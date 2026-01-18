Giữ gia đình từ những điều giản dị

Tan giờ làm, giữa dòng xe chen chúc, ai cũng mong về nhà sớm. Nhưng không phải lúc nào về đến nhà cũng đồng nghĩa với việc được ở bên gia đình theo đúng nghĩa.

Có những bữa cơm đầy món ngon và đủ người, nhưng câu chuyện thì vơi dần. Mỗi người cắm mặt vào điện thoại, ít lời hỏi han. Gia đình vẫn còn nhưng sự gắn kết không phải lúc nào cũng hiện diện.

Gia đình là nơi một đứa trẻ học những điều đầu tiên trong đời. Những gì trẻ chứng kiến mỗi ngày trong gia đình thường theo các em rất lâu, đôi khi suốt cả đời.

Thế nhưng, không ít gia đình hôm nay phải chia nhỏ quỹ thời gian vốn đã eo hẹp. Cha mẹ mải miết với công việc, con cái lớn lên cùng người giúp việc, ông bà hoặc màn hình điện thoại.

Minh họa AI: Chôlibi

Sự thiếu vắng ấy không dễ nhận ra ngay nhưng để lại khoảng trống âm ỉ. Thực tế cho thấy nhiều vụ việc liên quan đến trẻ vị thành niên, bạo lực học đường, khủng hoảng tâm lý đều có bóng dáng của sự "đứt gãy" trong gia đình.

Ngày nay, trong nhiều gia đình, im lặng dần thay thế đối thoại. Những điều khó nói bị gác lại, những bức xúc nhỏ cứ tích tụ. Đến khi khoảng cách đủ lớn, người trong nhà mới nhận ra mình đã xa nhau từ lúc nào.

Những gia đình đứng vững thường không phải vì không cãi vã, mà vì còn giữ được thói quen lắng nghe. Cha mẹ chấp nhận thay đổi cách nhìn, con cái học cách nói ra thay vì chống đối. Sự điều chỉnh ấy không dễ nhưng cần thiết.

Thật ra, giữ gia đình ấm áp, hạnh phúc, là nơi mỗi người cảm nhận mình thuộc về, không cần những gì lớn lao. Thứ giữ người ta ở lại với nhau thường là những việc rất bình thường, như bữa cơm có mặt đông đủ, một câu hỏi han khi thấy người thân mệt mỏi, một lời xin lỗi khi lỡ lời, tắt tivi để lắng nghe nhau, kiên nhẫn hơn với người già, nhẹ nhàng hơn với trẻ nhỏ… Những việc ấy không tốn kém nhưng cần sự chủ động.

Bên cạnh đó, để gia đình có điều kiện chăm lo cho nhau, không thể thiếu vai trò của chính sách xã hội.

Giờ làm việc hợp lý, nhà ở cho người lao động, dịch vụ trông giữ trẻ, tư vấn tâm lý… đều góp phần giúp các gia đình bớt căng thẳng, có thêm thời gian bên nhau.

Một xã hội muốn ổn định cần những con người biết chia sẻ, có trách nhiệm và sống tử tế. Những điều đó không tự nhiên mà có, mà được hình thành từ gia đình.

Gia đình là nơi con người được chấp nhận, được quay về sau những vấp ngã. Dù đời sống có thay đổi thế nào, nhu cầu được yêu thương và lắng nghe vẫn còn nguyên.

Hai từ "gia đình" vì thế không chỉ là chuyện của từng nhà, mà là nền móng để xã hội đứng vững và đi tiếp.