rang xay, dần làm giảm nhu cầu đối với cà phê Arabica trong khi hỗ trợ nhu cầu đối với cà phê Robusta.

Trong 12 tháng qua, tốc độ giảm lượng tồn kho cà phê Robusta đã vượt xa tốc độ giảm của cà phê Arabica.

Giá cà phê hôm nay 15 - 3: Robusta thay thế Arabica với xu hướng giảm giá - Ảnh 3.

Chiên sự Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, tạo ra những căng thẳng mới cho thương mại toàn cầu, trong đó có cà phê

Niên vụ qua, việc giá cà phê Arabica liên tục tăng cao, gần gấp đôi so với giá cà phê Robusta, ngày càng ảnh hưởng đến các quyết định pha trộn.

Các nhà rang xay thương mại có khả năng kỹ thuật để thay thế cà phê Arabica bằng cà phê Robusta trong hỗn hợp của họ đã và đang thực hiện điều này, tạo ra nhu cầu gia tăng đối với cà phê Robusta đồng thời làm giảm nhu cầu đối với cà phê Arabica.

Hiệu ứng thay thế này đã góp phần hỗ trợ và ổn định giá cả trong những ngày cuối tháng 2-2026.

Theo ICO, thị trường thiếu động lực tăng giá mạnh do mưa cải thiện tại vùng trọng điểm sản xuất cà phê ở Brazil giúp giảm lo ngại thiếu cung.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng địa chính trị ở Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, tạo ra những căng thẳng mới.

Giá cà phê hôm nay 15 - 3: Robusta thay thế Arabica với xu hướng giảm giá - Ảnh 4.


