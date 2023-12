Giữ người lao động ở lại hệ thống an sinh

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa có khuyến nghị tăng cường tiếp cận và tham gia các chương trình an sinh xã hội của tài xế xe công nghệ (Grab, Now, Gojek, Be, Aha...) gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để trình cấp có thẩm quyền xem xét, làm cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, hoàn thiện chính sách an sinh, cải thiện điều kiện việc làm cho đối tượng tài xế xe công nghệ trong tương lai gần.