Giá cà phê hôm nay 17-3: Robusta hồi phục nhẹ, Arabica bật tăng mạnh

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 17-3 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh tăng nhẹ 0,46%-0,68%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 1,5%-2,7%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta tăng 20 USD/tấn, lên 3.475 USD/tấn; giá Arabica tăng 170 USD/tấn lên 6.460 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến tăng trở lại từ mốc 90.400 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Thông tin nổi bật về ngành cà phê trong 24 giờ qua là sự kiện ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai công bố dự án trồng 20.000 ha cà phê đến năm 2028.

Giá cà phê một số kỳ hạn chốt ngày 17-3 (giờ Việt Nam) - Nguồn: giacaphe.com

Nếu dự án thành công, Hoàng Anh Gia Lai sẽ vượt qua công ty quản lý vùng trồng cà phê lớn nhất thế giới hiện tại là gần 15.000 ha của một tỉ phú người Ả Rập.

Dự án đã bắt đầu từ năm 2025, đến nay đã trồng được 3.000 ha. Kế hoạch năm nay trồng 7.000 ha và 2 năm tiếp theo, mỗi năm trồng tiếp 5.000 ha.

Cà phê của bầu Đức chủ yếu trồng tại Lào và Campuchia, một ít ở Việt Nam với giống chủ lực là Arabica 15.000 ha, Robusta 4.000 ha và 1.000 Liberica.

Dự án cần hơn 14.000 tỉ đồng vốn, dự kiến mang lại doanh thu 17.500 tỉ đồng/năm khi bước vào khai thác.