"Giai điệu mùa thu" trở lại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Giai điệu mùa thu" trở lại

Thùy Trang

(NLĐO) - Liên hoan nghệ thuật "Giai điệu mùa thu" lần thứ 14-2025 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 24-8 tại Nhà hát TP HCM.

Liên hoan Nghệ thuật "Giai điệu mùa thu" 2025: 7 đêm nhạc “bùng nổ" và kiệt tác vượt thời gian!

Giai điệu mùa thu trở lại - Ảnh 1.

Giai điệu mùa thu trở lại

Liên hoan nghệ thuật "Giai điệu mùa thu" lần thứ 14-2025 gồm chuỗi 7 chương trình biểu diễn và workshop. Mỗi đêm diễn là một chương trình nghệ thuật đặc sắc khác nhau với những tác phẩm mang phong cách khác nhau.

Chuỗi chương trình bùng nổ hàng loạt các hoạt động mang giá trị nghệ thuật cao với nội dung rất phong phú: những chương trình hòa nhạc giao hưởng, hòa tấu thính phòng, thanh nhạc…bao gồm những kiệt tác vượt thời gian như: Bản Giao hưởng số 1 "Titan" cung Rê trưởng của Gustav Mahler, Brandenburg Concerto số 3 cung Sol trưởng của Johann Sebastian Bach hay Overtutre "Egmont" số 84 và Bản Giao hưởng số 9 cung Rê thứ của Ludwig van Beethoven…

Trong quá trình diễn ra Liên hoan sẽ có workshop ra mắt Trích đoạn Vũ kịch "Hồ Thiên Nga" được dàn dựng bởi Johanne Jakhelln Constant - biên đạo tài năng người Na Uy góp phần tạo nên sự thành công của HBSO qua những vở ballet nổi tiếng.

Tất cả sẽ giới thiệu đến công chúng những màn trình diễn với sự xuất hiện của những nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam và khách mời quốc tế không chỉ mang đến một không gian nghệ thuật cổ điển, những tinh hoa nghệ thuật của thế giới và một số sáng tác nổi bật của các tác giả Việt Nam.

Liên hoan nghệ thuật hàn lâm: dàn nghệ sĩ Việt Nam và Quốc tế gây bão!

Giai điệu mùa thu trở lại - Ảnh 2.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chia sẻ về chương trình

Liên hoan hội tụ các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm. Những nghệ sĩ đã và đang hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm qua, cống hiến cho sự phát triển mạnh mẽ của nền nghệ thuật Việt Nam, đồng thời có được những thành tựu danh giá từ quốc tế cũng như trong nước, bao gồm các nghệ sĩ khách mời như: Giáo sư - Chỉ huy Hợp xướng và Dàn nhạc Kerstin Behnke, biên đạo người Na Uy - Johanne Jakhelln Constant, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoàng Ngọc Long, Arseniy Kostenko (French horn) đến từ Nga, Nguyễn Hoàng Tùng (oboe) đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Trần Khánh Quang (clarinet), Nguyễn Khắc Hòa (baritone), Đào Tố Loan (soprano), Lê Hồ Hải (piano), Nguyễn Nhật Quỳ (piano), Nguyễn Thùy Yên (piano),

Phạm Nguyễn Anh Vũ (piano), Ju Sun Young (piano), Phạm Nguyễn Hoài Trang (piano), Nguyễn Phương Hạnh (piano), NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Đào Mác, Phạm Duyên Huyền, NSƯT Tăng Thành Nam (violin) ...

Khởi đầu chuỗi Liên hoan là chương trình Khai mạc "Bay lên Việt Nam" diễn ra vào ngày 15-8 với những tác phẩm Việt Nam tiêu biểu với giai điệu hào hùng được chuyển soạn bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng như:"Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người", "Khát vọng", "Lên ngàn", "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ", "Rạng rỡ Việt Nam" hay "Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam"... qua phần trình diễn của NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Phạm Duyên Huyền, Đào Mác dưới sự dàn dựng và chỉ huy của Tiến sĩ - nhạc trưởng Lê Ha My - Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch.

Phần hai của đêm nhạc sẽ là những bản hòa nhạc đầy tự hào: "Overture Mùa Xuân Thế kỷ" của nhạc sĩ Hoàng Cương, Duet "Mỵ Châu - Trọng Thuỷ" được trích từ Vũ kịch "Ngọc Trai Đỏ" của nhạc sĩ Ca Lê Thuần, tác phẩm Tượng Đài vô danh (chương II & III) của Thiếu tướng, NGƯT - Nhạc sĩ Đức Trịnh và tác phẩm Rhapsody Việt Nam của PGS.TS - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân dưới sự dàn dựng và chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Đêm nhạc Thính Phòng diễn ra ngày 16-8, Hòa Nhạc Giao Hưởng Mahler' Symphony No. 1 "Titan" - nơi âm nhạc đã vượt qua mọi ngôn ngữ để chạm vào sâu thẳm tâm hồn của những khán giả sẽ được công diễn lần đầu tại TP HCM ngày 17-8.

Đêm nhạc Nghệ thuật Thanh nhạc và Hợp xướng sẽ được diễn ra ngày 20-8, Workshop Vũ kịch "Hồ Thiên Nga" diễn ngày 22-8. Trích đoạn Vũ kịch "Hồ Thiên Nga" diễn ngày 23-8. Khép lại liên hoan là đêm nhạc Bế mạc "Beethoven Symphony No. 9" vào ngày 24-8.

Tin liên quan

Diện mạo mới của "Giai điệu mùa thu" 2022

Diện mạo mới của "Giai điệu mùa thu" 2022

Liên hoan nghệ thuật giao hưởng - nhạc - vũ kịch "Giai điệu mùa thu" 2022 là sự kiện văn hóa cộng đồng. Người dân có nhu cầu đều có thể thưởng thức mà không cần phải mua vé như trước đây

"Vút bay lên Việt Nam" truyền cảm hứng yêu nước cho tuổi trẻ

(NLĐO)- "Vút bay lên Việt Nam" như một lời tri ân sâu sắc, một bản tuyên ngôn thế hệ, và một khát vọng tương lai.

Hàng chục nghìn khán giả hòa giọng tại concert quốc gia "Tổ quốc trong tim"

(NLĐO)- 50.000 khán giả cùng đặt tay lên trái tim và hòa nhịp ca khúc "Tiến Quân ca" trong cảm xúc dâng tràn ở chương trình "Tổ quốc trong tim"

Giai điệu mùa thu liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu Giai điệu mùa thu trở lại
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo