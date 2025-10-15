NTK Peter Do và Mai Lâm giúp Hà Anh Tuấn tỏa sáng ở Mỹ

“Sketch A Rose” Hà Anh Tuấn vươn ra thế giới: sứ mệnh âm nhạc Việt Nam và bản sắc văn hóa bùng nổ tại Dobby Theatre!

Hà Anh Tuấn đã đến Nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ)

Hành trình của "Sketch A Rose" của Hà Anh Tuấn đến với khán giả tại nhà hát Dobby Theatre (Los Angeles, Mỹ), diễn ra vào ngày 18-10, mang sứ mệnh "đưa âm nhạc Việt Nam vươn ra thế giới và còn mang theo bản sắc văn hóa qua từng thiết kế trang phục".

Hai nhà thiết kế gốc Việt Peter Do và NTK Mai Lâm sẽ góp phần viết tiếp ước mơ ấy bằng nhiều bộ trang phục biểu diễn dành riêng cho Hà Anh Tuấn. Mới đây nhất, anh hé lộ một chiếc tuxedo coat lấy cảm hứng từ áo dài Việt Nam.

Giữa "thánh đường" nghệ thuật Dolby Theatre, nơi những ngôi sao quốc tế tỏa sáng, âm nhạc Việt Nam của "Sketch A Rose" sẽ vang lên đầy kiêu hãnh. Trên sân khấu ấy, Hà Anh Tuấn sẽ khoác lên mình các thiết kế độc bản của Peter Do. Một thiết kế sẽ được sáng tạo hoàn toàn mới, dành riêng cho nam ca sĩ, bên cạnh một mẫu trang phục đặc trưng của thương hiệu Peter Do sẽ xuất hiện trong đêm diễn đặc biệt tại Dolby Theatre.

Sự hợp tác lần này mang theo nhiều tầng ý nghĩa vượt ra ngoài ranh giới thời trang và âm nhạc. Đó là cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ Việt Nam, một người kể câu chuyện bằng giai điệu, một người diễn đạt bản sắc qua thời trang, nhằm dùng ngôn ngữ đương đại để khẳng định giá trị văn hoá. Đêm biểu diễn ấy là dịp để tinh thần Việt Nam được tỏa sáng, qua sắc đỏ của hoa hồng, qua thiết kế tinh tế, độc đáo của những bộ trang phục, và sự tự tin chinh phục bạn bè quốc tế.

Peter Do và sắc đỏ quyến rũ “chinh phục” sân khấu quốc tế!

Hà Anh Tuấn sẽ xuất hiện với sắc đỏ của NTK Peter Do tại nhà hát Dolby

Peter Do chia sẻ: "Khi biết ý tưởng buổi concert xoay quanh hình ảnh hoa hồng đỏ, tôi quyết định xây dựng toàn bộ trang phục theo gam màu này. Tôi tự hào không chỉ vì tác phẩm của mình được xuất hiện trên sân khấu quốc tế, mà vì được đồng hành cùng Hà Anh Tuấn - một nghệ sĩ Việt mang trái tim đẹp và niềm tin kiên định vào điều tử tế".

NTK Peter Do là gương mặt tiêu biểu của thời trang Việt Nam tại thị trường hàng đầu quốc tế, anh theo học ngành thiết kế thời trang tại Fashion Institute of Technology (FIT), New York, Mỹ. Trước khi sáng lập thương hiệu của riêng mình (2018), anh từng làm việc tại atelier Ready-to-Wear của Céline và thương hiệu Derek Lam. Anh cũng từng giữ vị trí Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu Helmut Lang (2023 - 2024).

Phong cách thiết kế của Peter Do được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa đường may tinh tế, tinh thần tối giản hiện đại và tính ứng dụng cao, được nhiều ngôi sao quốc tế lựa chọn. Gần đây, anh ra mắt thương hiệu mới PD-168, nhằm mở rộng tiếp cận phong cách thời trang hiện đại, dễ ứng dụng hàng ngày.

NTK Mai Lâm: Bản sắc thủ công Việt được dệt trên sân khấu Dolby Theatre!

NTK Mai Lâm song hành cùng Hà Anh Tuấn

Bên cạnh sự góp mặt của NTK gốc Việt Peter Do, đêm diễn "Sketch A Rose" cũng đánh dấu sự xuất hiện ấn tượng của hai bộ trang phục do NTK Mai Lâm thiết kế riêng cho ca sĩ Hà Anh Tuấn. Với ngôn ngữ sáng tạo giàu chất thủ công và tinh thần nghệ thuật đương đại, Mai Lâm mang đến cho khán giả một góc nhìn khác về thời trang Việt, nơi sự tinh tế được dệt nên từ bàn tay và cảm xúc.

NTK Mai Lâm nổi tiếng với khả năng chuyển hóa nghề thủ công truyền thống thành hình thức biểu đạt mới mẻ trong thời trang. Các thiết kế lần này dành cho Hà Anh Tuấn được xử lý bằng kỹ thuật đặc trưng đã làm nên dấu ấn của nhà thiết kế: nhuộm thủ công, xử lý bề mặt vải để tạo kết cấu mềm mại, và đặc biệt là họa tiết hoa lấy cảm hứng từ bộ tranh thêu 3D Vườn Mai - Xuân Đêm, một trong những tác phẩm tiêu biểu trong hành trình sáng tạo của Mai Lâm.

NTK Mai Lâm cho biết, ý tưởng đưa họa tiết thêu vào trang phục xuất phát từ mong muốn kết nối hai loại hình nghệ thuật: âm nhạc là trải nghiệm thính giác, trong khi thêu 3D là tiếng nói của bàn tay khéo léo.

Cả 3 sẽ cùng nhau giới thiệu bản sắc Việt trên sân khấu của giải Oscar

Chi tiết này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn mở ra cánh cửa để khán giả cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của nghề thủ công Việt, được kể lại bằng ngôn ngữ của thời trang hiện đại. Những bộ trang phục đặc biệt của Mai Lâm hòa cùng âm nhạc của Hà Anh Tuấn trong một tổng thể giao cảm giữa thị giác và thính giác, một trải nghiệm đa tầng, vừa gần gũi, vừa mới mẻ trên sân khấu danh giá bậc nhất thế giới.

Với hơn 20 năm làm nghề, NTK Mai Lâm được biết đến như một trong những gương mặt gạo cội của thời trang Việt Nam, với phong cách biến trang phục thành "wearable art" (thời trang như một hình thức nghệ thuật), khéo léo kết hợp nghệ thuật thủ công truyền thống và yếu tố hiện đại. Nhà thiết kế nổi bật với việc sử dụng kỹ thuật thêu 3D, nhuộm tự nhiên bằng trà, cà phê và các vật liệu truyền thống, mang hơi thở văn hóa Việt vào từng thiết kế.

Hà Anh Tuấn trong nhà hát Dolby danh giá

Sự xuất hiện của những bộ trang phục đậm đà bản sắc Việt trên một trong những nhà hát danh giá nhất thế giới là dấu ấn quan trọng: nó khẳng định giá trị và tính đương đại của thời trang Việt Nam.

Bên cạnh đó, các mẫu trang phục do Mai Lâm thực hiện hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn thị giác cho Sketch A Rose, góp phần nâng tầm trải nghiệm nghệ thuật và làm giàu thêm câu chuyện văn hóa mà chương trình muốn kể.