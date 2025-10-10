“Gió lụa trùng dương”: Khi nghệ thuật trở thành cuộc đối thoại với lịch sử

Triển lãm "Gió lụa trùng dương" của họa sĩ Quang deLam đang diễn ra tại Lotus Gallery (TP HCM) đến ngày 19-10, mang đến cho người xem hành trình xuyên thời gian từ những "con đường tơ lụa" cổ xưa đến nhịp sống toàn cầu hóa hôm nay.

"Gió lụa trùng dương" mở ra một cuộc đối thoại giữa lịch sử, nghệ thuật và đời sống đương đại. Lấy cảm hứng từ "con đường tơ lụa" - mạng lưới thương mại nối liền Á - Âu, họa sĩ Quang deLam kể lại hành trình của những làn gió vượt đại dương, của những tấm lụa, hàng hóa và tri thức lưu chuyển qua thời gian.

Không gian triển lãm “Gió lụa trùng dương” (Ảnh: Gallery Lotus)

Các tác phẩm trong triển lãm đan xen giữa hội hoạ, nhiếp ảnh, graffiti và hình ảnh container, bản đồ biển… tạo nên một không gian đa tầng, nơi người xem vừa được chiêm ngưỡng vừa được suy ngẫm.

"Trong quá trình nghiên cứu về "con đường tơ lụa" trên biển, tôi phát hiện Óc Eo từng là một cảng quan trọng trong tuyến giao thương quốc tế.

Khi chụp ảnh các tượng cổ tại bảo tàng, tôi chỉ quan tâm đến giá trị thẩm mỹ, nhưng về sau, chúng lại trở thành khởi điểm cho loạt tranh trong triển lãm này" - Quang deLam chia sẻ.

Hoạ sĩ Quang deLam (Ảnh: Gallery Lotus)

Anh cho biết, từ những bức ảnh đó, ý tưởng về "sự lưu thông của hàng hóa tôn giáo và tư tưởng" dần hình thành. Với "Gió lụa trùng dương", Quang deLam tiếp tục khẳng định hướng đi của mình trong dòng "nghệ thuật nghiên cứu" kết hợp giữa tư liệu, lịch sử và cảm hứng đương đại.

Một số tác phẩm tại triển lãm

Không chỉ là một hành trình mỹ thuật, "Gió lụa trùng dương" còn là lời mời gọi người xem thay đổi góc nhìn, từ quá khứ đến hiện tại, từ bản địa đến toàn cầu. Những hình ảnh container, bản đồ hải trình, cánh bướm và sợi lụa được sắp đặt trong không gian mang hơi hướng công nghiệp, nhưng lại ẩn chứa tinh thần của tự nhiên và văn minh.

Là nghệ sĩ Pháp - Việt, Quang deLam từng đi qua nhiều vùng đất, để rồi quay về tìm chất liệu từ chính những di sản phương Đông. Anh kỳ vọng triển lãm sẽ giúp người trẻ nhận ra dấu ấn của một nền văn minh Việt cổ từng rực rỡ, đồng thời khơi gợi suy tư cho người xem về ý nghĩa của giao thương không chỉ là kinh tế, mà còn là sự kết nối văn hóa và nhân tính.