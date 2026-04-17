HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Giải bài toán nhân lực bán dẫn

YẾN ANH

Ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, song nguồn cung kỹ sư hiện vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của ngành này

Thị trường bán dẫn toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo một thách thức lớn: Thế giới có thể thiếu tới 1 triệu kỹ sư bán dẫn vào cuối thập kỷ này.

Cần 50.000 kỹ sư

Bán dẫn đang trở thành lĩnh vực chiến lược khi hiện diện trong hầu hết các công nghệ trọng yếu như trí tuệ nhân tạo (AI), xe điện, trung tâm dữ liệu... Theo McKinsey & Company - công ty tư vấn quản lý toàn cầu hàng đầu của Mỹ - thị trường bán dẫn thế giới có thể đạt quy mô 1.000 tỉ USD vào năm 2030.

Những năm gần đây, làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn đã kéo theo sự hiện diện ngày càng rõ nét của các tập đoàn công nghệ toàn cầu tại Việt Nam. Intel đã liên tục mở rộng nhà máy lắp ráp và kiểm định chip tại TP HCM - một trong những cơ sở lớn nhất của tập đoàn trên thế giới. Trong khi đó, Amkor Technology đưa vào vận hành nhà máy đóng gói - kiểm định trị giá hàng tỉ USD ở Bắc Ninh, còn Hana Micron cũng gia tăng đầu tư vào lĩnh vực OSAT tại Việt Nam...

Sự hiện diện của các "ông lớn" này không chỉ cho thấy vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn, mà còn kéo theo nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Theo ông Trần Đức Long, Phó Giám đốc cơ sở tại Việt Nam của NXP Semiconductors, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu không ngừng biến động, Việt Nam đang trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn bán dẫn mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Điều này mở ra cơ hội việc làm ngay tại thị trường nội địa cho nguồn nhân lực chất lượng cao.

Giải bài toán nhân lực bán dẫn - Ảnh 1.

Nguồn cung kỹ sư trong nước chưa theo kịp tốc độ phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn. Ảnh: THÙY CHINH

TS Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), cho rằng ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ với sự gia nhập của các tập đoàn hàng đầu thế giới và sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn. Hiện nay, liên quan lĩnh vực bán dẫn, Việt Nam có hơn 50 công ty thiết kế, 15 công ty đóng gói và kiểm tra vi mạch…

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nguồn cung kỹ sư bán dẫn trong nước hiện vẫn chưa theo kịp tốc độ mở rộng của ngành này, cả về số lượng lẫn tiêu chuẩn quốc tế. Theo ước tính của NIC, Việt Nam cần khoảng 50.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030, trong khi năng lực đào tạo chỉ đáp ứng một phần nhỏ, riêng thời điểm hiện tại mới đáp ứng khoảng 20% nguồn nhân lực trên thị trường lao động.

Tăng tốc đào tạo

Tại hội thảo "Tương lai ngành bán dẫn" tổ chức ở Hà Nội mới đây, TS Võ Xuân Hoài nhấn mạnh "điểm nghẽn" của Việt Nam không chỉ là số lượng mà còn ở chất lượng nhân lực. Nhiều kỹ sư chưa đáp ứng được yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế do hạn chế về ngoại ngữ, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm dự án. Điều này đòi hỏi mô hình đào tạo phải chuyển từ "học để biết" sang "học để làm được".

Phó Giám đốc NIC nhìn nhận phát triển công nghiệp bán dẫn là nhiệm vụ khó khăn, liên quan nhiều ngành khác với không ít thách thức. Trong đó, hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn hình thành, cần tiếp tục phát triển để tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu.

Nguồn lực chất lượng cao hiện còn thiếu, nhất là đội ngũ kỹ sư thực hành, nhân lực trình độ chuyên sâu và hạ tầng kỹ thuật tiêu chuẩn cao. Do đó, ngành bán dẫn cần tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế và đi vào chiều sâu, nhất là trong việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực.

Theo TS Hoàng Việt Hà, Viện trưởng Viện Đại học quốc tế FPT, Việt Nam không nhất thiết phải tham gia toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn ngay từ đầu. Thay vào đó, chúng ta có thể tập trung vào những khâu có lợi thế như: thiết kế vi mạch (IC design), đóng gói và kiểm định.

"Giải bài toán nhân lực bán dẫn không chỉ là việc bảo đảm số lượng kỹ sư, mà còn phải xác định Việt Nam sẽ tham gia khâu nào trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nếu đi đúng hướng, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm nhân lực cho các công đoạn quan trọng trong ngành bán dẫn của khu vực" - ông Hoàng Việt Hà nhận định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết để triển khai Đề án đào tạo nhân lực phục vụ phát triển các lĩnh vực công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045, bộ dự kiến sẽ lựa chọn khoảng 80 chương trình đào tạo tài năng. Các chương trình này sẽ chính thức triển khai từ năm 2026, với quy mô khoảng 3.000 sinh viên theo học.

Đến nay, Bộ GD-ĐT đã tiếp nhận 185 chương trình đào tạo tài năng do 24 cơ sở giáo dục đại học đề xuất. Các chương trình này được xây dựng ở trình độ kỹ sư và thạc sĩ, trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt. Trên cơ sở đó, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ lựa chọn khoảng 80 chương trình đáp ứng đầy đủ tiêu chí để triển khai. Sau đó, số lượng chương trình đào tạo tài năng dự kiến được mở rộng lên 100, thu hút khoảng 6.000 sinh viên mỗi năm.

Riêng với lĩnh vực công nghiệp bán dẫn - một ngành đang được ưu tiên phát triển, Bộ GD-ĐT đã ban hành chuẩn chương trình đào tạo ở cả bậc đại học và thạc sĩ, đồng thời giao nhiệm vụ cho 19 cơ sở đào tạo tham gia triển khai. Đến nay, 62 chương trình thuộc 26 cơ sở giáo dục đại học đã đăng ký tham gia. 

Theo các chuyên gia, để giải bài toán nhân lực bán dẫn, điều cần thiết là xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ. Trong đó, cơ sở đào tạo đóng vai trò cung cấp nền tảng chuyên môn, doanh nghiệp dẫn dắt nhu cầu thực tiễn, còn việc hợp tác quốc tế giúp bảo đảm tiêu chuẩn đào tạo và tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo