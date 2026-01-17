HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Giúp người lao động nhẹ gánh lo toan

THANH NGA - MAI CHI

Ngoài bảo đảm lương, thưởng, nhiều doanh nghiệp còn chăm lo Tết bằng xe về quê miễn phí, quà Tết, tất niên...

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, vé tàu, xe dịp Tết liên tục "leo thang", việc về quê sum họp cùng gia đình trở thành nỗi lo của không ít công nhân (CN), người lao động (NLĐ). Chia sẻ với khó khăn ấy, nhiều doanh nghiệp (DN) tại TP HCM đã chủ động triển khai các hoạt động chăm lo Tết thiết thực, từ tổ chức xe đưa rước CN về quê miễn phí đến hỗ trợ thực phẩm, quà Tết, tổ chức tất niên, góp phần giúp NLĐ an tâm gắn bó và đón Tết trọn vẹn.

Những chuyến xe miễn phí

Trong khi nhiều CN còn chật vật lo chi phí mua vé tàu, xe về quê thì hàng trăm CN Công ty TNHH Thái Sơn S.P (phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM) lại khá yên tâm. Ban giám đốc và Công đoàn công ty đã sớm phối hợp tổ chức các chuyến xe đưa rước CN về quê đón Tết hoàn toàn miễn phí. Những chuyến xe này không chỉ giúp NLĐ tiết kiệm chi phí mà còn bảo đảm an toàn trong cao điểm di chuyển dịp Tết.

Chương trình này được duy trì nhiều năm liền, trở thành hoạt động chăm lo mang ý nghĩa thiết thực, giúp NLĐ giảm bớt áp lực tài chính, yên tâm về quê sum họp cùng gia đình sau 1 năm làm việc vất vả.

Đã nhiều năm về quê đón Tết bằng chuyến xe nghĩa tình của công ty, ngay khi kế hoạch năm nay được triển khai, chị Nguyễn Thị Huyền, CN kỹ thuật, nhanh chóng đăng ký chặng về phường Hương Thủy (TP Huế). Điểm dừng chỉ cách nhà chị chưa tới 5 km nên rất thuận tiện.

Theo chị Huyền, những năm trước, khi các con còn nhỏ và chồng được nghỉ Tết sớm, cả gia đình cùng về quê trên chuyến xe do công ty tổ chức. Năm nay, con lớn, lịch học dày, công việc của chồng bận rộn đến sát Tết nên chị về trước để phụ gia đình dọn dẹp, trang trí nhà cửa, mua sắm Tết. Chồng và các con sẽ về sau. "Đi xe của công ty không chỉ tiết kiệm được một khoản tiền mà còn rất yên tâm. Trước đây, đi xe ngoài tôi luôn lo chen lấn, nguy cơ mất cắp, kẹt xe, tinh thần căng thẳng suốt hành trình" - chị Huyền nói.

Theo bà Châu Thị Ngọc Liên, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thái Sơn S.P, DN tổ chức xe đưa CN và gia đình về các tỉnh miền Tây, miền Trung đón Tết. CN được miễn phí vé, người thân được hỗ trợ một phần chi phí nhằm chia sẻ khó khăn và tri ân NLĐ. Đây cũng là giải pháp giúp giữ chân lao động sau Tết, bảo đảm nguồn nhân lực ổn định cho sản xuất. Đến nay, khoảng 200 CN đã đăng ký; thời gian đăng ký đến hết tuần này. Các chuyến xe dự kiến khởi hành vào tối 12-2 (25-12 âm lịch).

Tại Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao, TP HCM), chương trình xe đưa rước CN về quê đón Tết cũng được triển khai sớm. Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết hằng năm, DN đều tổ chức xe đưa, đón hàng trăm CN về quê ăn Tết và quay trở lại làm việc sau Tết.

Theo chính sách của công ty, CN có thâm niên dưới 10 năm được hỗ trợ 90% giá vé ghế ngồi; NLĐ làm việc từ 10 năm trở lên được hỗ trợ 100%. Với các tuyến đường dài, Công đoàn đề xuất mở thêm tuyến xe giường nằm; công ty hỗ trợ theo giá vé ghế ngồi, phần chênh lệch do NLĐ tự chi trả.

