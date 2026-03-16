Giá cà phê hôm nay 16-3: Có bật tăng trở lại?

Hôm nay, 16-3, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới như London – Anh hay New York – Mỹ sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam).

Khởi đầu mức thấp

Giá khởi điểm kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026: Robusta 3.455 USD/tấn; Arabica 6.290 USD/tấn còn giá cà phê trong nước bình quân 90.600 đồng/kg. Tại một số vùng của Lâm Đồng, giá cà phê còn mất mốc 90.000 đồng/kg.

So với tuần trước, giá cà phê giảm khá mạnh nhưng giá trong nước giữ tốt hơn.

Ông Phùng Văn Sâm, Chủ tịch HĐQT Hanfimex Group, cho rằng thị trường cà phê gần đây biến động thất thường, chịu tác động lớn từ tình hình chiến sự tại Trung Đông.

Theo ông, nhiều năm qua do giá Arabica ở mức cao, các nhà nhập khẩu Trung Đông đã chuyển sang mua nhiều Robusta từ Việt Nam.

Vì vậy, khi thị trường này tạm ngưng giao dịch đã tạo áp lực khiến giá cà phê giảm. Bên cạnh đó, chiến sự cũng làm gia tăng tâm lý lo ngại trên thị trường quốc tế, khi các nhà giao dịch e ngại lạm phát tăng cao có thể làm suy giảm nhu cầu tiêu thụ.

Giá cà phê dự báo đi ngang trong thời gian tới

Những dự báo đáng chú ý

Ông Sâm dự báo từ nay đến tháng 5-2026, trước khi Brazil bước vào vụ thu hoạch, giá Robusta trên sàn London nhiều khả năng đi ngang trong khoảng 3.600 – 3.700 USD/tấn. "Khó có khả năng giá tăng đột biến như năm ngoái, nhưng cũng khó giảm sâu" – ông nhận định.

Ở thị trường trong nước, cà phê có tính thanh khoản cao, có thể bán nhanh với khối lượng lớn nên nhiều nông dân xem đây như một tài sản tích trữ.

Điều này góp phần giữ giá cà phê nội địa và lý giải vì sao đôi khi giá trong nước cao hơn giá trên sàn quốc tế.

Theo ông Sâm, ngành cà phê hiện chưa phải đối mặt nguy cơ khủng hoảng thừa. Tổng diện tích cà phê nhìn chung không tăng đáng kể, bởi bên cạnh việc trồng mới của doanh nghiệp, nhiều nông hộ lại chuyển sang trồng sầu riêng hoặc giảm diện tích do đô thị hóa.

Ngoài ra, tình trạng thiếu nước tưới cũng là yếu tố hạn chế sản lượng cà phê của Việt Nam.