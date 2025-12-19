Hà Nội sẽ là điểm đến du lịch hàng đầu

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, du lịch TP Hà Nội vẫn duy trì đà phục hồi và tăng trưởng ấn tượng.

Sức hút rõ nét

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết năm 2025, thành phố ước đón trên 33,7 triệu lượt khách - tăng hơn 20,8% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đến Hà Nội đạt khoảng 7,82 triệu lượt, chiếm tới 37% tổng lượng khách tới Việt Nam. Tổng thu từ du lịch của thành phố đạt khoảng 134,46 ngàn tỉ đồng - tăng 21,5% so với năm trước.

Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám là một trong những điểm đến khó thể bỏ qua của du khách khi tới thủ đô Hà Nội .Ảnh: THÁI SƠN

Những con số nêu trên cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Hà Nội trên bản đồ du lịch quốc gia và khu vực. Không chỉ tăng trưởng về lượng, vị thế du lịch Hà Nội còn được khẳng định qua hàng loạt giải thưởng quốc tế uy tín.

Theo đó, Hà Nội liên tiếp xuất hiện trong các bảng xếp hạng của World Travel Awards, TripAdvisor, Time Out, Agoda, TasteAtlas... Cẩm nang Fodor's Travel (Mỹ) đưa Metropole Hà Nội vào danh sách 100 khách sạn tuyệt vời nhất thế giới năm 2026, còn The New York Times gợi ý lịch trình "36 giờ ở Hà Nội", trong khi nhiều tạp chí quốc tế đánh giá Hà Nội là một trong những thành phố thân thiện và hấp dẫn nhất thế giới.

Sở Du lịch Hà Nội cho rằng sức hút của thành phố đến từ sự giao thoa độc đáo giữa truyền thống và hiện đại. Những tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ hay các không gian văn hóa, ẩm thực đặc trưng luôn tấp nập, mang lại cho du khách cảm nhận rõ nét về một thành phố vừa cổ kính vừa năng động, trẻ trung. Cơ cấu khách quốc tế cũng có sự chuyển dịch tích cực khi Hà Nội mở rộng sang các thị trường châu Âu, châu Mỹ, Trung Đông, Úc và thị trường Halal, bên cạnh thị trường truyền thống Đông Bắc Á và ASEAN.

Khu vực phố cổ Hà Nội luôn tấp nập du khách quốc tế.Ảnh: HỮU HƯNG

Hạ tầng giao thông - du lịch của Hà Nội đã được đầu tư khá đồng bộ với đầy đủ các loại hình, từ đường bộ, đường sắt, đường thủy đến hàng không. Sân bay Nội Bài tiếp tục giữ vai trò cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc; hệ thống xe buýt, BRT và các tuyến metro từng bước phát huy hiệu quả. Mạng lưới cơ sở lưu trú với hơn 3.700 khách sạn, trong đó có nhiều thương hiệu quốc tế lớn, cũng đáp ứng tốt nhu cầu của du khách khi đến Hà Nội.

3 định hướng trọng tâm

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại.

Theo ông Trần Trung Hiếu, thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân của du khách quốc tế chưa tương xứng với tiềm năng. Hà Nội vẫn còn thiếu sản phẩm du lịch đêm, sản phẩm cao cấp và trải nghiệm chiều sâu; hệ thống mua sắm chưa đạt chuẩn quốc tế; liên kết vùng và một số vấn đề về hạ tầng, dịch vụ còn hạn chế...

Mức chi tiêu bình quân của khách quốc tế tại Hà Nội chỉ khoảng 650 USD/người - thấp hơn nhiều so với Thái Lan hay Singapore. Thời gian lưu trú trung bình của khách quốc tế mới đạt 2-3 ngày đêm, cho thấy Hà Nội vẫn chủ yếu là điểm dừng chân đầu hoặc cuối hành trình, chứ chưa phải là điểm đến ở lại dài ngày.

Nhiều chuyên gia nhìn nhận nguyên nhân chủ yếu là do Hà Nội thiếu sự đa dạng của sản phẩm du lịch cao cấp, thiếu trải nghiệm chiều sâu, nhất là sự hạn chế của du lịch đêm, mua sắm và giải trí. Hà Nội hiện chưa có nhiều trung tâm mua sắm đạt chuẩn quốc tế, chưa tạo được "thiên đường mua sắm" đủ sức níu chân du khách. Việc kết nối hàng không với sản phẩm du lịch cũng chưa thật sự chặt chẽ...

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, ngành du lịch Hà Nội xác định rõ mục tiêu không chỉ thu hút nhiều du khách mà còn phải đúng phân khúc khách quốc tế có thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao. Muốn vậy, việc tháo gỡ các điểm nghẽn phải được thực hiện đồng bộ, từ chính sách, hạ tầng đến sản phẩm du lịch và cách làm.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Hà Văn Siêu nhấn mạnh 3 định hướng trọng tâm để Hà Nội thu hút khách quốc tế trong thời gian tới. Cụ thể: Đẩy mạnh liên kết, hợp tác thực chất giữa các địa phương và doanh nghiệp; phát triển các sản phẩm du lịch nổi trội, có lợi thế cạnh tranh để định vị thương hiệu điểm đến; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, xúc tiến và kinh doanh du lịch.

Ngành du lịch thủ đô kiến nghị cấp thẩm quyền nghiên cứu các cơ chế, chính sách đột phá về thị thực, kết nối hàng không và hạ tầng liên ngành. Việc mở rộng diện miễn thị thực, kéo dài thời hạn thị thực điện tử, cải tiến thủ tục xuất nhập cảnh sẽ là chìa khóa quan trọng để Hà Nội và các địa phương trên cả nước tăng sức cạnh tranh điểm đến. Ngoài ra, cần mở rộng mạng đường bay quốc tế, tăng tần suất chuyến bay thẳng tới các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Trung Đông, Bắc Âu, Bắc Mỹ.

Hà Nội cũng định hướng phát triển sản phẩm du lịch theo chiều sâu và sự khác biệt, lấy văn hóa, di sản làm nền tảng, kết hợp với du lịch đêm, du lịch ẩm thực, du lịch MICE, du lịch chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm trải nghiệm sáng tạo. Những không gian như hồ Hoàn Kiếm, Bát Tràng, Đường Lâm, Ba Vì... hay các làng nghề ven đô nếu được kết nối bài bản giữa trải nghiệm, dịch vụ và không gian sáng tạo sẽ đủ sức giữ chân du khách quốc tế.

Ngành du lịch Hà Nội còn chú trọng xây dựng các sản phẩm quà tặng mang đậm bản sắc địa phương, có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, phát triển hệ thống mua sắm đạt chuẩn quốc tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý điểm đến, bán và phân phối sản phẩm du lịch trên các nền tảng trực tuyến toàn cầu.

Liên kết vùng tiếp tục được xem là trụ cột quan trọng để phát triển du lịch, với vai trò trung tâm của Hà Nội trong các tam giác du lịch Hà Nội - Quảng Ninh - Ninh Bình, Hà Nội - Lào Cai - Tuyên Quang, Hà Nội - Bắc Ninh. Qua đó, hình thành các tour liên vùng hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.