Các chuyến xe đồng loạt khởi hành tối 12-2 và đón CN trở lại vào ngày 21-2; riêng CN ở các tỉnh, thành: Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An xuất phát tối 20-2. "Giá vé thấp hơn bên ngoài, lại an toàn, giúp công ty chủ động kế hoạch sản xuất đầu năm" - ông Hồng cho biết.

Giúp người lao động nhẹ gánh lo toan - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH Cơ điện Minh Khoa phấn khởi nhận quà Tết Dương lịch 2026. Ảnh: MAI CHI

Chăm lo Tết toàn diện

Nhiều DN còn chăm lo Tết cho NLĐ một cách toàn diện, từ vật chất đến tinh thần. Tại Công ty TNHH Cơ điện Minh Khoa (phường Phú Thọ Hòa, TP HCM), DN và Công đoàn cơ sở đang khẩn trương chuẩn bị các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2026.

Bà Nguyễn Thị Kim Vui, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết nhờ duy trì được đơn hàng và ổn định sản xuất, DN bảo đảm việc làm, thu nhập cho NLĐ trong năm 2025. Dịp Tết Dương lịch, mỗi NLĐ được nhận 1 triệu đồng, 10 kg gạo và nhu yếu phẩm. Đối với Tết Nguyên đán, công ty chốt mức thưởng 1 tháng thu nhập.

Hơn 100 lao động còn được tham dự bữa cơm tất niên cuối năm, nhận quà gồm gạo, gà, bánh chưng, nước mắm, đường, dầu ăn. Riêng NLĐ ở lại TP HCM đón Tết được hỗ trợ thực phẩm trong 3 ngày Tết. "Chủ DN xem NLĐ như người thân nên chăm lo rất chu đáo. Nhờ đó, NLĐ yên tâm gắn bó lâu dài" - bà Vui chia sẻ.

Tương tự, bà Lưu Thuấn Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH May Oasis (xã Củ Chi, TP HCM), cho biết DN đã chốt thưởng Tết cho NLĐ 1 tháng lương. Ngày 31-1 (13-12 âm lịch), công ty tổ chức tiệc tất niên kết hợp lễ giỗ tổ nghề may với nhiều hoạt động văn nghệ, trình diễn thời trang, bốc thăm trúng thưởng, khen thưởng NLĐ xuất sắc. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các chuyến xe đưa NLĐ về quê đón Tết tại tỉnh Khánh Hòa.

Dù gặp nhiều khó khăn trong năm qua, Công ty TNHH Nệm Vạn Thành (phường Tân Phú, TP HCM) vẫn duy trì mức thưởng Tết 1 tháng lương cho hơn 400 lao động. Bên cạnh phần quà Tết trị giá 1 triệu đồng/người, Công đoàn công ty dự kiến tổ chức hội chợ xuân, tiệc tất niên nhằm tri ân sự đóng góp của NLĐ.

"Tết năm nay, 16 lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty được nhận vé tàu, xe miễn phí từ LĐLĐ thành phố và Tổng LĐLĐ Việt Nam để về quê ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị… NLĐ rất phấn khởi" - bà Phạm Thị Hồng, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết. 

Từ đề xuất của Công đoàn, Ban Giám đốc Công ty TNHH Nidec Việt Nam đã quyết định tặng 2 ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương cho hơn 200 đoàn viên - lao động bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Thời gian áp dụng từ ngày 1-1 đến 28-2, giúp CN có thêm thời gian khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.


Tin liên quan

Dồn sức chăm lo Tết chu đáo, nghĩa tình

Dồn sức chăm lo Tết chu đáo, nghĩa tình

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, về tổng thể, các chương trình, nguồn lực và đối tượng chăm lo dịp Tết năm nay đều quy mô hơn hẳn những năm trước

Điểm đặc biệt trong chương trình chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Liên đoàn Lao động Đà Nẵng dự kiến dành 24 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên khó khăn, tổ chức các chương trình đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tập trung chăm lo Tết thiết thực, hiệu quả

TP HCM lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm bao phủ trong việc chăm lo Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau

chăm lo Tết chi phí sinh hoạt tiết kiệm chi phí mua vé tàu áp lực tài chính nguồn nhân lực Khu Công nghệ cao công đoàn cơ sở Tết nguyên đán hoàn cảnh khó khăn
