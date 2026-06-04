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Giáo dục

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được giao quyền Giám đốc ĐH Huế

Q.Nhật

(NLĐO) - GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường ĐH Y - Dược, Đại học Huế được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao quyền Giám đốc ĐH Huế

Ngày 4-6, thông tin từ Đại học Huế cho biết Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định giao quyền Giám đốc ĐH Huế đối với Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trường Trường Đại học Y - dược, Đại học Huế.

Ông Nguyễn Vũ Quốc Huy (SN 1969, quê TP Huế) hiện là giáo sư, tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa; có trình độ lý luận chính trị cao cấp và sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Đức. Ông được đánh giá là nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm, có nhiều đóng góp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của ĐH Huế.

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được giao quyền Giám đốc ĐH Huế - Ảnh 1.

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được giao quyền Giám đốc ĐH Huế

Trải qua khoảng 30 năm công tác, ông Huy từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản trị đại học. Hiện ông cũng là đại biểu HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được giao quyền Giám đốc ĐH Huế - Ảnh 2.

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy tại lễ tôn vinh là cá nhân điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Với những đóng góp trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy đã được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng như Giải thưởng Hồ Chí Minh, danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Huân chương Lao động hạng Nhì và danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Năm 2024, ông được Tổng thống Pháp trao tặng Huân chương Công trạng Quốc gia nhằm ghi nhận đóng góp trong thúc đẩy hợp tác y tế và giáo dục giữa Việt Nam và Pháp.

Trên cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, ông Huy được ghi nhận có nhiều đóng góp trong đổi mới quản trị đại học, phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân; góp phần đưa nhà trường trở thành một trong những cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe có uy tín tại Việt Nam.

Trước đó, tháng 1-2025, ông Lê Anh Phương, nguyên Giám đốc Đại học Huế bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Sau đó, ngày 23-1-2025, Hội đồng Đại học Huế ban hành nghị quyết giao TS Bùi Văn Lợi – Phó Giám đốc Đại học Huế phụ trách điều hành hoạt động của đơn vị.

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