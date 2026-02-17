HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Giữ nhịp xuân cho đời, lặng lẽ đón Tết riêng mình

Huyền Trân - Hà Nguyễn

(NLĐO) - Họ là bảo vệ, công nhân vệ sinh môi trường, tài xế xe công nghệ… Họ không có "một cái Tết trọn vẹn" bởi bộn bề lo toan.

Khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, những con đường trung tâm ken đặc người du xuân hoặc sum vầy cùng gia đình, thì ở đâu đó giữa lòng TPHCM vẫn có những con người lặng lẽ với công việc của mình.

"Ngọn đèn của sự bộn bề" vẫn sáng

Họ là những người bảo vệ, công nhân vệ sinh môi trường, tài xế xe công nghệ…Tất thảy họ không có khái niệm "nghỉ Tết trọn vẹn" bởi những bộn bề lo toan.

Khi thời khắc giao thừa đang đến gần, ông Văn Út (56 tuổi) lại chạy chiếc xe máy cũ chở lỉnh kỉnh đồ nghề sửa xe đến ngã tư Cộng Hòa và Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình) để bắt đầu mưu sinh. Đồ nghề của ông không nhiều, chỉ vừa đủ để bơm vá hoặc sửa chữa nhỏ.

Ngoài ánh sáng của đèn đường, nơi làm việc của ông Út được thắp sáng thêm bằng một chiếc đèn nhỏ bằng bàn tay. Trên chiếc ghế xếp nhỏ, ông Út trầm ngâm chờ khách.

Những người đón Tết trong "thầm lặng" - Ảnh 1.
Những người đón Tết trong "thầm lặng" - Ảnh 2.

Làm nghề sửa xe gắn máy, ông Út cho biết sẽ làm việc hết cả Tết để kiếm thêm. Ông chia sẻ: "Tết cũng cứ ngồi đây làm vậy, để nhiều khi có người cần sửa xe thì có mình ở đây".

Ngày qua ngày, công việc này đã trở thành thói quen khó bỏ. Dù công việc tay chân rất vất vả, nhưng ông Út chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ nghề. Dù là Tết nhưng ông Út vẫn làm như những ngày bình thường. "Tôi yêu cái nghề này. Ngồi nhìn xe cộ qua lại, tự nhiên thấy ye6y luôn cái không khí yên tĩnh rất riêng của TP HCM mỗi dịp Tếi" - ông Út nói.

"Kiếm được đồng nào hay đồng đó"

Giữa những con đường rực rỡ đèn hoa ngày Tết, bà Hồ Thanh Tâm (ngụ quận Bình Thạnh cũ) vẫn cặm cụi làm việc với đôi tay chai sạn và những bước chân không nghỉ. Không ồn ào, bà chỉ âm thầm giữ cho thành phố luôn xanh - sạch - đẹp.

Bà Tâm đang làm thu gom rác cho Hợp tác xã Thống Nhất. Công việc của bà bắt đầu khi đêm đã khuya, khi thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Những người đón Tết trong "thầm lặng" - Ảnh 3.
Những người đón Tết trong "thầm lặng" - Ảnh 4.
Những người đón Tết trong "thầm lặng" - Ảnh 5.

Trong đêm muộn, nhiều công nhân vệ sinh vẫn âm thầm miệt mài với công việc giữ cho thành phố xanh - sạch - đẹp.

Quê ở miền Tây, bà Tâm lên TPHCM lập gia đình rồi làm nghề thu gom rác đến nay. Thu nhập không cao nên dịp Tết bà vẫn cố gắng làm thêm. "Gia cảnh khó khăn, nên vất vả thế nào tôi cũng ráng làm" - bà Tâm bộc bạch.

Nhiều năm qua, do điều kiện kinh tế khó khăn nên bà không về quê ăn Tết. Khi được hỏi chuyện sắm sửa Tết, bà khẽ cười: "Có nhiều thì ăn nhiều, ít tiền thì mua sắm vừa phải, quan trọng là cả nhà vui.".

Cũng chọn ở lại TPHCM làm thêm dịp Tết, ông Lê Tấn Tài (bảo vệ Công ty Bảo vệ Hoa Sen) cho biết ông chủ động xin công ty ở lại trực thêm ngày Tết để có thêm thu nhập.

Những người đón Tết trong "thầm lặng" - Ảnh 6.
Những người đón Tết trong "thầm lặng" - Ảnh 7.

Đường phố vắng vẻ vì gần như hầu hết người dân đã về quê ăn Tết, sum vầy. Thế nhưng, nhiều người bảo vệ vẫn chọn ở lại trực Tết để có thêm ít tiền trang trải.

"Quê tôi ở Đồng Tháp nhưng Tết này xin ở lại trực để tăng thu nhập, rồi sau Tết về quê. "Làm thêm được đồng nào hay đồng đó để trang trải. Mấy đồng lương ngày Tết này với công nhân, người lao động quý lắm" - ông Tài chia sẻ.

Với ông Út, bà Tâm hay ông Tài, Tết đơn giản chỉ cần gia đình ấm êm, có thêm cái ăn, cái mặc, có một mâm cơm đủ đầy hơn. Giữa thành phố rộng lớn, dù phải vất vả mưu sinh, họ vẫn đón "Tết" theo cách rất riêng.

Chính sự hy sinh lặng thầm ấy đã làm nên một mùa xuân rất khác: mùa xuân của những niềm hy vọng về một năm mới bớt nhọc nhằn hơn.

    Thông báo