Liên hoan Nghệ thuật "Giai điệu mùa thu" 2025: 7 đêm nhạc “bùng nổ" và kiệt tác vượt thời gian!

Giai điệu mùa thu trở lại

Liên hoan nghệ thuật "Giai điệu mùa thu" lần thứ 14-2025 gồm chuỗi 7 chương trình biểu diễn và workshop. Mỗi đêm diễn là một chương trình nghệ thuật đặc sắc khác nhau với những tác phẩm mang phong cách khác nhau.

Chuỗi chương trình bùng nổ hàng loạt các hoạt động mang giá trị nghệ thuật cao với nội dung rất phong phú: những chương trình hòa nhạc giao hưởng, hòa tấu thính phòng, thanh nhạc…bao gồm những kiệt tác vượt thời gian như: Bản Giao hưởng số 1 "Titan" cung Rê trưởng của Gustav Mahler, Brandenburg Concerto số 3 cung Sol trưởng của Johann Sebastian Bach hay Overtutre "Egmont" số 84 và Bản Giao hưởng số 9 cung Rê thứ của Ludwig van Beethoven…

Trong quá trình diễn ra Liên hoan sẽ có workshop ra mắt Trích đoạn Vũ kịch "Hồ Thiên Nga" được dàn dựng bởi Johanne Jakhelln Constant - biên đạo tài năng người Na Uy góp phần tạo nên sự thành công của HBSO qua những vở ballet nổi tiếng.

Tất cả sẽ giới thiệu đến công chúng những màn trình diễn với sự xuất hiện của những nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam và khách mời quốc tế không chỉ mang đến một không gian nghệ thuật cổ điển, những tinh hoa nghệ thuật của thế giới và một số sáng tác nổi bật của các tác giả Việt Nam.

Liên hoan nghệ thuật hàn lâm: dàn nghệ sĩ Việt Nam và Quốc tế gây bão!

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chia sẻ về chương trình

Liên hoan hội tụ các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và quốc tế trong lĩnh vực nghệ thuật hàn lâm. Những nghệ sĩ đã và đang hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm qua, cống hiến cho sự phát triển mạnh mẽ của nền nghệ thuật Việt Nam, đồng thời có được những thành tựu danh giá từ quốc tế cũng như trong nước, bao gồm các nghệ sĩ khách mời như: Giáo sư - Chỉ huy Hợp xướng và Dàn nhạc Kerstin Behnke, biên đạo người Na Uy - Johanne Jakhelln Constant, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hoàng Ngọc Long, Arseniy Kostenko (French horn) đến từ Nga, Nguyễn Hoàng Tùng (oboe) đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Trần Khánh Quang (clarinet), Nguyễn Khắc Hòa (baritone), Đào Tố Loan (soprano), Lê Hồ Hải (piano), Nguyễn Nhật Quỳ (piano), Nguyễn Thùy Yên (piano),

Phạm Nguyễn Anh Vũ (piano), Ju Sun Young (piano), Phạm Nguyễn Hoài Trang (piano), Nguyễn Phương Hạnh (piano), NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Đào Mác, Phạm Duyên Huyền, NSƯT Tăng Thành Nam (violin) ...

Khởi đầu chuỗi Liên hoan là chương trình Khai mạc "Bay lên Việt Nam" diễn ra vào ngày 15-8 với những tác phẩm Việt Nam tiêu biểu với giai điệu hào hùng được chuyển soạn bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng như:"Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người", "Khát vọng", "Lên ngàn", "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ", "Rạng rỡ Việt Nam" hay "Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam"... qua phần trình diễn của NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Phạm Duyên Huyền, Đào Mác dưới sự dàn dựng và chỉ huy của Tiến sĩ - nhạc trưởng Lê Ha My - Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch.

Phần hai của đêm nhạc sẽ là những bản hòa nhạc đầy tự hào: "Overture Mùa Xuân Thế kỷ" của nhạc sĩ Hoàng Cương, Duet "Mỵ Châu - Trọng Thuỷ" được trích từ Vũ kịch "Ngọc Trai Đỏ" của nhạc sĩ Ca Lê Thuần, tác phẩm Tượng Đài vô danh (chương II & III) của Thiếu tướng, NGƯT - Nhạc sĩ Đức Trịnh và tác phẩm Rhapsody Việt Nam của PGS.TS - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân dưới sự dàn dựng và chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.

Đêm nhạc Thính Phòng diễn ra ngày 16-8, Hòa Nhạc Giao Hưởng Mahler' Symphony No. 1 "Titan" - nơi âm nhạc đã vượt qua mọi ngôn ngữ để chạm vào sâu thẳm tâm hồn của những khán giả sẽ được công diễn lần đầu tại TP HCM ngày 17-8.

Đêm nhạc Nghệ thuật Thanh nhạc và Hợp xướng sẽ được diễn ra ngày 20-8, Workshop Vũ kịch "Hồ Thiên Nga" diễn ngày 22-8. Trích đoạn Vũ kịch "Hồ Thiên Nga" diễn ngày 23-8. Khép lại liên hoan là đêm nhạc Bế mạc "Beethoven Symphony No. 9" vào ngày 24-8.